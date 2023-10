Faktencheck zur 10. Bundesliga-Runde 2023/24

Die zehnte Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige interessante Begegnungen mit sich. Am Samstag empfängt u.a. die Wiener Austria...

Die zehnte Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige interessante Begegnungen mit sich. Am Samstag empfängt u.a. die Wiener Austria den Aufsteiger BW Linz und möchte dabei die eigene Durststrecke beenden. Am Sonntag geht es dann mit den restlichen Begegnungen weiter, wo Austria Klagenfurt den Meister Salzburg empfangen wird.

SC Austria Lustenau – SK Rapid Wien

Samstag 17:00, Reichshofstadion, Schiedsrichter: Daniel Pfister

Das Krisenteam der Liga ist nach wie vor der SC Austria Lustenau und man taumelt am Tabellenende herum. Die Vorarlberger sind bis dato die einzige Mannschaft, die in dieser Saison noch immer auf den ersten (!) Sieg und damit mittlerweile fast drei Monate auf ein Erfolgserlebnis warten. Nichts zu holen gab es für die Lustenauer zuletzt im Heimspiel gegen Tabellenführer Salzburg, wo man sang- und klanglos mit einem 0:4 aus dem eigenen Stadion geschossen wurde. Nun kommt mit dem SK Rapid der nächste „Große“ und werden auch hier die Trauben recht hochhängen.

So dramatisch wie bei Lustenau ist die Krise beim SK Rapid bei weitem noch nicht, aber der Frust und Unmut nimmt bei den Wienern Woche für Woche zu. Seit mittlerweile fünf Spielen ist man sieglos und liegt der letzte Sieg knapp sechs Wochen zurück, als man am vierten Spieltag BW Linz mit 5:0 bezwang. Zuletzt gab es im Derby gegen den Erzrivalen Austria auch noch die Krönung, als man gegen acht Feldspielern in knapp 40 Spielminuten kein Tor erzielen konnte und sich damit mit einem 0:0 arrangieren musste. Nun steht man gehörig unter Druck und ist ein Sieg im Ländle Pflicht, sonst könnte es auch für Trainer Barisic langsam ungemütlich werden.

Fakten

– Der SK Rapid ist gegen den SC Austria Lustenau in der Bundesliga zwar erstmals sechs Spiele in Folge ungeschlagen, gab aber vergangene Saison in beiden Duellen Punkte ab (1:1 A, 3:3 H) – nach den vier Siegen in der Saison 1999/2000.

– Der SK Rapid verlor in der Bundesliga nur zwei der 14 Spiele gegen den SC Austria Lustenau und gewann acht davon (4U). Rapid traf zuletzt erstmals sechs BL-Duelle in Folge gegen die Vorarlberger (12 Tore).

– Der SK Rapid ist in der Bundesliga erstmals gegen den SC Austria Lustenau seit drei Auswärtsspielen ungeschlagen (2S 1U). Beim 3:3 in der Vorsaison erzielte Rapid gleich viele Tore wie in den ersten sechs Bundesliga-Auswärtsspielen gegen Lustenau zusammen.

– Der SC Austria Lustenau kam auf 13 Vertikalangriffe (Spielzüge, die noch in der eigenen Hälfte starten und bei der mind. 50% in Richtung gegn. Tor gespielt werden), der SK Rapid kam auf 17 Vertikalangriffe – nur der FC Red Bull Salzburg (21) in dieser Saison der Bundesliga auf mehr.

– Rapid-Trainer Zoran Barisic war in der Bundesliga als Spieler in acht Spielen gegen den SC Austria Lustenau im Einsatz (alle für Innsbruck) und kassierte dabei keine Niederlage (2S 6U) – gegen kein anderes Team spielte er so oft ohne ein einziges Mal zu verlieren (2 Spiele gegen DSV Leoben und 4 gegen FC Linz). In seinen letzten zwei BL-Spielen gegen den SC Austria Lustenau traf er jeweils (im Mai und Oktober 1999).

