Faktencheck zur 21. Bundesliga-Runde 2023/24

Die 21. Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und finden somit erstmals alle Spiele zeitgleich statt im Kampf um die Meister- und...

Die 21. Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und finden somit erstmals alle Spiele zeitgleich statt im Kampf um die Meister- und Qualifikationsgruppe. Hier rückt daher der Sonntag in den Mittelpunkt, wo u.a. Red Bull Salzburg die Austria aus Klagenfurt empfängt und es in Graz zum „Packderby“ zwischen dem SK Sturm und dem Wolfsberger AC kommt.

Red Bull Salzburg – SK Austria Klagenfurt

Sonntag 17:00, Red Bull Arena, Schiedsrichter: Alexander Harkam

Den Frust von der Seele konnte sich regelrecht der FC Red Bull Salzburg am vergangenen Spieltag schießen. Man hatte in einem Heimspiel den Tabellennachzügler Austria Lustenau zu Gast und schoss die Vorarlberger kurzerhand mit einem 7:0 Rekordsieg vom Feld, womit man endlich mal wieder das Potenzial, welches in der Mannschaft schlummert, abrufen konnte. Nun geht es für die Bullen gegen die nächste Austria, nämlich jener aus Klagenfurt, und auch in diesem Heimspiel möchte man die drei Zähler einfahren, um die Tabellenführung zu behaupten.

Auf der anderen Seite war auch der SK Austria Klagenfurt am vergangenen Wochenende erfolgreich und machte einen großen Schritt in Richtung Meistergruppe. Im Heimspiel gegen BW Linz setzte man sich verdient mit 2:0 durch und das obwohl man verletzungsbedingt mit Karweina den besten Torschützen zwischenzeitlich verlor. Daher haben die Kärntner nun eine hervorragende Ausgangsposition für den Einzug in die Meistergruppe und ist man mit einem Sieg aus den verbleibenden zwei Spielen definitiv dabei. Allerdings muss man gegen Salzburg und Rapid ran, was keine einfache Aufgabe sein wird.

Fakten

– Der FC Red Bull Salzburg gewann in der vergangenen Saison der Bundesliga alle vier Duelle gegen den SK Austria Klagenfurt und ist seit sieben BL-Duellen ungeschlagen (5S 2U). Im Hinspiel holte Klagenfurt erstmals wieder seit Mai 2022 einen Punkt gegen Salzburg (2:2).

– Der FC Red Bull Salzburg ist in der Bundesliga in Heimspielen gegen den SK Austria Klagenfurt ungeschlagen (3S 1U), vergangene Saison wurden beide Heimspiele gewonnen. Salzburg kassierte gegen Klagenfurt vier Heim-Gegentore – mehr als gegen jedes andere Team in der Bundesliga seit dem Aufstieg der Kärntner 2021.

– Der SK Austria Klagenfurt holte aus den ersten 20 Spielen in dieser Saison der Bundesliga 33 Punkte – Bestwert der Kärntner in der BL, zuvor hatte der SKA zum Vergleichszeitpunkt nie mehr als 29 Punkte. Der SK Austria Klagenfurt verlor nur drei der ersten 20 BL-Spiele – erstmals so wenige zum Vergleichszeitpunkt einer BL-Saison und die wenigsten einer Kärntner Mannschaft in der 50-jährigen Bundesliga-Historie nach 20 Spielen.

– Der SK Austria Klagenfurt verlor außerhalb Kärntens kein Spiel in dieser Saison der Bundesliga, die einzige Auswärts-Niederlage kassierten die Klagenfurter beim WAC (0:4). Erstmals verloren die Klagenfurter nur eines der ersten 10 BL-Auswärtsspiele und holten mit fünf Auswärtssiegen nur noch einen weniger als in der kompletten vergangenen Saison, 2021/22 wurde bereits übertroffen (4 Auswärtssiege).

– Der FC Red Bull Salzburg erzielte mit 43 Toren die meisten in dieser Saison der Bundesliga, der SK Austria Klagenfurt mit 28 Toren die fünftmeisten. Klagenfurt übertraf seinen Expected-Goals-Wert um 7,7 Tore (20,3 xG) – Bestwert. Salzburg folgt mit 4,5 mehr erzielten Toren (38,5 xG) auf Rang 2.

