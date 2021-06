Bis 2024: Schalke 04 holt Reinhold Ranftl

Der LASK verliert einen seiner konstantesten Akteure: Reinhold Ranftl wird die nächsten drei Jahre „Auf Schalke“ verbringen. Nach insgesamt sechs Jahren beim LASK und...

Der LASK verliert einen seiner konstantesten Akteure: Reinhold Ranftl wird die nächsten drei Jahre „Auf Schalke“ verbringen. Nach insgesamt sechs Jahren beim LASK und 241 Pflichtspielen für die Oberösterreicher geht der gebürtige Steirer somit einen „späten, nächsten Schritt“.

Der rechte Flügelverteidiger galt in den letzten Jahren als Flankenmaschine der heimischen Bundesliga. Seine Kampfkraft, die hohe Feldposition und die hohe Intensität in seinem Spiel mit Ball waren ein enorm wichtiger Faktor für den Aufschwung des LASK, für den er auch schon in der 2. Liga spielte.

Im Winter 2019 debütierte Ranftl zudem für die ÖFB-Nationalelf, für die er mittlerweile sechs Partien bestritt. Im EM-Aufgebot von Franco Foda ist der offensive Außenverteidiger jedoch nicht. Ranftl war dennoch einer der verkannten Stars im Team des LASK und ein enorm wichtiger Teamplayer für die Thalhammer-Elf.

Die Möglichkeit für den Gelsenkirchener Traditionsverein aufzulaufen, wollte Ranftl nun aber nicht auslassen. In einem ersten Statement erklärte er: „Ich hätte den LASK nach sechs wunderbaren Jahren nicht für irgendeinen Klub verlassen – aber Schalke, das wollte ich unbedingt machen. Teil dieser neuen Mannschaft und der damit verbundenen sportlichen Mission zu sein, erfüllt mich mit großem Stolz.“

Schalke 04 soll 700.000 Euro an die Linzer überwiesen haben, um den Feldbacher aus seinem noch zwei Jahre gelaufenen Vertrag herauszukaufen. In der abgelaufenen Saison erzielte Ranftl in 46 Pflichtspielen vier Tore und bereitete neun weitere vor.