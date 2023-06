Bietet RB Salzburg 12 Millionen Euro für griechischen Teamspieler?

Laut einem griechischen Sportportal hat der österreichische Serienmeister seine Fühler nach einem griechischen Nationalspieler ausgestreckt. Das Objekt der Begierde heißt Giannis Konstantelias, ist 20...

Laut einem griechischen Sportportal hat der österreichische Serienmeister seine Fühler nach einem griechischen Nationalspieler ausgestreckt. Das Objekt der Begierde heißt Giannis Konstantelias, ist 20 Jahre alt und debütierte im Frühjahr für das griechische Nationalteam.

Giannis Konstantelias machte in dieser Saison mit starken Leistungen auf sich aufmerksam. Der PAOK-Spieler steuerte heuer in 37 Pflichtspielen drei Tore und sechs Assists bei und schaffte es sogar ins griechische Nationalteam, nachdem er in der Vergangenheit immer wieder bereits in diversen Nachwuchs-Auswahlen für sein Heimatland tätig war.

Anfang Mai gab es bereits einige Transfergerüchte um den jungen Spieler, da angeblich sowohl der BVB als auch der AC Milan Interesse an dem Spieler bekundeten. PAOK scheint aber keine Eile zu haben sein Talent zu verkaufen, immerhin unterschrieb der Spieler einen Vertrag, der bis Sommer 2027 gilt. Der Spieler wurde auch immer wieder von Scouts von Klubs aus der Premier League beobachtet, unter anderem auch von Manchester City und Chelsea.

Konkrete Angebote soll es auch gegeben haben. Der AC Milan bot laut dem Sportportal Tuttomercatoweb rund zehn Millionen Euro für den griechischen Teamspieler, der sowohl im offensiven Mittelfeld als auch als Linksaußen zum Einsatz kommen kann. Der griechische Klub lehnte jedoch ab.

Das griechische Sportportal sportime.gr berichtet nun, dass RB Salzburg in der Vergangenheit schon zwei Angebote unterbreitete, die ebenfalls abgelehnt wurden. Nun soll der österreichische Meister noch einmal nachgebessert haben. Laut dem griechischen Sportportal bieten die Salzburger nun 12 Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Dies soll auch das letzte Angebot der Salzburger sein. Sollte PAOK ablehnen, wird der österreichische Meister sich wahrscheinlich anderswertig umsehen.

RB Salzburg tätigte bereits in der Vergangenheit Transfers in dieser Größenordnung. Lucas Gourna-Douath ist mit einer Ablöse von 13 Millionen Euro bis jetzt der teuerste Neuzugang, knapp vor Brenden Aaronson, für den man 12,7 Millionen hingelegt haben soll. Insgesamt gab man bereits für fünf Spieler eine achtstellige Ablösesumme aus.

Wie oben erwähnt gilt Konstantelias als ein in der Offensive vielseitig einsetzbarer Spieler. Er verfügt über eine hervorragende Technik, geht sehr gerne ins Eins-gegen-Eins mit dem Ball am Fuß und würde auch in ein pressingintensives System passen, da er gegen den Ball sehr fleißig ist.