Letztes Duell: Klagenfurt 2:2 Salzburg

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 9 (6 Siege Salzburg, 2 Remis, 1 Sieg Klagenfurt)

Verletzt: Baidoo, Wallner, Capaldo, Dorgeles, Morgalla / Karweina, Straudi, Arweiler, Soto, Jaritz

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Konate / Mahrer, Karweina, Djoric

Nächstes Spiel: LASK-Salzburg / Klagenfurt-Rapid

SK Sturm Graz – Wolfsberger AC

Samstag 17:00, Merkur Arena, Schiedsrichter: Julian Weinberger

Für den SK Sturm Graz ist die Qualifikation für die Meistergruppe schon seit geraumer Zeit erfolgt und kämpft man in erster Linie um die Tabellenführung, indem man versucht, die eigenen Spiele zu gewinnen. So wie auch am letzten Spieltag im Auswärtsspiel bei der WSG Tirol, wo man souverän mit 2:0 gewann und bereits nach 20 Minuten auf Kurs Richtung drei Zähler war. Nun steht ein Heimspiel gegen den WAC auf dem Programm, wo man im „Packderby“ weitere drei Zähler folgenlassen will, um einerseits Salzburg unter Druck zu setzen und andererseits Selbstvertrauen vor dem Europacup-Duell gegen den OSC Lille zu sammeln.

Der Wolfsberger AC lässt sich einfach nicht unterkriegen und nachdem es zwischenzeitlich schon so schien, als würde man im Kampf um die Meistergruppe das Nachsehen haben, folgten zuletzt zwei Siege am Stück. Jener am vergangenen Spieltag gegen den LASK war dabei enorm wichtig und dazu hochverdient, womit man nun nur noch zwei Zähler hinter dem sechsten Platz liegt und damit die Chance weiterlebt. Allerdings muss man dafür wohl einen weiteren Überraschungserfolg beim SK Sturm landen, gegen den man sich immer harte Duelle liefert – mit wechselhaftem Erfolg.

Fakten

– Der WAC gewann in der Bundesliga 18 Spiele gegen den SK Sturm Graz – gegen kein anderes Team feierten die Kärntner mehr als 15 BL-Siege. Die Kärntner sind allerdings erstmals seit 2017 drei BL-Spiele in Folge gegen den SK Sturm sieglos (1U 2N).

– Der WAC erzielte gegen den SK Sturm Graz in der Bundesliga 33 seiner 52 Tore in Auswärtsspielen, der Anteil von 63% ist der höchste Wert des WAC an Auswärtstoren gegen einen Kontrahenten bei mindestens 10 BL-Duellen. In den letzten acht BL-Auswärtsspielen traf der WAC gegen Sturm immer, in sieben davon sogar mindestens doppelt.

– Der SK Sturm Graz verlor nur zwei der ersten 20 Spiele in dieser Saison der Bundesliga – das gelang den Steirern in der BL-Historie zuvor nur 2022/23 und 1997/98 (1). Der SK Sturm Graz steht nach 20 BL-Spielen bei 42 Punkten und hat damit die exakt selbe Zwischenbilanz wie nach 20 Spielen der Vorsaison.

– Der WAC holte sechs Punkte aus den ersten drei Frühjahrsspielen dieser Saison der Bundesliga – nur 2013 waren es aus den ersten drei BL-Spielen eines Kalenderjahres mehr (7). Der WAC gewann fünf der neun Rückrundenspiele (4N). In der Hinrunde gewann der WAC nur drei der 11 BL-Spiele.

– Der SK Sturm Graz traf in 18 der 20 Spiele in dieser Saison der Bundesliga – das gelang keinem anderen Team. Die Grazer blieben nur 2021/22 in den ersten 20 BL-Spielen seltener torlos (einmal). Beide torlose BL-Spiele gab es allerdings in Heimspielen (0:0 gegen Klagenfurt und 0:1 gegen Austria Wien).

