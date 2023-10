Die Bundesliga-Trainer als Spieler: Wo kickte Gerald Scheiblehner?

In unserer neuesten Serie werfen wir einen Blick auf die Spielerkarrieren der aktuellen, österreichischen Bundesligatrainer. Wo kickten diejenigen, die heute für die Taktik zuständig...

In unserer neuesten Serie werfen wir einen Blick auf die Spielerkarrieren der aktuellen, österreichischen Bundesligatrainer. Wo kickten diejenigen, die heute für die Taktik zuständig sind? Was waren ihre Karriere-Highlights?

Wir beginnen von unten nach oben in der Vorjahrestabelle und starten demnach mit dem Trainer des Aufsteigers, Gerald Scheiblehner von Blau-Weiß Linz.

Der heute 46-jährige Linzer Gerald Scheiblehner ist aktuell unter den Bundesliga-Trainern in guter Gesellschaft – denn große Bundesligaerfahrung bringt der einstige Mittelfeldspieler, wie die meisten aktuell beschäftigten Coaches, keine mit.

Ganze 15 Minuten stand Scheiblehner in der höchsten Spielklasse auf dem Platz – damals im Jahr 1998 für die Wiener Austria. Der heutige BW-Linz-Coach wurde nach 75 Minuten für Christian Schreiber eingewechselt. Damals ebenfalls am Platz: Wolfgang Knaller, Toni Pfeffer, Christian Mayrleb oder Julius Simon. Hauptsächlich kam Scheiblehner in seiner insgesamt 3 ½ Jahre dauernden Austria-Zeit aber für die zweite Mannschaft zum Einsatz.

Bevor Scheiblehner nach Wien-Favoriten wechselte, kickte er im Nachwuchs des FC Linz, also dem Vorgängerklub von Blau-Weiß und später in Marchtrenk, von wo aus er 19-jährig nach Wien wechselte.

Nachdem das Engagement bei den Veilchen aber nicht von Erfolg gekrönt war, schloss sich Scheiblehner im Jänner 2000 dem ASKÖ Donau Linz an, für den er 35 Partien in der Regionalliga Mitte absolvierte. Später spielte er für Eintracht Wels – für den er die meisten Regionalliga-Einsätze in seiner Karriere hatte -, Vöcklabruck und zum Abschluss seiner Karriere schließlich für Wallern.

In Wallern, damals noch Landesligist, blieb Scheiblehner ganze sechs Jahre, ehe er im Sommer 2009 seine Karriere beendete. Unmittelbar danach kehrte er als Trainer und Sportlicher Leiter zu seinem Ex-Klub Donau Linz zurück. Hier startete schließlich Scheiblehners Trainerkarriere, die ihn über Union St. Florian, Vorwärts Steyr und die Juniors OÖ – die zweite Mannschaft des LASK – bis in den Donaupark führte. Mit Blau-Weiß Linz schaffte er schließlich den Aufstieg und kam damit 25 Jahre nach seiner einzigen Bundesliga-Partie wieder in Österreichs Beletage an.

Ein Interview aus Scheiblehners Anfangszeit als Trainer könnt ihr hier sehen: