Hat RB Salzburg den „südafrikanischen Kaka“ im Visier?

Laut dem österreichischen Sport-Portal laola1.at ist Red Bull Salzburg an einem südafrikanischen Mittelfeldspieler dran. Wir wollen uns den jungen Mann näher ansehen und die Wahrscheinlichkeit für einen Wechsel einschätzen.

Luphumlo Sifumba wurde im Juli erst 18 Jahre alt und steht aktuell bei Cape Town City in Südafrikas höchster Spielklasse unter Vertrag. Der junge Spieler absolvierte Ende der vergangenen Saison seine ersten Einsätze in der Profimannschaft, kam aber stets nur als Einwechselspieler in die Partie hinein. Insgesamt wurde er in der vergangenen Spielzeit drei Mal eingewechselt, wobei er nur 48 Minuten auf dem Platz stand.

Dennoch war sein Debüt beachtlich: Seinen ersten Einsatz hatte er gegen eine der besten Mannschaften Südafrikas, die Orlando Pirates. Wenige Minuten nach seiner Einwechslung spielte er einen schönen 30-Meter-Pass, der sein Talent schon andeutete.

Auch heuer konnte er bei den Profis nur wenig Spielpraxis sammeln. Einmal stand er in der Startaufstellung und durfte bei der 0:1-Niederlage gegen Sekhukhune United eine knappe halbe Stunde auf dem Platz stehen, ansonsten kam er abermals drei Mal als Joker ins Spiel und sammelte bislang bloß 108 Spielminuten.

Der Spieler ist Teil des Jugendförderprogramm DreamClub 100 und wurde bereits im Alter von neun Jahren gesichtet und gefördert. In Südafrika hat der junge Mann den Spitznamen Kaka, allerdings wird er im Profibereich diesen Lorbeeren erst gerecht werden müssen.

Sifumbas Weg zum Erfolg war kein leichter. Als Kind tingelte er durch verschiedene Jugendclubs in Kapstadt, auf der Suche nach einer Chance in einer Akademie. Der Verlust seines Vaters, Alberton Mzawupheli, war ein schwerer Schlag für den jungen Spieler, dennoch nutzte er diese Erfahrung als Motivation, sowohl persönlich als auch auf dem Spielfeld zu wachsen. Sifumba spricht von seinem Vater als einer Inspiration und sieht seine Erfolge als Verwirklichung der gemeinsamen Träume.

Der aktuelle Cheftrainer bei Cape Town City, Eric Tinkler, attestiert Sifumba einen unersättlichen Hunger nach Verbesserung und versucht, ihn sorgfältig an die erste Mannschaft weiter heranzuführen. Er lobte die seine Hingabe im Training und die Bereitschaft, seine Freizeit für individuelle Trainingsprogramme zu opfern.

Laut soccernews24 sind neben RB Salzburg auch Vereine aus Frankreich, Spanien und Portugal hinter dem jungen Talent her. Sein zukünftiger Arbeitgeber müsste rund 600.000 Euro für den jungen Spieler bezahlen. Daran sollte es im Falle von RB Salzburg, sollte tatsächlich Interesse vorhanden sein, nicht scheitern, denn der Verein zahlte für andere aussichtsreiche Talente wesentlich mehr Ablöse. Für den 19-jährigen Stürmer Nicolo Turco, der vor seinem Wechsel nur für Nachwuchsmannschaften Spiele bestritt, legten die Mozartstädter etwa vier Millionen Euro hin.