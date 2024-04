Faktencheck zur 25. Bundesliga-Runde 2024

Die 25. Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige interessante Begegnungen mit sich. Den Auftakt gibt es bereits am Freitagabend,...

Die 25. Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige interessante Begegnungen mit sich. Den Auftakt gibt es bereits am Freitagabend, wo der SCR Altach die WSG Tirol empfängt. Am Samstag geht es dann mit der Qualifikationsgruppe weiter, wo die Wiener Austria im Heimspiel gegen Lustenau den ersten Sieg in der Qualifikationsgruppe einfahren will, ehe es am Sonntag zum Spitzenspiel zwischen Red Bull Salzburg und dem SK Rapid kommt.

SCR Altach – WSG Tirol

Freitag 19:30, Cashpoint Arena, Schiedsrichter: Sebastian Gishamer

Das vierte Unentschieden in Serie gab es für den SCR Altach, womit man zwar die letzten Wochen unbesiegt geblieben ist, allerdings nach wie vor seit mehreren Spielen auf einen Sieg wartet. Beim Auswärtsspiel gegen den Wolfsberger AC legte man einen ordentlichen Auftritt hin und hätte sich speziell aufgrund der ersten Halbzeit einen Sieg sicherlich verdient. Nun geht es für die Altacher gegen die WSG Tirol, wo man mit einem Erfolg einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt tätigen und den Punktepolster auf den letzten Platz auf acht Zähler anwachsen lassen könnte.

Der WSG Tirol auf der anderen Seite ist ein großer Befreiungsschlag bereits am vergangenen Wochenende gelungen, der mitentscheidend gewesen sein könnte, dass die Mission Klassenerhalt in den kommenden Wochen erfolgreich gestaltet wird. Im Gastspiel beim Tabellenletzten Lustenau setzte man sich souverän mit 2:1 durch und baute damit den Vorsprung auf die „Rote Laterne“ auf fünf Punkte aus. Nun haben die Tiroler die nächste Chance, mit einem Sieg gegen einen direkten Konkurrenten, einen weiteren Sprung nach vorne zu setzen. Wie das gelingen kann bewies man im letzten Duell, als man die Vorarlberger mit 5:1 bezwang.

Fakten

– Die WSG Tirol gewann das letzte Duell in der Bundesliga gegen den SCR Altach mit 5:1, das war der erste WSG-Sieg nach zuvor sieben sieglosen BL-Duellen gegen die Altacher (3U 4N). Höher gewann die WSG in der Bundesliga noch nie.

– Der SCR Altach spielte erstmals in der Bundesliga in vier Spielen in Folge unentschieden. Altach ist dadurch aber auch seit vier BL-Spielen ungeschlagen – erstmals so lange seit März/April 2022 (damals 5 Spiele).

– Die WSG Tirol verlor in der Bundesliga nur eines ihrer letzten vier Spiele (2S 1U), nachdem es in den vorherigen vier BL-Spielen noch drei Niederlagen waren (1S). Die WSG blieb zum zweiten Mal in dieser BL-Saison in zwei Spielen in Folge ungeschlagen (1S 1U), zuvor war dies nur in Runde 4 und 5 der Fall – länger ungeschlagen blieben die Tiroler zuletzt von Oktober 2022 bis Februar 2023 (6 Spiele).

– Die WSG Tirol ist in der Bundesliga das einzige Team der diesjährigen Qualifikationsgruppe, dass in den ersten zwei Spielen einen Sieg holen konnte (2:1 gegen Lustenau). Auch die erzielten drei Tore sind aktueller Bestwert der Qualifikationsgruppe.

– Die WSG Tirol (3,3) und der SCR Altach (3,1) erspielten sich in der Bundesliga den höchsten xG-Wert in den ersten zwei Spielen der diesjährigen Qualifikatiionsgruppe. Altach gab mit 28 Schüssen sogar die meisten aller 12 Teams ab in den zwei Runden seit der Ligateilung.

