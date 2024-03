Die Kommentare der Austria-Fans vor dem „Endspiel“ gegen die WSG Tirol

Die Wiener Austria darf sich dank des Auswärtssiegs gegen Blau-Weiß Linz in der vergangenen Runde noch Hoffnungen auf einen Platz im oberen Playoff machen....

Die Wiener Austria darf sich dank des Auswärtssiegs gegen Blau-Weiß Linz in der vergangenen Runde noch Hoffnungen auf einen Platz im oberen Playoff machen. Dazu muss aber dieser Spieltag auch perfekt für die Veilchen verlaufen, die selbst bei einem Sieg im unteren Playoff landen könnten, wenn es im Parallelspiel zwischen Austria Klagenfurt und dem SK Rapid keinen Sieger gibt. Wir wollen uns ansehen was sich die Austria-Fans von ihrer Mannschaft erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Hurricane: „Alles drinnen am Sonntag, um es doch noch irgendwie ins obere Playoff zu schaffen, wenn wir gewinnen. Freue mich jetzt schon. Die Hütte muss beben, dass es das Dachl wegfetzt.“

Nuggetface: „Hoffentlich klappts. Und hoffentlich wird das Stadion voll! Das wird ein richtiger Herzkasperl-Spieltag…“

Violetter1911: „Ausverkauftes Stadion, die Mannschaft ist sicher bis unter die Fingerspitzen motiviert. Der Pacult ist keiner der sich mit einem X zufrieden gibt. Fußballfest in Favoriten, schießen wir die Grünen runter.“

Blackcactus: „Wir werden gewinnen, Rapid und Klagenfurt spielt X, das ist leider wirklich offensichtlich und auch nachvollziehbar. Sie werden natürlich nicht nicht Fußballspielen, aber es wird das letzte Risiko fehlen. Und eilig werden es keine der beiden Mannschaften haben. Natürlich kann aus einer Ecke oder so was passieren, aber da werden immer drei bis vier Maxln hinten absichern. Wir feiern die Mannschaft dann trotzdem und machen unsere Punkte halt im unteren Playoff.“

Neverwalkalone: „…Im Grunde haben wir das sowieso nicht in der Hand was in Klagenfurt passiert, wir müssen selber daheim alles geben, drei Punkte einfahren und dann schauen was sich ausgeht und eines bin ich mir (leider) trotzdem sicher, a gmahte Wiesen wird das sicher nicht, spielt sich wohl auch dann viel im Kopf ab und Entscheidungsspiele kann ich persönlich überhaupt nicht leiden, schon alleine wegen meinen Nerven.“

Nudelsalat: „Bei allen Rechnereien, zig Seiten Diskussionen und so weiter, muss man halt trotzdem erstmal über die WSG drüber kommen. Wäre ja ein Treppenwitz, wenn Klagenfurt die Vorstädter abschießt und wir wurschteln uns selbst ins Aus, durch ein bis zwei komplett jenseitige Aktionen.“

paulaustria: „Also ich bin mir sicher die Stimmung wird sehr gut. Falls es dann auch noch im Parallelspiel entsprechend ausschaut wird es genial. Dann wird der Horr-Roar für die elf Tiroler am Platz sicher der Horror, da spielt es sich dann sicher mehr als unangenehm als Auswärtsmannschaft. Ich hoffe nur das Glück ist auf unserer Seite.“

memphis86: „Volles Haus, Sieg aus Linz im Gepäck – ich bin guter Dinge, dass wir gewinnen.“

violet heat: „Das kann ein ganz toller, spannender Fußballabend daheim am Verteilerkreis werden. Manchmal spürt man schon Tage davor, dass etwas Großes in der Luft liegt. Das Spiel kann uns wohl Geduld abverlangen, aber wir werden mit Leidenschaft unsere Burschen pushen. Wenn‘s am Ende für uns glücklich ausgeht, ist vieles möglich im oberen Playoff. Wir lieben Finale! Lasst uns die Reihen schließen und geben wir den vollen Fokus auf unsere Veilchen!! Nord-West Ecke noch möglichst schließen und ab Minute 80 die Welle! Dafür versammeln wir uns unter unseren Farben!“

