Austria-Fans zur Transferzeit: „Jetzt können sich die Jungen beweisen!“

Die Austria-Fans ließen in den letzten Tagen die abgeschlossene Transferzeit noch einmal Revue passieren. Wir haben die Meinungen der Austria-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt und fassen zusammen, was die Anhänger der „Veilchen“ zur Ausbeute in der Transferperiode sagen.

hunterjoe97: „Fazit der Transferperiode: Einen Rechtsverteidiger geholt, der gleich verletzt ausgefallen ist. Ohio ausgeliehen, bis auf kurze Momente gegen Salzburg noch nicht wirklich geliefert. Mühl solide, kann man so stehen lassen. Wedl als 6. (!) Tormann verpflichtet – > purer Wahnsinn. Antvoski ewig keine Spielberechtigung, dann spielt er einmal, wieder verletzt out. Hammond das große Fragezeichen, wird die Kohlen auch nicht gleich aus dem Feuer holen. Abgänge: Unsere ganze Offensive vom letzten Jahr samt unserem Topscorer (Sarkaria), unserem besten Talent (Wimmer) und unseren zwei besten Goalgettern (Pichler, Monschein) – und mit Palmer-Brown auch unseren Abwehrchef. War lange ein Optimist, aber derzeit rauft man ums Überleben…“

the dude: „Peinlich. Mehr gibt es nicht zu sagen. Das Schauspiel mit Insignia kann man nun endlich beenden.“

Castor: „Mal ganz ehrlich. Welcher brauchbare Spieler möchte freiwillig zum Tabellenletzten wechseln, der kein Geld mehr hat, wichtige Spieler verkauft, der einen imaginären Sponsor auf dem Trikot trägt und der mit absurden Zielen dem Ganzen den Rest gibt. Der noch dazu einen quasi unbekannten Sportdirektor hat der als Nachfolger eines international sehr bekannten Trainers, der frustriert das Handtuch geworden hat und auf einem ganz wilden Weg ausgeschieden ist. Ich finde Orti wirklich sympathisch und bin froh, dass er ein so positiver Typ ist. Aber sowas zählt da draußen leider genau nichts. Die Welt urteilt nun mal nach Fakten und nicht nach Gefühl und wer sympathisch ist. Und jetzt sagt mir bitte. Welcher seriöse Verein respektive welcher gute Spieler mit Perspektiven soll da anbeißen wollen. Was hat er davon wenn so ein Verein in seinem Lebenslauf steht. Traurigerweise nichts. Ich will nichts schlechtreden, aber all das sind nun mal die knallharten Fakten. Und das wisst ihr auch.“

Schlauer Poet: „In Wirklichkeit ist alles so gekommen wie befürchtet, warum man allerdings den Tormann geholt hat erschließt sich mir nicht. Wenigstens ist Pentz noch, zumindest bis Winter, hier.“

L3g0l4s: „Eine peinliche Geschichte. Wir haben ziemlich an Qualität verloren. Ich stelle mich auf Panikkäufe im Winter und Insolvenz ein. Wäre ja nicht das erste mal in der Geschichte des Fußballs.“

frastei: „Verstehe die Verärgerung vieler hier im Forum – auch ich habe gehofft auf die eine oder andere Verstärkung – nonaned – aber in der Situation ist man nun gezwungen, den von vielen geforderten Umbruch (auch von mir) endlich zu realisieren. Was bitte ist so schlimm, wenn Huskovic spielt? Wird vielleicht ein paar Spiele brauchen, aber ich sehe nicht den Weltuntergang jetzt. Gilt ebenso für andere Positionen. Natürlich kann man wieder den Umbruch verhindern und einen Grünwald in die Startelf stellen…“

Groovee: „Sich hinstellen und sagen, dass der Kader qualitativ gleichwertig zum Vorjahr ist, ist einfach nur noch lächerlich. Mir ist klar, dass wir kein Geld haben. Aber dann sollen Sie sich hinstellen und sagen, dass sie keine Transfers machen können und das Ziel der Klassenerhalt ist.