Letztes Duell: Lustenau 3:3 Rapid

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 14 (2 Siege Lustenau 4 Remis, 8 Siege Rapid)

Verletzt: Fridrikas / Burgstaller, Pejic, Cvetkovic

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: BW Linz-Lustenau/ Rapid-Klagenfurt

FK Austria Wien – FC Blau-Weiß Linz

Samstag 17:00, Generali Arena, Schiedsrichter: Jakob Semler

Obwohl man nach wie vor auf einen Erfolg in der Liga wartet und seit sieben Spielen sieglos ist, konnte der FK Austria Wien zumindest einen moralischen Sieg am vergangenen Spieltag feiern. Im Derby gegen den Erzrivalen Rapid erkämpfte man sich nach einem aufopferungsvollen Kampf mit zwei Spieler weniger ein 0:0 und hielt damit nach langer Zeit mal wieder den eigenen Kasten sauber. Doch dieses Remis bring die Violetten in der Tabelle nicht wirklich weiter, weshalb man nun vor der Definition eines Pflichtsieges steht. Das muss man allerdings quasi ohne ein zentrales Mittelfeld bewerkstelligen, fehlen doch die gesperrten Braunöder und Holland, aber auch der angeschlagene Kapitän Fischer, wodurch mit Jukic nur noch ein gelernter zentraler Mittelfeldspieler zur Verfügung steht. Keine guten Vorzeichen also für die Austrianer.

Direkt vor den „Veilchen“ in der Tabelle liegt der Aufsteiger Blau-Weiß Linz, der sich in der Liga mittlerweile akklimatisiert hat und definitiv angekommen ist. Seit vier Spielen ist man ungeschlagen geblieben und hat in diesem Zeitraum immerhin acht Punkte geholt. Zuletzt trennte man sich von den starken Klagenfurtern mit einem 0:0, womit man in den letzten drei Begegnungen nur ein einziges Gegentor kassierte. Das unterstreicht die steigende Formkurve der Linzer und dass man nur schwer zu knacken ist. Nun geht es für den Aufsteiger zur großen Austria und möchte man hier mit einer breiten Brust einen weiteren Punktegewinn einheimsen und die eigene Serie damit weiter ausbauen.

Fakten

– Der FK Austria Wien und der FC Blau Weiß Linz stehen sich erstmals in einem Pflichtspiel gegenüber: Die Wiener Austria verlor gegen die zwei letzten Aufsteiger SK Austria Klagenfurt und SC Austria Lustenau nur eines der acht Duelle in der Bundesliga (2S 5U), mit 0:1 in Lustenau im Februar 2023.

– Der FC Blau Weiß Linz ist in der Bundesliga seit vier Spielen ungeschlagen (2S 2U), nachdem der Aufsteiger in den ersten fünf Runden nur einen Zähler geholt hatte.

– Der FC Blau Weiß Linz gewann in der Bundesliga die letzten zwei Auswärtsspiele, nachdem zuvor die ersten drei Auswärtsspiele allesamt verloren wurden. Zwei Siege in den ersten fünf Auswärtsspielen einer BL-Saison gelangen als Aufsteiger zuletzt dem SV Grödig in der Saison 2013/14 (sogar 3).

– Der FK Austria Wien erzielte die Hälfte seiner Tore (3 von 6) in der Anfangsviertelstunde – der höchste Anteil (50%) aller Teams in dieser Saison der Bundesliga. Der FC Blau Weiß Linz kassierte sechs Gegentore in den ersten 15 Spielminuten – so viele wie kein anderes Team 2023/24.

– FC Blau Weiß Linz-Spieler Ronivaldo wechselte im Jänner 2015 von Kapfenberg zum FK Austria Wien, kam aber aufgrund von Verletzungen bei den Profis zu keinem Pflichtspiel-Einsatz – acht Einsätze in der Regionalliga Ost für die Young Violets Austria Wien stehen für ihn zu Buche (1 Tor).

Letztes Duell: –

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 0

Verletzt: Plavotic, El Sheiwi, Raguz, Wustinger, Fischer, Guenouche / Tursch

Gesperrt: Holland, Braunöder / Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: WSG-Austria / BW Linz-Lustenau

TSV Hartberg – WSG Tirol

Samstag 17:00, Profertil Arena, Schiedsrichter: Josef Spurny

Für den TSV Hartberg war der letzte Spieltag etwas enttäuschend und man kam im Heimspiel gegen den SCR Altach nicht über ein 0:0 hinaus. Die spielstarken Steirer taten sich schwer, Torchancen gegen die kompakten Vorarlberger zu kreieren und hier machte sich auch der Ausfall von Zielspieler Entrup bemerkbar, der gegen einen tiefstehenden Abwehrverbund geholfen hätte. Nun hat man erneut ein Heimspiel gegen einen ähnlich veranlagten Gegner, wo man diesmal bessere Lösungen brauchen wird, um die drei Punkte einfahren zu können.

