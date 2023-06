Austria Wien könnte ehemaliges, türkisches Megatalent leihen

Die Wiener Austria gilt als aussichtsreicher Kandidat für eine Leihe von Stuttgart-Talent Ömer Beyaz. Der türkische U21-Teamspieler gilt als hochveranlagt – seine Karriere kam...

Die Wiener Austria gilt als aussichtsreicher Kandidat für eine Leihe von Stuttgart-Talent Ömer Beyaz. Der türkische U21-Teamspieler gilt als hochveranlagt – seine Karriere kam aber seit seinem Wechsel nach Stuttgart ins Stocken.

Als Ömer Beyaz im März 2020 gerade mal 16 Jahre alt war und seine ersten Profierfahrungen bei seinem Stammklub Fenerbahce sammelte, berichteten wir in unserer Serie über die größten Nachwuchstalente der Welt über den jungen Spielmacher. Real Madrid, Barcelona und Bayern München wollten den Zehner verpflichten, ein Angebot von Manchester United schlug er damals aus.

Beyaz entschied sich für den „bodenständigeren“ Schritt, wechselte im Sommer 2021 ablösefrei zum VfB Stuttgart. Von dort kennt auch der aktuelle Austria-Coach Michael Wimmer den elffachen türkischen U21-Nationalspieler. In Stuttgart verlief allerdings kaum etwas nach Plan und Beyaz tat sich mit dem Sprung in den „Erwachsenenfußball“ schwer. In seiner ersten Saison in Deutschland kam er nur auf fünf Kurzeinsätze – während er im türkischen U19-Team gesetzt war.

In der vergangenen Saison wurde Beyaz schließlich in die zweite deutsche Bundesliga verliehen, um Spielpraxis zu sammeln. Aber auch beim 1. FC Magdeburg kam seine Profikarriere nicht in die Gänge: Nach nur vier Einsätzen wurde er wieder nach Stuttgart zurückgeschickt.

Beim VfB, der über die Relegation den Klassenerhalt in der deutschen Bundesliga schaffte, hält das einstige Top-Talent aber noch einen Vertrag bis 2025, weshalb eine weitere Leihe ins Haus steht. Die „Stuttgarter Nachrichten“ berichten, dass Austria Wien nun ein möglicher Abnehmer ist.

Die Austria könnte mit dem jungen Türken, der Ende August seinen 20. Geburtstag feiern wird, einen Spieler mit riesigem, schlummernden Potential holen. Fürs offensive Mittelfeld holten die Veilchen allerdings auch schon Sturm-Talent Moritz Wels und Top-Mann Dominik Fitz ist auf dieser Position unumstritten gesetzt.

Zudem muss die finanziell strauchelnde Austria auch immer wieder einen Blick auf den Österreicher-Topf werfen: Mit Silva Kani und Hakim Guenouche wurden bereits zwei Legionäre verpflichtet – mit Lukas Mühl und Doron Leidner fallen allerdings auch zwei weg. Weiters haben die Violetten mit Früchtl, Martins und Tabakovic drei ausländische Akteure in ihren Reihen, die wohl in der kommenden Saison gesetzt sind. Galvao, Holland, Baltaxa und Dramé vervollständigen das Legionärsaufgebot, das aktuell also neun Spieler umfassen würde. Um am Österreicher-Topf mitzunaschen dürfen in Bundesligaspielen nur sechs Fremdarbeiter auf dem Spielbericht stehen.