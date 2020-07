Austria-Fans: „Sieg ohne Gegentor wäre perfekt“

Die Wiener Austria trifft nach dem Sieg gegen Altach heute auf den TSV Hartberg. In zwei Spielen wird nun der letzte Europacup-Platz ermittelt, womit...

Die Wiener Austria trifft nach dem Sieg gegen Altach heute auf den TSV Hartberg. In zwei Spielen wird nun der letzte Europacup-Platz ermittelt, womit die Veilchen doch noch einen passablen Saisonabschluss erreichen könnten. Was erwarten sich die Austria-Fans von diesem Spiel? Wir haben uns im Austrian Soccer Board, Österreichs größten Fußball-Diskussionsforum, für euch umgehört.

the dude: „Gehen wir mit einem akzeptablen Ergebnis ins Auswärtsspiel werden wir das Duell gewinnen. Das Heimspiel sehe ich als viel schwieriger an als das Auswärtsspiel. Gegen Hartberg haben wir uns bisher immer relativ gut angestellt.“

hunterjoe97: „Man muss von der ersten Minute an hellwach sein und vor allem defensiv darf man kaum etwas zulassen. Unsere Offensive hat bewiesen, dass wir fast in jedem Spiel ein Tor erzielen, ergo haltest du hinten dicht kann es nur ein Sieg werden.“

Gizmo: „Hartberg mit 74 Gegentoren die mit Abstand schwächste Defensive der Liga. Mit 1:0 und 0:0 wird man da nicht durchmarschieren, da müssen wir die Chancen besser verwerten als gestern. Meine Überlegungen sind relativ simpel: Rep und Tadic kontrollieren, gleichzeitig offensiv auftreten gegen die schwächste Defensive der Liga. Rep hängt ich den Kettenhund Jeggo um, Tadic muss die Innenverteidigung kontrollieren. Ganz kannst einen Stürmer normal eh nicht ausschalten, aber so wie Madl und Palmer Brown Nussbaumer im Griff hatten trau ich ihnen das mit Tadic auch zu.“

Bgld.-Veilchen: „Bitte ein Sieg ohne Gegentor, 2:0 wäre perfekt. Man darf auch gespannt sein, wie sich die Ansteckung eines Hartbergspielers auf die Psyche der restlichen Mannschaft auswirkt. Glaube nicht, dass das spurlos an den anderen Spielern vorüber gegangen ist.“

hope and glory: „Nicht täuschen lassen. Die Hartberger sind nicht umsonst im oberen Playoff. Unser Team muss zweimal so fighten und diszipliniert spielen wie gegen Altach und jeder die Vorgaben von Ilzer erfüllen. Zu 100%. Nur dann werden wir über Hartberg drüberkommen. Wichtig im Hinspiel im Horr ist hinten die Null.“

forzaviola84: „Wird ein extrem schwieriges und zaches Spiel wo wir punkto Müdigkeit sicher nicht unbedingt im Vorteil sind, während die Hartberger total ausgeruht ins Spiel gehen können. Rechne leider mit einer Niederlage. Tipp: 1-0 Heimsieg.“

Decay26: „Bei Monschein habe ich in letzter Zeit das Gefühl er muss auf Krampf ein Tor schießen, ich denke das nagt sehr an ihm und hoffe er steigert sich in den letzten beiden Spielen im Abschluss.“

tifoso vero: „Auf keinen Fall deppert offensiv spielen wie zuletzt Rapid zuhause und Hirn einschalten. Ich rechne mit derselben Aufstellung wie gegen Altach – vorausgesetzt, alle sind fit. Ansonsten gibt es von mir nur eine Prognose: Nach zwei Spielen werden wir in der EL-Quali sein. Davon gehe ich aus.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel zwischen der Wiener Austria und Hartberg.

Wir empfehlen euch unser neues Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!