Die Kommentare der Rapid-Fans vor der Bundesliga-Premiere von Robert Klauß

Die Rapid-Fans warten gespannt auf das erste Spiel nach der Ära Zoran Barisic! Die Hütteldorfer empfangen den FC Blau-Weiß Linz und die Anhänger sind gespannt, ob man bereits die eine oder andere Änderung in der Mannschaft, sei es personell oder taktisch, sehen wird können. Wir fassen die Kommentare der Anhänger für euch zusammen! Alle Wortmeldungen stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

synetic: „Natürlich wäre es praktischer gewesen, Klauß schon beim Testspiel auf der Bank zu haben – jetzt hat er „nur“ das Videostudium, die Gespräche und die paar Trainingseinheiten. Da er aber Statistiker und Zahlenmensch ist, wird er zumindest am Papier schnell seine Truppe finden. Am Papier ist aber nicht gleich in der Praxis. Wie er auch im Interview erwähnte, macht die persönliche Komponente sehr viel aus und da hat er jetzt die harte Arbeit in wenig Zeit, viel zu erfahren und dann Schlüsse zu ziehen. Denke daher, die Aufstellung wird sich nicht viel ändern bis dahin. Ich hoffe für ihn und die Mannschaft auf ein gutes Ergebnis mit drei Punkten. Würde die erste Last ein wenig von den Schultern aller nehmen und auch ein positiver Wink in die richtige Richtung sein.“

Lucifer: „Die mentale Einstellung wird im Endeffekt der Schlüssel für die nächsten Partien sein, Fehler können und werden passieren, die Frage ist letzten Endes nur wie man darauf reagiert.“

schleicha: „Vorletztes Heimspiel 2023 – und für mich nach einer gefühlt unendlich langen Pause endlich wieder ein Stadionbesuch. Auch ich werde mit dem Motto reingehen „Und was is, wenn wir gewinnen“ und entsprechend vorfeiern.“

bashtart: „Ich erwarte mir nicht allzu viele Veränderungen in der Aufstellung, eventuell sogar genau die gleich wie beim letzten Mal. Ich denke die Mannschaft wird top motiviert sein und jeder wird dem neuen Trainer zeigen wollen, dass er zurecht in der ersten Elf steht. Ich hoffe auf einen ungefährdeten Heimsieg, aber ich bin mir ziemlich sicher so leicht wie beim letzten Mal wird es nicht gegen die Blau-weißen Linzer. Trotzdem bin ich überzeugt, dass wir einen Heimsieg einfahren werden und eine neue Euphorie entfachen werden. Von unserem neuen Trainer erwarte ich mir ein selbstbewusstes Auftreten und den Mut auch früh eine Veränderung vorzunehmen, falls es nicht wie gewünscht laufen sollte. Ich freue mich schon auf das Spiel und bin gespannt ob Robert Klauß das Spiel schon ein wenig beeinflussen kann.“

Gulaschfredl: „Wird mit Sicherheit ein schweres spiel, da sich Blau-Weiß zuletzt ja in guter Form gezeigt hat. Ich tippe auf einen knappen, aber doch verdienten Heimsieg und damit hoffentlich perfekten Einstand für Klauß.“

Hundskicker: „Hoffe natürlich auf einen Sieg! Alles wird und kann noch nicht funktionieren. Aber vielleicht können wir auch mal dreckige Siege einfahren. Egal wie Hauptsache ins obere Playoff!“

TheMichii: „Die Startelf stellt sich eigentlich eh von selbst auf. Interessant wird aber sein, wo er Oswald positionsmäßig am ehesten sieht. Wie das zentrale Mittelfeld aussehen wird. Sattlberger und Grgic, oder Kerschbaum? Oder doch mit Oswald? Wen er auf die Bank mitnimmt? Sind es die gleichen Spieler, oder bekommt der eine oder andere neue Chancen? Wie die Rolle von Nana aussehen wird und ob es bei den Ecken Änderungen geben wird?“

bw_sektionsbg: „Würde mich super freuen, wenn es seitens des Blocks sowohl einen Banner gibt in welchem man Zoki dankt für seine Verdienste rund um Rapid die vielen Jahre und Robert Klauß begrüßt (ein „und was ist wenn wir gewinnen?“ würde schon reichen damit sich jeder auskennt).“

kirk899: „Die Mannschaft ist schon ordentlich in der Pflicht etwas zu liefern, nachdem der Trainer weg ist!“

SandkastenRambo: „Auer vs. Moormann, Kerschbaum vs. Grigic, was wird mit Kühn passieren, wird Gale spielen? Wo wird Strunz spielen, wenn er überhaupt drankommt? Was passiert mit Pejic, wird Bajic und/oder Greil eine neue Chance bekommen, wer wird die Innenverteidigung bilden, Schick oder Kasanwirjo? Ziemlich viele offenen Fragen vor dem ersten Spiel unterm neuen Trainer. Bin auf die Antworten bis zum Frühjahr gespannt.“

MarkoBB8: „Bin wirklich schon heiß auf die Partie, den Trainer und die Mannschaft. Wird wohl eiskalt am Sonntag und trotzdem ist es ein Pflichttermin. Wer am Sonntag nicht ins Stadion geht, hat Rapid nie geliebt.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor der Bundesliga-Premiere von Robert Klauß.