Wie soll man jemals die Schulden abbauen, wenn man die nächsten Jahre nicht in die EL kommt?“

MaxPower: „Den Goalie-Transfer kann ich halt NULL nachvollziehen. Der ist komplett eine in die Gosch’n von Kos, und Co. Sorry, aber das muss man Ortlechner schon ankreiden. Auch, wenn er 0 Geld zur Verfügung hat und wir halt keine Spieler holen können, dann ist dieser Transfer (auch wenn vielleicht über Harreither finanziert) einfach nur lachhaft.“

farii: „Wir brauchen jeden Cent, aber wir holen den 3. Tormann von Innsbruck als unseren 6. Tormann.“

ViolettErlaa: „So, wie so ziemlich alle hab auch ich die Nase gestrichen voll! Nicht, weil wir absolut pleite sind – was wir sind. Nicht, weil wir am Tabellenende rumgurken und auf unseren ersten Saisonsieg warten – was wir tun. Nicht, weil wir aufgrund von der oben erwähnten finanziellen Lage keine guten Spieler verpflichten können – nein… Ich bin angefressen, weil wir Fans absolut im Regen stehen gelassen werden!! Immer nur irgendwelche Vertröstungen, immer nur scheinheiliges Gequatsche – es reicht!“

behave yourself: „Das war enttäuschend gestern, hoffentlich begrenzt man die Zusammenarbeit mit Insignia auf das absolute vertragliche Minimum, das ist ja vereinsschädigend. Vielleicht kann Ortlechner ja noch 1-2 Vertragslose holen. Die Kaderbreite schaut nicht sehr rosig aus, allerdings haben wir die letzten Spiele auch ohne die Abgänge nicht schlecht gespielt und eine Weiterentwicklung ist zu erwarten, man muss also nicht schwarz sehen, obwohl ohne zusätzlichen Transfers auch Glück zu bei Verletzungen mitspielen muss. Jetzt müssen die oft geforderten Jungen wirklich liefern.“

and111: „Die schlechte Transferphase ist einfach unserer finanziellen Situation geschuldet und dafür haben es Ortlechner und Co. meiner Meinung nach ganz ok gelöst. Leider mussten wir alles zu Geld machen, was nur irgendwie möglich war, nachdem wir gleich am Anfang den Rettungsanker einer internationalen Gruppenphase versemmelt haben. Einzig die Verpflichtung eines weiteren Tormannes ist für mich absolut unverständlich.“

t.m.: „Ich muss ehrlich sagen nach dieser Transferphase mache ich mir ernsthafte Sorgen um ‚meine‘ Austria. Und zwar nicht so wie in den letzten Jahren aus sportlicher Sicht, sondern ums blanke Überleben. Ich kann mir schwer vorstellen wie wir aus dieser Spirale und diesem finanziellen Desaster in den nächsten Jahren herauskommen sollen. Man muss sich mal vor Augen führen, dass die Lizenz (die jährliche Budgetlücke) nur erteilt wurde weil Garantien zu einmaligen Anteilsverkäufen herausgegeben wurden. Die andere Variante dass Insignia ihren vertraglich vereinbarten Anteil zahlt ist offensichtlich hoffnungslos. Chapeau dem Senat zur Lizenzerteilung. Und der Plan A die Akquisition von wesentlichen internationalen Sponsoren? Wahrscheinlich ebenso.“

Doc Walter Schleger: „Wenn man nach 6 Runden sieglos Tabellenletzter ist, wäre es eher absurd, nicht einiges in Frage zu stellen. Vor allem, wie der Verein sportlich überleben soll, wenn der Kader bisher nur fürs Schlusslicht gereicht hat und man nun aber noch weniger Spieler hat, die JETZT was bringen. Ja, man hat Spieler geholt. Aber wirklich spieltauglich für mehr als Kurzeinsätze – ohne extra-hohes Verletzungsrisiko zu fahren – haben sich bisher Fischer und Mühl erwiesen.“

Alt_Veilchen: „Wieso sind hier einige überrascht? Unsere Austria ist in dieser Form tot und das seit dem Stadionbau und der kompletten Überschuldung. Welch unwürdiges Schauspiel seit zwei Jahren. Es gehört die Insolvenz und ein Neuanfang her und das schon seit geraumer Zeit.“

veilchen27: „Machen wir das Beste daraus. Ein junger Kader, einige interessante Spieler mit viel Potential, einige Spieler aus unserer Akademie, für mich auch eine recht sympathische Mannschaft mit einigen Identifikationsfiguren und mehr Engagement und Einsatz in den ersten Runden als manch eine andere Mannschaft der letzten Jahre. Mit einem Innenverteidiger und einem Offensivspieler mehr könnte die Mannschaft schon gut performen und die Transferzeit könnte positiv bilanziert werden. Leider wurde das in den letzten zwei, drei Wochen vergeigt und es wird mit einem dünnen Kader eine enge, schwere Saison.“

the dude: „Zu diesem Fiasko rund um die Leihe des Argentiniers muss Ortlechner einfach Antworten liefern.“

cyprusfan: „Ortlechner sagte, der Kader wird im September anders aussehen. Er hat sein Wort gehalten. Man kann ihm also nicht vorwerfen, falsch informiert zu haben.“

