Die Bundesliga-Trainer als Spieler: Wo kickte Markus Mader?

In unserer neuesten Serie werfen wir einen Blick auf die Spielerkarrieren der aktuellen österreichischen Bundesligatrainer. Wo kickten diejenigen, die heute für die Taktik zuständig sind? Was waren ihre Karriere-Highlights?

Heute widmen wir uns dem aktuellen Trainer des SC Austria Lustenau, Markus Mader. Ähnlich wie der zuletzt beschriebene Thomas Silberberger war auch Mader Zeit seiner Karriere stark mit seiner Vorarlberger Heimat verbunden.

Die Karriere des heute 55-jährigen Offensivspielers begann in Bregenz. Bereits im Sommer 1987 heuerte er in der Kampfmannschaft des Traditionsklubs an und blieb dort für drei Saisonen. Mader war Stammspieler und phasenweise Kapitän des damaligen Regionalligisten. Ende der 80er Jahre spielte er mit den Bregenzern auch in der 2. Division, was das höchste war, wo Mader im Laufe seiner Karriere spielen sollte. Für einen Bundesligavertrag reichte es nie.

Im Sommer 1990 wechselte der heutige Lustenau-Coach zum Ligakonkurrenten Hard, wo er schlussendlich die meisten Spiele seiner Karriere absolvieren sollte.

Mit Ausnahme eines halben Jahres in Wolfurt blieb Mader bis 2002 in Hard, bestritt beim Regionalligaklub also unglaubliche zwölf Saisonen und stand in über 300 Spielen auf dem Platz. Im Alter von 34 Jahren zog sich Mader in die Niederungen des Vorarlberger Fußballs zurück, verdingte sich noch bei Admira Dornbirn, beim FC Egg und in Feldkirch.

Im Alter von 42 Jahren kehrte er schließlich noch einmal für eine Saison nach Hard zurück, pausierte danach ein wenig und unterschrieb 44-jährig sogar noch kurzzeitig in Langenegg, ehe im Sommer 2013 endgültig Schluss mit aktivem Fußball war.

Bei einigen der letzten Stationen – in Egg, Feldkirch, Hard und Langenegg – war Mader bereits Spielertrainer. Seine nächsten Stationen auf dem Weg in die Bundesliga waren Hatlerdorf, Schwarzach und der FC Dornbirn, mit dem er in der 2. Liga ankam. Seit Sommer 2021 trainiert er den SC Austria Lustenau, mit dem er bereits in seiner Premierensaison den Bundesliga-Aufstieg schaffte.

Mader ist somit der einzige aktuelle Bundesliga-Trainer, der sowohl als Spieler, als auch als Coach sein Heimatbundesland Vorarlberg nie verließ.