Letztes Duell: WAC 1:2 Sturm

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 43 (20 Siege Sturm, 5 Remis, 18 Siege WAC)

Verletzt/Angeschlagen: Borkovic, Jaros, Affengruber, Jatta, Scherpen / Niemand

Gesperrt: Wüthrich / Niemand

Gefährdet: Gorenc-Stankovic, Lavalee / Veratschnig

Nächstes Spiel: Hartberg-Sturm / WAC-Altach

SCR Altach – LASK

Sonntag 17:00, Cashpoint Arena, Schiedsrichter: Walter Altmann

Der SCR Altach kommt auch weiterhin nicht wirklich in Fahrt und steht man aktuell bei nur einem Sieg aus den letzten zwölf Ligaspielen, womit sich die Horrorbilanz weiter ausbreitet. Zuletzt erlebte man einen weiteren bitteren Nachmittag im Heimspiel gegen den TSV Hartberg, als man zur Halbzeit verdient mit 1:0 in Front lag, allerdings eine unglückliche Rote Karte kassierte. Lange hielt man dann tapfer stand, ehe man in der Schlussphase zwei Gegentore kassierte und letztlich mit 1:2 das Spiel verlor. Damit findet man keinen Weg aus diesem Teufelskreis und kommt nun mit dem LASK ein designierter Angstgegner, gegen den man historisch gesehen recht wenig zu holen hat.

Der LASK auf der anderen Seite strauchelt der Punkteteilung entgegen und kann froh sein, dass man einen recht großen Punktepolster aufgebaut hat. Bislang ist man in den vier Pflichtspielen im Frühjahr noch ohne einen Sieg geblieben und verlor zuletzt etwas unerwartet vor heimischem Publikum gegen den WAC mit 0:1. Zwar musste man weite Strecken der Partie in Unterzahl bestreiten, allerdings war auch die Anfangsphase in Vollzahl nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Daher müssen die Linzer so schnell wie möglich ein Erfolgserlebnis feiern, sonst droht Ungemach und könnte man im Kampf um den dritten Platz rasch ins Hintertreffen geraten.

Fakten

– Der LASK gewann in der Bundesliga die letzten vier Spiele gegen den SCR Altach – nur von März 2019 bis Juli 2021 mehr (6S in Folge). Der LASK kassierte in den letzten 15 BL-Duellen gegen Altach nie mehr als ein Gegentor und blieb in 10 dieser 15 Spiele ohne Gegentor.

– Der LASK punktete in drei BL-Auswärtsspielen in Folge (1S 2U) – erstmals in dieser Saison der Bundesliga. Die Linzer Athletiker blieben allerdings in drei der letzten vier BL-Auswärtsspiele torlos – eine derartige Torflaute passierte den Linzer Athletikern zuletzt im März/April 2022, als sie in vier von fünf BL-Auswärtsspielen ohne Treffer blieben (darunter ein 0:0 gegen Altach am 16. April 2022).

– Der SCR Altach gab 27 Schüsse nach Hohen Ballgewinnen (Ballgewinne innerhalb von 40 Metern vor dem gegnerischen Tor) ab – nur der FC Red Bull Salzburg (30) in dieser Saison der Bundesliga Der LASK kam nach hohen Ballgewinnen nur 12-mal zum Abschluss – so selten wie sonst nur der FC Blau Weiß Linz und SC Austria Lustenau in dieser BL-Saison.

– Der LASK gab in dieser BL-Saison nach 1:0-Führung erst einmal Punkte ab (beim 2:2 gegen Klagenfurt in Runde 18) und gewann die restlichen acht solcher Spiele 2023/24 allesamt. Wenn der LASK gegen den SCR Altach Bundesliga mit 1:0 in Führung ging, dann gewannen die Linzer Athletiker 15 dieser 17 Spiele (2U).

– Sowohl der SCR Altach (Gustavo Santos Costa) als auch der LASK (Robert Žulj) müssen in der 21. Runde auf einen rotgesperrten Spieler verzichten. Der LASK gewann seit Juli 2022 in der Bundesliga nur zwei der 10 Spiele, wenn Žulj nicht zum Einsatz kam (20%). Mit Žulj liegt die Siegquote bei 50% (21 der 42 BL-Spiele).