Die Situation bei der WSG Tirol ist in dieser Saison nach wie vor nicht wirklich zufriedenstellend und bis dato steht man bei einem einzigen Sieg in dieser Spielzeit, der gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten Lustenau gelang. Zuletzt verkaufte man sich im Auswärtsspiel beim SK Sturm immerhin tapfer und zeigte man eine gute Leistung, weshalb beim knappen 0:1 ein Punktegewinn nicht unverdient gewesen wäre. Nun geht es zu den spielstarken Hartberger und ist für die Tiroler klar, dass man nicht verlieren darf, sonst droht man in eine Negativspirale zu geraten.

Fakten

– Der TSV Hartberg blieb vergangenen Saison in der Bundesliga gegen die WSG Tirol in der Qualifikationsgruppe ungeschlagen (1S 1U), nachdem zuvor fünf Duelle in Folge verloren wurden. Insgesamt holte die WSG sechs BL-Siege gegen Hartberg – so viele wie sonst nur gegen den WAC.

– Die WSG Tirol gewann in der Bundesliga vier der sechs Auswärtsspiele gegen den TSV Hartberg (2N) – gegen keinen anderen Klub so viele.

– Der TSV Hartberg holte 13 Punkte aus den ersten neun Spielen dieser Saison der Bundesliga – erstmals in der Klubhistorie. Weiters verlor Hartberg auch nur zwei der ersten neun BL-Spiele – ebenfalls erstmals.

– Die WSG Tirol holte vier ihrer fünf Punkte in dieser Saison der Bundesliga in Auswärtsspielen. Dennoch holten die Tiroler nur 2021/22 aus den ersten fünf BL-Auswärtsspielen weniger Punkte (2) und erzielten nie zuvor so wenige Tore in den ersten fünf Auswärtsspielen wie in dieser BL-Saison (4).

– Der TSV Hartberg blieb in den ersten neun Spielen dieser Saison der Bundesliga viermal ohne Gegentor – erstmals so oft zum Vergleichszeitpunkt. In den letzten vier BL-Spielen kassierte Hartberg nur ein Gegentor – weniger als jedes andere Team in diesem Zeitraum.

Letztes Duell: Hartberg 5:0 WSG

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 12 (3 Siege Hartberg, 3 Remis, 6 Siege WSG)

Verletzt/Angeschlagen: Ehmann, Entrup / Oswald, Blume, Müller

Gesperrt: Niemand / Gugganig

Gefährdet: Diaktie / Ertlthaler

Nächstes Spiel: Sturm-Hartberg / WSG-Austria

LASK – SCR Altach

Sonntag 14:30, Raiffeisen Arena, Schiedsrichter: Julian Weinberger

Tabellendritter in der Liga und Europa League-Teilnehmer, man müsste eigentlich meinen, der LASK sei auf einem guten Kurs und die Fans sind zufrieden. Doch die Realität ist eine andere, zu durchwachsen sind die Leistungen der Oberösterreicher und auf einen richtig überzeugenden Auftritt warten die Anhänger schon länger. Das war auch in den letzten beiden Partien zu sehen, wo man zunächst beim WAC mit 1:2 verlor und sich nicht gut präsentierte, aber auch international beim FC Toulouse nicht wirklich zu überzeugen wusste. Nun ist man im Heimspiel gegen Altach unter Zugzwang und könnte man im schlimmsten Fall bei einer Niederlage sogar aus der Meistergruppe fliegen.

Der SCR Altach hamstert sich still und heimlich seine Punkte zusammen und zeigt die Formkurve nach einem schlechten Start mittlerweile deutlich nach oben. Nur eines der letzten sieben Spielen verloren die Vorarlberger und finden sich damit in Reichweite der Meistergruppe. Zuletzt holte man gegen die spielstarken Hartberger ein 0:0 und unterstrich, dass man nicht leicht zu knacken ist. Das möchte man nun auch im schwierigen Auswärtsspiel bei den heimstarken Linzern beweisen und mit einem weiteren Punktegewinn die lange Heimreise ins Vorarlberger antreten.

Fakten

– Der LASK gewann in der Bundesliga die letzten drei Spiele gegen den SCR Altach – nur von März 2019 bis Juli 2021 mehr (6S in Folge). Der LASK kassierte in den letzten 14 BL-Duellen gegen Altach nie mehr als ein Gegentor und blieb in neun dieser 14 Spiele ohne Gegentor.

– Der SCR Altach hält nach den ersten neun Spielen dieser Saison der Bundesliga bei 12 Punkten und damit bei mehr als doppelt so vielen wie zum Vergleichszeitpunkt der Vorsaison (5). Altach holte nur einmal mehr Punkte aus den ersten neun BL-Spielen – 2016/17 waren es 16 Punkte.

