Austria-Fans: „Noch einmal alles geben“

Nach dem 1:1-Unentschieden im Hinspiel hoffen die Austria-Fans heute auf einen Sieg gegen Austria Lustenau. Was für ein Auftreten erwarten sich die Fans heute von ihrer Mannschaft? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

fis: „Letztes Spiel – nochmal alles geben!“

Violettesbluat: „Hoffentlich tritt die Mannschaft mal wieder ähnlich motiviert wie die Kurve auf! Auf nach Europa!“

DaMarkWied: „Wie wäre es eigentlich, wenn wir wieder mal beide Hälften lang Vollgas geben würden und nicht erst in der 2. Halbzeit. bzw. wenn wir schon ein bis zwei unnötige Tore kassiert haben? Das wäre sehr schön finde ich. Wir haben es selbst in der Hand. Wenn wir von Beginn weg da sind und unser Spiel durchziehen, dann gewinnen wir. Wenn wir es so angehen wie am Donnerstag wirds eng. Die Rückkehr von Fitz ist sicher kein Nachteil. Hoffe auch, dass Galvao diesmal spielen kann.“

hope and glory: „Fitz kommt zurück, das ist sehr wichtig! Von Beginn an den Lustenauern zeigen, wer der Herr im Haus ist. Motiviert auftreten, mit einer Aggressivität und viel Laufbereitschaft. Auf Diaby und Fridrikas aufpassen bei Kontern. Dann werden wir uns durchsetzen.“

kingofkings92: „Ich muss auch als großer Kritiker von Martins (seine Ausflüge auf Hälfte der Mittelauflage, wo er dann das Kopfballduell verliert, machen mich zwar noch immer wahnsinnig) sagen, dass er in der nächsten Saison ein extrem wichtiger Spieler werden könnte. Hätte mich vor einem Monat jemand gefragt, wer verlängert werden soll, hätte ich mich klar für Mühl entschieden. Heute nicht mehr. Wenn Martins zwei gute Spieler neben sich hat (Mühl zähle ich hier nicht mehr dazu, da er mit dem Kopf weit weg ist), dann kann die Innenverteidigung funktionieren. Galvao, Handl und Martins, als eingespieltes Trio kann das was werden. Natürlich braucht es auch einen starken Sechser vor ihnen. Den sehe ich im aktuellen Kader nicht.“

derrächermitdembecher: „Warten auf den obligaten Bock, den nutzt Fridrikas zum einzigen Tor. Bei uns löst sich der halbe Kader auf, dementsprechend wird es unsererseits ein furchtbares Gegurke.“

Decay26: „Muss gewonnen werden! Gut, dass Fitz zurück ist. Bin gespannt ob Galvao nach seiner Verletzung seine ersten Minuten bekommt.“

tosale: „Wir müssen morgen ab Minute 1 auftreten wie die „große“ Austria. In Minute 30 müssen die Xberger – bei allem Respekt – nur noch heim wollen.“

Leimi1911: „Alle die hier von 3:0 oder „haut sie weg“ schreiben, haben das Hinspiel wohl nicht gesehen.“

frastei: „Also ohne überheblich zu sein, kann man schon sagen, dass wir größtenteils die besseren Einzelspieler haben, wie beim Auswärtsspiel in der 2. Halbzeit zu sehen war. Aber ich kann mich noch erinnern an das Cupspiel, bei dem ich frierend auf der Nord saß, und fassungslos ein 0:4 zur Kenntnis nehmen musste. Das sollte in den Köpfen der Spieler warnend vor einer bösen Überraschung sein. Ich bin sicher, es wird ein Sieg, hart erspielt und nervenaufreibend. 2:1 und auf nach Europa.“

VeilchenUK: „Nachdem City jetzt die Champions League gewonnen hat, war das für mich wohl eine der Fußball-Saison wo alles „gegen mich“ gelaufen ist (Bayern statt BVB, BW Linz statt GAK, Argentinien statt Frankreich, und vieles mehr)… Der krönende Abschluss wäre, wenn wir jetzt auch noch verlieren.“

