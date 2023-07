Austria Wien zeigt Interesse an Rosenborg-Stürmer Sæter

Baut Austria Wien für einen möglichen Abgang von Top-Stürmer Haris Tabakovic vor? Laut dem norwegischen Medium „Nettavisen“ sind die Veilchen an einer Verpflichtung von...

Baut Austria Wien für einen möglichen Abgang von Top-Stürmer Haris Tabakovic vor? Laut dem norwegischen Medium „Nettavisen“ sind die Veilchen an einer Verpflichtung von Rosenborg-Mittelstürmer Ole Sæter interessiert.

Der Vertrag des norwegischen Stürmers läuft zum Jahresende aus und Sæter wird den strauchelnden Rekordmeister mit hoher Wahrscheinlichkeit verlassen. Rosenborg könnte demnach nur noch in dieser Transferperiode eine Ablöse für den 27-Jährigen lukrieren.

Der 193cm große Mittelstürmer war kein Akademiespieler, ist als Spätzünder zu bezeichnen. Im Alter von 23 Jahren spielte er noch drittklassig für den Nardo FK, ein Jahr später zweitklassig in Ranheim. Rosenborg holte Sæter im Jänner 2021 gegen eine kleine Ablöse von 130.000 Euro zurück in seine Heimatstadt Trondheim. Nachdem er sich anfänglich nicht durchsetzen konnte, wurde der Stürmer erneut in die zweite Liga zu Ullensaker/Kisa verliehen.

Durchbruch erst im Alter von 26 Jahren

Erst in der vergangenen Saison 2022 spielte Sæter seine erste richtig gute Saison auf höchstem Niveau. In 22 Pflichtspielen für Rosenborg erzielte er 15 Tore und neun Assists. Zu Beginn der aktuellen norwegischen Kalenderjahrsaison wurde er allerdings durch eine hartnäckige Oberschenkelverletzung zurückgeworfen, verpasste deshalb die ersten elf Runden.

Erst Ende Juni griff Sæter wieder in den Spielbetrieb ein, erzielte seitdem in fünf Spielen zwei Tore und einen Assist. Allerdings durchlebt Rekordmeister Rosenborg schwere Zeiten und steht nach 16 Spielen in der norwegischen 16er-Liga nur auf dem zehnten Rang. Die Vorherrschaft in der Liga hat mittlerweile Bodö/Glimt übernommen.

Möglicher Abgang des Topstürmers?

Dass Sæter bei der Austria im Gespräch ist, könnte ein Vorbote dafür sein, dass man noch mit einem guten Angebot bzw. Abgang von Haris Tabakovic rechnet. Der Norweger ist ein ähnlicher Spielertyp wie der Schweizer, gilt zugleich als Knipser, als auch als Einfädler, der Bälle gut festmachen kann. Mit Muharem Huskovic und Romeo Vucic verfügt die Austria auch über andere Spielertypen fürs Sturmzentrum. Ob der vom LASK verpflichtete Marko Raguz jemals ein Thema für die Veilchen sein wird, steht noch in den Sternen.

Lange norwegische Stürmertradition

Im Falle von Sæter ist es sowohl denkbar, dass er noch diesen Sommer gegen eine kleine Ablöse wechselt, oder erst ab 1.1.2024 verfügbar ist – dann allerdings ablösefrei. Die Austria hat eine lange Tradition, was norwegische Mittelstürmer betrifft. Der bekannteste und auch beste Skandinavier in der Geschichte der Wiener war der norwegische Brecherstürmer Sigurd Rushfeldt, der 79 Tore für die Violetten erzielte.