Letztes Duell: LASK 1:0 Altach

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 25 (2 Siege Altach, 6 Remis, 17 Siege LASK)

Verletzt/Angeschlagen: Prietl / Wiesinger, Letard, Renner, Ljubic, Mustapha

Gesperrt: Gustavo Santos / Zulj, Stojkovic

Gefährdet: Gugganig / Talovierov, Jovicic

Nächstes Spiel: WAC-Altach / LASK-Salzburg

FC Blau-Weiß Linz – FK Austria Wien

Sonntag 17:00, Hofmann Personal Stadion, Schiedsrichter: Christian-Petru Ciochirca

In den letzten Spielen lief es für den FC Blau-Weiß Linz alles andere als optimal, auch wenn es zwischendurch Achtungserfolge gab. Seit mittlerweile sechs Ligaspielen wartet man bereits auf einen Sieg und geht seit dem Derbyerfolg über den LASK im November nichts mehr bei den Oberösterreichern. So auch zu sehen am vergangenen Spieltag im Gastspiel bei Austria Klagenfurt, wo man sang- und klanglos mit 0:2 verlor und eine schwache Leistung zeigte. Nun empfängt man im Heimspiel eine weitere Austria, nämlich jene aus Wien, und hofft hier auf die starke eigene Heimbilanz, hat man doch bislang nur zwei Heimspiel in dieser Saison verloren.

Auf der anderen Seite verlor auch die Wiener Austria ihr Spiel am vergangenen Spieltag, jedoch war dieses noch wesentlich schmerzhafter. Im großen Wiener Derby verschlief man die erste Halbzeit komplett und schaufelte sich ein so tiefes Grab, aus dem man nicht mehr herauskam und daher mit 0:3 verlor. Doch nicht nur das, mit der Niederlage schwinden nun auch die Chancen auf die Meistergruppe, da die Konkurrenten allesamt gewonnen haben. Daher braucht es nicht nur zwei Siege aus den beiden letzten Spielen, sondern auch Schützenhilfe von den anderen Mannschaften.

Fakten

– Der FK Austria Wien verlor in der Bundesliga nur eins seiner letzten neun Spiele gegen einen Aufsteiger (3S 5U) – 0:1 gegen den SC Austria Lustenau im Februar 2023. Von den letzten fünf Auswärtsspielen bei BL-Aufsteigern gewann die Austria nur eines (2U 2N).

– Der FC Blau Weiß Linz punktete in dieser Saison der Bundesliga in acht der ersten 10 Heimspiele (2S 6U 2N) – öfter gelang das in den vorangegangenen 15 BL-Saisonen einem Aufsteiger nur 2021/22 (Klagenfurt 9 von 10).

– Der FC Blau Weiß Linz erzielte 57% seiner Treffer in Hälfte 1 (12 von 21) – der höchste Anteil in dieser Saison der Bundesliga. Der FK Austria Wien kassierte 57% seiner Gegentreffer in den ersten 45 Minuten – nur der LASK (59%) und der SK Sturm Graz (71%) mit einem höheren Anteil in dieser BL-Saison.

– Der FC Blau Weiß Linz erzielte in dieser Saison der Bundesliga vier Tore nach Vertikalangriffen (Spielzüge, die noch in der eigenen Hälfte starten und bei der mind. 50% in Richtung gegn. Tor gespielt werden) – nur der TSV Hartberg (7) mehr. Der FK Austria Wien ist als eines von vier Teams nach Vertikalangriffen noch torlos (wie Sturm, der LASK und Klagenfurt) und spielte mit 14 Vertikalangriffe die wenigsten aller Team in dieser BL-Saison.

– Andreas Gruber vom FK Austria Wien erzielte beim 4-0-Hinspielsieg gegen den FC Blau Weiß Linz seinen einzigen Dreierpack in der Bundesliga und den einzigen Dreierpack eines Spielers in dieser BL-Saison.