– Der LASK blieb in den ersten fünf Heimspielen dieser Saison der Bundesliga ungeschlagen (3S 2U) und holte aus diesen Spielen 11 Punkte – wie zuletzt 2020 (15, 5S). Der SCR Altach holte aus den ersten fünf Auswärtsspielen dieser BL-Saison sechs Punkte – nie mehr (zuvor 2014, 2016 und 2018 auch 6).

– Der LASK ist in der Bundesliga seit vier Heimspielen ohne Gegentor – erstmals seit Dezember 2020 (ebenfalls 4) und kassierte in den ersten fünf Heimspielen nur ein Gegentor – wie zuvor nur 2020/21. Altach kassierte in den letzten vier BL-Auswärtsspielen nur zwei Gegentore und blieb zweimal ohne Gegentor.

– Der SCR Altach erzielte 56% seiner Tore nach Standardsituationen (wie der SK Sturm Graz ) – kein Team mit einem höheren Anteil in dieser Saison der Bundesliga. Der LASK kassierte nur ein Gegentor nach Standards – so wenige wie kein anderes Team in dieser BL-Saison.

Letztes Duell: Altach 0:1 LASK

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 24 (16 Siege LASK, 6 Remis, 2 Siege Altach)

Verletzt/Angeschlagen: Luckeneder, Taoui, Anselm, Wiesinger, Pintor, Renner / Santos, Bukta

Gesperrt: Horvath / Bähre

Gefährdet: Jovicic / Jäger

Nächstes Spiel: Salzburg-LASK / Altach-WAC

Wolfsberger AC – SK Sturm Graz

Sonntag 14:30, Lavanttal-Arena, Schiedsrichter: Walter Altmann

Ein interessantes „Pack-Derby“ steht den Zuschauern an diesem Wochenende bevor, wo zwei formstarke Teams aufeinandertreffen werden. Der Wolfsberger AC konnte in den letzten drei Spielen starke sieben Zähler einfahren und gelang damit der Sprung in die Meistergruppe. Am vergangenen Spieltag gelang es den qualitativ starken LASK mit einem 2:1 zu bezwingen und damit wichtige drei Punkte einzufahren. Verlassen kann man sich dabei auf Angreifer Bamba, der sich immer mehr wie ein weiterer Goldgriff erweist und bereits fünf Treffer erzielen konnte. Nun hofft man die eigene Serie auch gegen die Grazer prologieren zu können und ungeschlagen zu bleiben.

Der SK Sturm Graz auf der anderen Seite marschiert aktuell gefühlt von einem Erfolgserlebnis zum nächsten und weist man eine ganz starke Form auf. In der Liga ist man nach wie vor ungeschlagen und selbst wenn man wie gegen die WSG nicht den besten Tag erwischt, reicht es in dieser starken Verfassung für einen Sieg. Unter der Woche gelang dann auch noch ein enorm wichtiger Sieg in Polen gegen Rakow, wo man eine starke Vorstellung hinlegte und dank dem Goldtor von Böving mit 1:0 gewann. Nun gilt es für die Steirer, das Spiel schnellstmöglich abzuhacken und sich auf den WAC zu konzentrieren, tut man sich doch gegen die Lavanttaler für gewöhnlich schwer und wird man hier eine sehr gute Leistung brauchen, um die drei Punkte in Richtung Graz mitnehmen zu können.

Fakten

– Der WAC gewann in der Bundesliga 18 Spiele gegen den SK Sturm Graz – gegen kein anderes Team feierten die Kärntner mehr als 14 BL-Siege.

– Der SK Sturm Graz blieb in der Bundesliga die letzten fünf Auswärtsspiele beim WAC ungeschlagen – erstmals (3S 2U). Bei den drei Auswärtssiegen erzielten die Steirer jeweils mehr als ein Tor.

– Der WAC holte aus den ersten neun Spielen dieser Saison der Bundesliga 13 Punkte – mehr waren es zum Vergleichszeitpunkt zuletzt 2019/20 (damals sogar 19 Punkte).

– Der SK Sturm Graz gewann in diesem Kalenderjahr 17 Spiele in der Bundesliga und damit bereits jetzt eines mehr als im gesamten Kalenderjahr 2022 (16 Siege). Der Klubrekord des SK Sturm liegt bei 24 BL-Siegen in einem Jahr (aus 1997).

– Der SK Sturm Graz blieb zum insgesamt zweiten Mal nach 1997/98 in den ersten neun Spielen einer Saison der Bundesliga ungeschlagen (6S 3U), damals sogar in den ersten 12 Spielen (9S 3U). Die Steirer sind das einzige ungeschlagene BL-Team in dieser Saison.

