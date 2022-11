Expected-Goal-Werte zum 16. Spieltag 2022/23

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten stammen von Wyscout S.p.a.

SC Austria Lustenau – SCR Altach 3:0 (xG=2.53:0.98)

Austria Lustenau setzte sich beim Vorarlberg-Derby mit 3:0 gegen Altach durch und holte verdient die drei Punkte im letzten Pflichtspiel vor der Winterpause. Die Hausherren waren die bissigere Mannschaft und obwohl beide Teams exakt gleich viele Schussversuche und Schüsse auf das Tor aufweisen (beide 12/5), fanden die Gastgeber die qualitativ besseren Chancen vor, wie man auch an den Expected Goal Werten von 2.53:0.98 ablesen kann. Teixeira steuerte bei diesem Sieg einen Doppelpack bei.

TSV Hartberg – SK Rapid Wien 1:2 (xG=2.32:1.15)

Das Spiel zwischen dem SK Rapid und Hartberg fiel wesentlich knapper aus als beim Nachtragsspiel, das die Hütteldorfer vor kurzer Zeit mit 5:1 gewannen. Es war wieder einmal ein Last-Minute-Tor in der Rapid-Viertelstunde, das der Mannschaft von Neo-Trainer Zoki Barisic die Punkte rettete. Der Sieg geht laut den Expected-Goal-Werten von 2.32:1.15 allerdings durchaus in Ordnung.

WSG Tirol – SV Ried 2:0 (xG=2.36:0.69)

Die WSG Tirol darf mehr als zufrieden die verdiente Winterpause antreten, denn nach dem 2:0-Sieg gegen die SV Ried holte die Mannschaft von Trainer Silberberger aus den letzten fünf Meisterschaftsspielen stolze vier Siege und ein Unentschieden. Zur Belohnung überwintert man auf Platz 5 und darf sich sogar Chancen auf die Teilnahme am oberen Playoff ausrechnen. Ein Doppelschlag in der 36. und 38. Minute entschied die Partie, die auch laut den xG-Zahlen von 2.36:0.69 einen verdienten Sieger fand.

FK Austria Wien – Wolfsberger AC (xG=1.91:1.22)

Der Austria sah man die Doppelbelastung gegen den Wolfsberger AC an. Obwohl die Expected-Goal-Werte mit 1.91:1.22 für die Hausherren ausfallen, war der Auswärtssieg verdient, da der VAR die Wiener mit durchaus fragwürdigen Entscheidungen im Spiel ließ. Baribo bekam zwei Treffer aberkannt, wobei insbesondere die zweite Entscheidung falsch gewesen sein dürfte. Der Siegtreffer fiel durch den eingewechselten Ballo in der 82. Minute.

SK Austria Klagenfurt – RB Salzburg 0:1 (xG=0.90:0.57)

Die Fans sahen alles andere als ein typisches Bundesliga-Spiel mit Salzburg-Beteiligung. Der Serienmeister spielte sich kaum brauchbare Chancen heraus und gab in der gesamten Partie nur fünf Schussversuche ab. Die Hausherren probierten es immerhin elf Mal. Am Ende sicherte sich dennoch Jaissles Mannschaft die drei Punkte, da Sesko in der 55. Minute den einzigen Treffer des Spiels erzielte. Angesichts der starken Leistung von Pacults Mannschaft und der xG-Zahlen von 0.9:0.57 ist es schade, dass die Hausherren nach den 90 Minuten ohne Punkt den Gang in die Winterpause antreten müssen.

LASK – SK Sturm Graz 1:1 (xG=0.58:1.22)

Zum letzten Mal trat der LASK zu einem Spiel in Pasching an und die Partie gegen den SK Sturm hatte es in sich. Beide Mannschaften präsentierten sich in einer starken Verfassung und boten den Fans einen intensiven Fight, der auch auf einem hohen spielerischem Niveau stattfand. Der LASK war in der ersten Hälfte die etwas bessere Mannschaft, der SK Sturm wurde aber im Laufe der zweiten Halbzeit immer besser und war am Ende sogar dem Sieg näher, was auch die xG-Werte von 0.58:1.22 zeigen. Insgesamt aber ein durchaus verdientes Unentschieden in einem echten Spitzenspiel.