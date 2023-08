Expected-Goal-Werte zum 1. Spieltag 2023/24

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

LASK – SK Rapid Wien 1:1 (xG=1.27:2.52)

Den Auftakt zur neuen Bundesliga-Saison machte das Meisterschaftsspiel zwischen dem LASK und dem SK Rapid Wien. Die Oberösterreicher verpflichteten zahlreiche neue Akteure, die in dieser Partie jedoch noch keine große Rolle spielen sollten und auch an der Seitenlinie gab es mit Thomas Sageder, der etwas überraschend Didi Kühbauer ablöste ein neues Gesicht zu sehen. Dennoch war speziell in der ersten Hälfte der SK Rapid das klar bessere Team. In dieser ausführlichen Analyse gehen wir bereits ausführlich auf die taktischen Aspekte dieses Spiels ein, sodass wir euch nur noch die Expected-Goal-Werte übermitteln wollen, die mit 1.27:2.52 recht klar für die Hütteldorfer ausfällt. Der SK Rapid gab übrigens mit 21 Schüssen (davon neun auf das gegnerische Tor), die meisten Schussversuche aller Mannschaften ab.

Auch das Livewetten-Tool Overlyzer zeigt eine deutliche Überlegenheit der Wiener in der ersten Halbzeit an.

Wolfsberger AC – FC Blau-Weiß Linz 2:1 (xG=1.47:1.82)

Dank eines Doppelpacks von Thierno Ballo gewann der Wolfsberger AC mit 2:1 gegen den Aufsteiger aus Linz. Besonders der erste Treffer des WAC-Spielers war absolut sehenswert und wohl auch das schönste Tor der Runde. Die Hausherren hatten in der ersten Halbzeit das Spiel unter Kontrolle, doch nach Umstellungen von Trainer Scheiblehner kamen die Gäste besser auf, was sich auch in den ausgeglichenen Ballbesitz- und Schussstatistiken widerspiegelt. Die xG-Werte fallen mit 1.47:1.82 recht ausgeglichen und sogar mit leichten Vorteilen für den Aufsteiger aus, der in der kommenden Runde beim Heimspiel gegen Hartberg die ersten Punkte sammeln möchte. In der dritten Runde wartet mit dem Linzer-Derby übrigens ein durchaus brisantes Spiel auf alle Fußballfans.

Der Overlyzer-Graph bestätigt, dass die Druckverhältnisse in den beiden Halbzeiten unterschiedlich ausfielen.

TSV Hartberg – SC Austria Lustenau 2:2 (xG=1.21:1.26)

In der Profertil Arena sahen rund 2.200 Fans zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten. In den ersten 45 Minuten spielte nur die Heimmannschaft und hatte den Gegner fest im Griff. Nach Umstellungen und einer roten Karte des eingewechselten Hartbergers Sangare, drehten sich die Machtverhältnisse und die Lustenauer konnten dank eines Doppelpacks von Fridrikas doch noch einen Punkt mitnehmen. Insgesamt also keine ungerechte Punkteteilung, was auch die xG-Werte von 1.21:1.26 belegen.

WSG Tirol – SK Austria Klagenfurt 1:3 (xG=0.67:0.89)

Bei der 1:3-Niederlage der WSG Tirol machte sich das Fehlen des Abwehrchefs Raffel Behounek bemerkbar, zumal die Partie für Nachfolger David Gugganig noch zu früh kam. Silberbergers Mannschaft wirkte verunsichert und war wesentlich ungefährlicher als der Gegner, der jedoch auch vor dem Tor kaltschnäuziger war und die wenigen guten Chance ausnutzte. Mann des Spiels war zweifelslos Andy Irving, der bei allen Toren seine Beine im Spiel hatte und einen Assist und zwei Treffer beisteuerte. Der Schotte präsentierte sich eiskalt, sodass trotz relativ ausgeglichenen xG-Werten von 0.67:0.89 ein verdienter Sieg herauskam.

SCR Altach – Red Bull Salzburg 0:2 (xG=1.08:2.23)

RB Salzburg hätte sich den Auftakt zur neuen Bundesliga-Saison sicherlich etwas weniger turbulent vorgestellt. Dies lag nicht am Auftreten der Mannschaft, die beim 2:0-Auswärtssieg in Altach souverän agierte, das Spielgeschehen mit 70% Ballbesitz bestimmte und sicher die drei Punkte mit nach Hause nahm, sondern an der Tatsache, dass Trainer Matthias Jaissle dem Ruf des Gelds erlag und wie viele andere Starspieler und Trainer nach Saudi-Arabien wechselte. Besonders ungünstig war der Zeitpunkt gewählt, da er knapp vor dem Bundesliga-Auftakt seinen Schützlingen Adieu sagte. Die Expected-Goal-Werte fallen mit 1.08:2.23 jedenfalls zugunsten des Serienmeisters aus.

Red Bull Salzburg dominierte auch ohne Trainer Jaissle das Geschehen.

FK Austria Wien – SK Sturm Graz 0:3 (xG=0.39:2.06)

Die Wiener Austria musste in den vergangenen Tagen gleich zwei Rückschläge verkraften. Einerseits war man bei der 0:3-Niederlage gegen den SK Sturm absolut chancenlos, andererseits verließ auch Haris Tabakovic den Klub und unterschrieb einen Vertrag bei Hertha BSC Berlin. Da wir bereits eine ausführliche Taktikanalyse zu der Partie veröffentlichten, wollen wir nur noch die xG-Werte nachschießen, die mit 0.39:2.06 klar für die Gäste aus Graz ausfallen.