Letztes Duell: Austria 4:0 BW Linz

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 1 (1 Sieg Austria)

Verletzt/Angeschlagen: Haudum / Raguz, El Sheiwi, Wustinger, Asllani, Martins, Potzmann

Gesperrt: Dobras / Ranftl

Gefährdet: Koch, Strauss, Mensah / Gruber

Nächstes Spiel: Lustenau-BW Linz / Austria-WSG

WSG Tirol – TSV Hartberg

Sonntag 17:00, Tivoli Stadion, Schiedsrichter: Stefan Ebner

Der Rückrundenstart der WSG Tirol lässt bislang mehr als nur zu wünschen übrig, setzte es doch bislang nach allen drei Spielen drei Niederlagen – bei einem Torverhältnis von 1:8. Zuletzt hatte man mit dem SK Sturm eine denkbar ungünstige Aufgabe und war schon in der Anfangsphase quasi klar, dass man dieses Spiel mit einem zwei Tore-Rückstand nicht gewinnen würde – was auch die Rote Karte des Gegners nicht änderte. Damit liegen dunkle Wolken über das Tiroler Bergland und taumelt man dem Tabellenkeller und der Punkteteilung nur so entgegen. Gegen den starken TSV Hartberg werden erneut die Trauben recht hochhängen und wäre ein Punktegewinn schon eine Überraschung.

Dem TSV Hartberg fiel am vergangenen Spieltag ein Stein vom Herzen und machte man einen großen Schritt in Richtung Meistergruppe. Dabei profitierte man vom Ausschluss des Gegners, denn im ersten Durchgang gelang gegen Altach wenig und schien nach dem Rückstand der nächste Punkteverlust bevorzustehen. Doch dank eines späten Treffers von Avdijaj, konnte man den Rückstand in einen 2:1 Sieg umwandeln und hat damit weiterhin alles in der eigenen Hand. Sofern man nun bei der WSG Tirol weitere drei Zähler holt, würde man die Teilnahme an der Meistergruppe fixieren und damit auch den vorzeitigen Klassenerhalt, was ein großer Erfolg für die Mannen von Trainer Markus Schopp wäre.

Fakten

– Der TSV Hartberg ist in der Bundesliga seit drei Spielen gegen die WSG Tirol ungeschlagen (2S 1U) – nie länger und gewann die letzten beiden davon. So viele Siege gelangen den Oststeirern in diesem Duell in den ersten 11 BL-Spielen (2S 3U 6N). Insgesamt holte die WSG sechs BL-Siege gegen Hartberg – so viele wie sonst nur gegen den WAC.

– Die WSG Tirol verlor in der Bundesliga gegen den TSV Hartberg nur das erste der sechs Heimspiele (2S 3U). Die Tiroler blieben in ihrer BL-Historie sonst nur gegen den FC Admira und den LASK je fünf BL-Heimspiele in Serie ungeschlagen, in sechs BL-Heimspielen gelang das der WSG noch gegen kein Team.

– Der TSV Hartberg holte in dieser Saison der Bundesliga 33 Punkte aus den ersten 20 Spielen – erstmals so viele in einem gesamten Grunddurchgang (Bestwert nach 22 Spielen zuvor waren 29 Punkte – 2019/20 und 2020/21).

– Der TSV Hartberg gewann in dieser Saison der Bundesliga neun der ersten 20 Spiele – erstmals und auch erstmals so viele Spiele in einem gesamten Grunddurchgang (Bestwert zuvor 8 Siege in 22 Spielen 2019/20). Sollte Hartberg in Runde 21 gewinnen, dann haben die Oststeirer in dieser BL-Saison nach 21 Spielen mehr Siege gefeiert (10) als in der kompletten Vorsaison in 32 BL-Spielen (9S).

– Der TSV Hartberg erzielte acht Tore in der Anfangsviertelstunde der zweiten Hälfte – nur der FC Red Bull Salzburg (11) in dieser Saison der Bundesliga Von Minute 46 bis 60 kassierte die WSG Tirol 10 Gegentore – so viele wie kein anderes Team in diesem Zeitabschnitt dieser BL-Saison.