Letztes Duell: Sturm 3:2 WAC

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 42 (18 Siege WAC, 5 Remis, 19 Siege Sturm)

Verletzt/Angeschlagen: Niemand / Novak

Gesperrt: Veratschnig / Niemand

Gefährdet: Veratschnig / Niemand

Nächstes Spiel: Altach-WAC / Sturm-Hartberg

SK Austria Klagenfurt – FC Red Bull Salzburg

Sonntag 17:00, 28 Black Arena, Schiedsrichter: Christian-Petru Ciochirca

Der SK Austria Klagenfurt kann mit dem bisherigen Saisonverlauf mehr als nur zufrieden sein und man steht nicht umsonst auf dem starken vierten Tabellenplatz in der Liga. Zuletzt trennte man sich von dem formstarken Aufsteiger BW Linz mit einem 0:0 Unentschieden voneinander und heimste damit einen weiteren Punktgewinn ein, womit man nach wie vor bei einer einzigen Saisonniederlage steht und in der Fremde unbesiegt ist. Nun wartet jedoch mit dem Spiel gegen den Liga-Krösus Salzburg eine Mammutaufgabe auf die Kärntner, wo die Hoffnung darauf liegen wird, dass die Gäste müde von der Champions League sind und die Rotationsmaschine anwerfen werden.

In der Liga ist der amtierende Meister Red Bull Salzburg nach wie vor das Maß aller Dinge und steht nach wie vor an der Tabellenspitze. Nach der Heimniederlage gegen BW Linz fand man auch schnell wieder zurück in die Spur und bezwang Lustenau am vergangenen Spieltag mit einem deutlichen 4:0. Dafür gab es unter der Woche in der Champions League einen Dämpfer, wo der spanische Vertreter Real Sociedad zu stark für die Bullen war und man sich mit 0:2 geschlagen geben musste. Nun darf man gespannt sein, ob Trainer Struber erneut die Rotationsmaschine kräftig anwerfen wird oder seine Lehren aus der Niederlage gegen BW Linz gezogen hat.

Fakten

– Der FC Red Bull Salzburg gewann in der vergangenen Saison alle vier Duelle in der Bundesliga gegen den SK Austria Klagenfurt und ist seit sechs BL-Duellen gegen Klagenfurt ungeschlagen (5S 1U).

– Der SK Austria Klagenfurt holte aus den ersten neun Spielen dieser Saison der Bundesliga 14 Punkte – erstmals so viele zum Vergleichszeitpunkt (zuvor nie mehr als 12). Klagenfurt verlor nur eines der ersten neun BL-Spiele – das Heimspiel in Runde 7 gegen den LASK (1:3).

– Der FC Red Bull Salzburg ist seit 20 Auswärtsspielen in der Bundesliga ungeschlagen (17S 3U) – als erstes Team in der Drei-Punkte-Ära, die letzte Auswärts-Niederlage setzte es für Salzburg in der 2. Runde der Vorsaison gegen den SK Sturm Graz (1:2). Den Bundesliga-Rekord hält der FC Wacker Innsbruck (23 ungeschlagene Auswärtsspiele von Okt. 1988 bis Feb. 1990 unter Trainer Ernst Happel).

– Der SK Austria Klagenfurt traf in der Bundesliga saisonübergreifend in sieben Heimspielen in Folge (9 Tore) – erstmals so lange in der Klubhistorie. Der FC Red Bull Salzburg traf in jedem der ersten fünf Auswärtsspiele in dieser BL-Saison mindestens doppelt (15 Tore), das gelang den Salzburgern zuletzt zu Saisonbeginn 2018/19, als sogar in den ersten neun BL-Auswärtsspielen der Saison mind. doppelt getroffen wurde (25 Tore).

– Der FC Red Bull Salzburg kam in dieser Saison der Bundesliga auf einen Expected-Goals-Wert von 19.5 – nur der SK Rapid (19.9) auf einen höheren xG-Wert. Der SK Austria Klagenfurt erzielte um 4.7 Tore mehr als aufgrund der Chancenqualität zu erwarten gewesen wäre (13 Tore bei xG = 8.3) – nur der SK Sturm Graz war effizienter (+6.3).

Letztes Duell: Salzburg 3:2 Klagenfurt

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 8 (1 Sieg Austria, 1 Remis, 6 Siege Salzburg)

Verletzt/Angeschlagen: Knaller, May, Robatsch, Binder, Soto / Okoh, Wallner, Omoregie, Guindo, Fernando

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Rapid-Klagenfurt / Salzburg-LASK