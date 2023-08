BW-Linz-Fans: „Im Linzer Derby hat nur ein Verein Druck“

Am Samstag wartet ein Spiel in der österreichischen Bundesliga, auf das die Fußballfans in Österreich lange warten mussten. Der LASK empfängt nämlich den FC...

Am Samstag wartet ein Spiel in der österreichischen Bundesliga, auf das die Fußballfans in Österreich lange warten mussten. Der LASK empfängt nämlich den FC Blau-Weiß Linz und wir wollen uns ansehen was die beiden Fanlager vor dem Linzer Derby sagen. Nachdem wir uns die Kommentare der LASK-Fans ansahen, wollen wir nun schauen was sich die Anhäger des Aufsteigers vom Derby erwarten.“

MetzgerSKV: „Ich kann es noch immer kaum glauben, aber das nächste Spiel ist das Derby in der Bundesliga. Schön wäre es zwar gewesen diesen denkwürdigen Tag im Donauparkstadion zelebrieren zu dürfen, macht aber nix – schießen wir eben die Gugl auseinander.“

Linzah: „Ich glaub hier hat nur ein Verein richtig Druck, jeder verlorene Punkt kann man getrost als Blamage titulieren. Leicht wird das nicht, aber wir sind ja sowieso sehr oft abgeschrieben worden.“

padawan: „Das Schöne ist wir können nur gewinnen und die anderen nur verlieren.“

der rex: „Eine ordentliche Packung wissen wir hoffentlich zu vermeiden und alles bis zu einer 0:3-Niederlage wäre für mich in Ordnung. Muss man bei den vorhandenen Möglichkeiten einfach so hinnehmen.“

Trivon_Ivanov: „Entweder radieren sie über uns drüber, weil sie natürlich auch bis in die Haarspitzen motiviert sind oder ihnen wird ihre Überheblichkeit zum Verhängnis. 50:50, denn X wird’s keines meiner Meinung nach.“

Royboy: „Ein Derby hat ja angeblich eigene Gesetze – wie der Cup. Für mich ist dennoch klar, wer der Favorit ist. Die Schwarz-Weißen hatten es in der Liga bisher mit zwei ganz anderen Kalibern zu tun als wir. Druck ist sicher ein bissl da bei denen, aber die Qualität des Kaders ist halt auch unbestritten. Für mich ist es schon ein Sieg, dass es das Spiel überhaupt gibt. Nicht abgeschlachtet werden, wäre fein. Alles darüber ist die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. So oder so werde ich den Tag einfach genießen und mir durch nix die Genugtuung nehmen lassen, die mir die Tatsache eines Linzer Derbys in der obersten Spielklasse verschafft.“

Stami: „Irgendwie lässt mich das Derby komplett kalt. Zum ersten Mal seit fast 30 Jahren ist es für mich ein Spiel wie „jedes“ andere auch. Woran das genau liegt kann ich mir leider selber überhaupt nicht erklären. Aber verglichen mit meinen Emotionen beim ersten (nach 1997) Aufeinandertreffen damals im Cup 2002(?) oder in der 2. Liga 2012 bin ich ein Eisblock. Neben dem Cup haben wir ja trotzdem drei Saisonen (2x 2x. Liga, 1x RL) in der gleichen Liga gespielt. Gerade jetzt aber in der 1. Liga wo ich mich darüber eigentlich am meisten freuen sollte sind es mehr die Spiele gegen Sturm, Rapid, Austria Wien ja vielleicht sogar RB Salzburg welchen ich gerade mehr entgegenfiebere als das Derby. Hoffe das es dann wenigstens beim Heim-Derby anders wird. Zum Spiel selbst: Pink geht natürlich als klarer Favorit ins Spiel. Auch wenn es bei Ihnen (auch) noch nicht so läuft rechne ich mir nicht wirklich viel aus für das Spiel. Hauptsache wir verkaufen uns so teuer wie nur möglich und gehen nicht komplett unter. Dass wir Tore bekommen werden davon bin ich eigentlich überzeugt. Die Frage bleibt nur wieviel wir bekommen und wieviel wir selber schießen werden können.“

blue-steel: „Realistisch gesehen hast zwei Mannschaften, die sich beweisen müssen. Tore werden bestimmt auf beiden Seiten fallen und dann kommt viel darauf an, wie viel Klasse der LASK und wie viel Herz wir abrufen können. Und Glück wird man auch brauchen. Wir sind Underdogs, aber ganz ehrlich, man muss das Ding schon gewinnen wollen. Am Ende zählt aber für mich, wie man sich präsentiert hat.“