Letztes Duell: Hartberg 3:0 WSG

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 13 (6 Siege WSG, 3 Remis, 4 Siege Hartberg

Verletzt/Angeschlagen: Müller, Oswald / Ehmann

Gesperrt: Niemand / Prokop

Gefährdet: Üstündag, Taferner / Avdijaj, Diakite, Sangare

Nächstes Spiel: Austria-WSG / Hartberg-Sturm

SK Rapid – SC Austria Lustenau

Sonntag 17:00, Allianz Stadion, Schiedsrichter: Markus Hameter

Beim SK Rapid sollte man eigentlich meinen, dass nach dem langersehnten 3:0-Derbyerfolg über Erzrivalen Austria alles Friede, Freude, Eierkuchen sei und man sich in absoluter Hochstimmung befindet. Doch aufgrund einiger verbaler Entgleisungen nach dem Spiel von Funktionären und Spielern blieb man stattdessen in negativer Hinsicht das mediale Gesprächsthema im Lande und einigen Akteuren drohen Konsequenzen. Das kommt natürlich denkbar ungünstig, kämpft man doch nach wie vor um die Meistergruppe und kann man Ablenkung in dieser Phase gar nicht gebrauchen. Daher darf man gespannt sein, wie die Hütteldorfer gegen den Tabellenletzten Lustenau auftreten werden und ob man das „Thema der Woche“ abschütteln kann.

Nach dem Auftaktsieg über die WSG Tirol ist der SC Austria Lustenau wieder am Boden der Realität angelangt und zeigt sich, dass auch unter Neo-Trainer Heraf die Trendumkehr sich alles andere als einfach darstellt. Am vergangenen Wochenende setzte es im Gastspiel bei Meister Salzburg eine saftige 0:7 Klatsche, bei der man nicht den Hauch einer Chance hatte und viele Akteure ihre Bundesligatauglichkeit nicht erbringen konnten. Daher darf man gespannt sein, ob im Lager der Vorarlberger eine Reaktion zu sehen sein wird oder ob man auch bei diesem Gastauftritt in Wien ein ungefährlicher Gast sein wird.

Fakten

– Der SK Rapid ist gegen den SC Austria Lustenau in der Bundesliga erstmals sieben Spiele in Folge ungeschlagen (5S 2U). Rapid traf in jedem dieser sieben Spiele (17 Tore), Lustenau blieb fünfmal torlos. Im Hinspiel (5:0 A) gewann Rapid erstmals seit dem Lustenauer Aufstieg (2U vergangene Saison).

– Der SK Rapid holte in dieser Saison der Bundesliga aus den ersten 20 Spielen 31 Punkte – erstmals seit 2020/21 so viele (41). 13 dieser 31 Punkte holte Robert Klauß (Schnitt 2,2), unter Zoran Barisic waren es im Schnitt 1,3 Punkte pro Spiel.

– Der SK Rapid feierte drei Heimsiege in dieser Saison der Bundesliga, zwei dieser drei BL-Heimsiege gab es unter Robert Klauß. Rapid spielte in den letzten drei BL-Heimspielen zweimal zu null und kassierte nur ein Gegentor (0:1 gegen Salzburg), in den sieben Heimspielen davor stand die Null nur einmal.

– Der SC Austria Lustenau kassierte zwar beim 0:7 gegen den FC Red Bull Salzburg seine geteilt höchste Niederlage in der Bundesliga (wie gegen den SK Sturm Graz im Mai 2000), holte aber alle sechs Saisonpunkte in Auswärtsspielen. Andi Herafs erstes Auswärtsspiel als Lustenau-Trainer wurde in der 18. Runde bei der WSG Tirol mit 2:0 gewonnen.

– SC Austria Lustenau-Trainer Andreas Heraf holte mit dem SK Rapid als Spieler in 190 Spielen in der Bundesliga dreimal den österreichischen Meistertitel. Im Cup der Cupsieger-Bewerb 1995/96 war er in allen neun Spielen im Einsatz, wie auch bei Rapids erster Champions-League-Teilnahme 1996/97 – da sogar in allen sechs Gruppenspielen über die volle Distanz.

Letztes Duell: Lustenau 0:5 Rapid

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 15 (9 Siege Rapid, 4 Remis, 2 Siege Lustenau)

Verletzt/Angeschlagen: Cvetkovic, Schick, Baljicz, Strunz, Gartler, Gale / Surdanovic, Dervisate

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Hofmann, Seidl / Rhein

Nächstes Spiel: Klagenfurt-Rapid / Lustenau-BW Linz