Austria-Fans: „Wann, wenn nicht jetzt? Salzburg ist angeschlagen!“

Die Wiener Austria trifft heute Abend auf RB Salzburg und wird auf ein kleines Wunder hoffen müssen, um doch noch ins obere Playoff aufzusteigen. Halten die Fans einen Sieg gegen den Serienmeister realistisch, da dieser zuletzt schwächelte und sowohl gegen den LASK in der Liga, als auch gegen Eintracht Frankfurt in der Europa League verlor? Wir haben uns im Austrian Soccer Board für euch umgehört und die besten Kommentare für euch zusammengefasst!

tifoso vero: „Salzburg ist nach so einem Match wie am Donnerstag in Frankfurt sicher angeschlagen. Sie spielten aus meiner Sicht so schlecht wie schon seit langer Zeit nicht mehr. Das könnte man ausnützen, taktisch wie mental. Hütter hat es vorgemacht. Vielleicht findet auch Ilzer ein Rezept am Sonntag. Frisch fröhlich werden die Salzburger bei uns sicher nicht auftreten. Da könnte man ihnen, wenn man athletisch und taktisch stark dagegen hält, den Zahn ziehen.“

KDanny41: „RB Salzburg wird sich für das Frankfurt-Rückspiel schonen. Wann, wenn nicht jetzt, wollen wir gegen die gewinnen…“

Südveilchen: „Am Sonntag heißt es von der ersten Minute an lästig zu sein, keinen Platz den Salzburgern zu geben und ständig dagegenhalten. Jetzt sind sie tatsächlich mal angeschlagen, aber wäre leider nicht das 1. Mal, dass wir dann wieder als toller Aufbaugegner fungieren, weil wir nicht mit der richtigen Einstellung ins Spiel gehen.“

Giovanni58: „Ich würde mal sagen: Aller guten Dinge sind drei und das bedeutet konkret drei Niederlagen für Red Bull in Serie – allein mir fehlt der Glaube.“

loeni9: „Salzburg ist am Boden – wir werden am Sonntag eine noch nie da gewesene Siegesserie starten und im Mai den Teller in die Höhe heben – forza viola.“

Pinkman: „Wird natürlich klassisch verloren. Die Niederlage wird mit einem Schulterzucken akzeptiert, und man tritt zufrieden die Heimreise an.“

derrächermitdembecher: „Die Dosen sind trotz der Abgänge für uns noch immer eine Nummer zu groß, daher sehe ich null Chance um hier etwas mitzunehmen. Außer unsere Burschen rennen einmal 90 Minuten statt der obligaten 45 oder wie schon so oft nur die letzten 15.“

schnitzelbrot: „Glaub das es eine enge Partie werden wird – der Lauf mit den Xerln geht weiter.“

Gemma Austria: „Keine Ahnung woher so viele User ihren Optimismus nehmen. Altach war für mich ein Offenbarungseid, wenn Gebauer seine Chance macht steht es 3:0, und wir gehen total unter. RBS wird uns nach dem LASK-Resultat nicht verschonen. Unsere Verteidigung sah in Altach schon alt aus, ich fürchte schlimmes für Sonntag.“

MagicWeudl: „Das Ergebnis ist mir egal. Hauptsache die Leistung stimmt und die Jungen kommen zum Zug.“

Danubius: „Wird mal wieder das typische Spiel gegen RBS. Wir stellen uns hinten rein und warten auf eine Konterchance und gehen dann mit 0:2 oder so in die Pause. Dann ab der 70. Minute oder so machen wir hinten auf und am Ende wird´s ein 0:5.“