Letztes Duell:

WSG 5:1 Altach

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 16 (7 Siege Altach, 5 Remis, 4 Siege WSG)

Verletzt: Gustavo Santos, Prietl / Oswald, Stumberger

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Nuhiu / Diarra

Nächstes Spiel: Lustenau-Altach / WSG-BW Linz

FC Blau-Weiß Linz – Wolfsberger AC

Samstag 17:00, Lavanttal Arena, Schiedsrichter: Julian Weinberger

Die sieglose Serie geht für den FC Blau-Weiß Linz auch im April weiter und im Jahr 2024 wartet man nach wie vor auf einen vollen Erfolg. Dabei hatte man einen Sieg quasi auf dem Silbertablett, war man doch 75 Minuten in Überzahl gegen die Wiener Austria, tat sich jedoch schwer, daraus Kapital zu schlagen und man ging auch womöglich insgesamt zu wenig Risiko ein. Das Positive ist zumindest, dass man durch den Punkt den Abstand nach hinten etwas vergrößern konnte. Nun kommt mit dem WAC der nächste unangenehme Gegner angereist, wo man dennoch hofft, den Bock endlich umstoßen zu können.

Der Wolfsberger AC und die Qualifikationsgruppe bleibt auch weiterhin ein schwieriges Thema. Gegen den SCR Altach setzte es das zweite Unentschieden in Folge, wobei man leistungstechnisch erneut unter den Erwartungen blieb und vor allem in der Offensive seit dem Abgang von Bamba zu harmlos agiert. Damit ist man nun seit vier Spielen sieglos geblieben und lechzt nach einem Erfolgserlebnis. Dieses hofft man nun im Gastspiel bei BW Linz zu finden um auch unter Umständen die Tabellenführung in der Qualifikationsgruppe übernehmen zu können. Dafür wird man aber spielerische Lösungen brauchen und ist hier Kreativität gefragt.

Fakten

– Der WAC und der FC Blau Weiß Linz trafen bisher in sieben Pflichtspielen aufeinander (oberhalb der Regionalliga) – vier Siege WAC, zwei Siege Blau Weiß Linz und ein Remis. Beide Siege holte Blau Weiß Linz in Heimspielen, inklusive dem 2:0 im letzten Aufeinandertreffen in der Bundesliga.

– Der WAC blieb in der Bundesliga nur in einem der letzten sechs Spiele gegen Mannschaften aus Oberösterreich sieglos, in der 12. Runde der laufenden Saison beim kommenden Gegner FC Blau Weiß Linz (0:2) – das einzige der letzten sechs BL-Spiele gegen Mannschaften aus Oberösterreich mit mehr als einem Gegentor.

– Der FC Blau Weiß Linz hielt in dieser Saison der Bundesliga bereits siebenmal die Null – von den Teams der diesjährigen Qualifikationsgruppe nur der FK Austria Wien öfter (11-mal).

– Der FC Blau Weiß Linz erzielte in dieser Saison der Bundesliga bereits vier Treffer nach Vertikalangriffen – nur der TSV Hartberg mehr (7, WAC 3). Der WAC kassierte vier Gegentreffer nach Vertikalangriffen – nur die WSG (5) mehr, Blau Weiß erst einen (kein Team weniger).

– Thierno Ballo vom WAC trifft gegen FC Blau Weiß Linz in der Bundesliga alle 54 Minuten – gegen keinen anderen Bundesligisten braucht Ballo so wenige Einsatzminuten pro Torerfolg.

Letztes Duell:

BW Linz 2:0 WAC

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 2 (1 Sieg BW Linz, 1 Sieg WAC)

Verletzt/Angeschlagen: Haudum, Joao Luiz / Niemand

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Krainz / Niemand

Nächstes Spiel: WSG-BW Linz / WAC-A

FK Austria Wien – SC Austria Lustenau

Samstag 17:00, Generali Arena, Schiedsrichter: Alexander Harkam

Der Start in die Qualifikationsgruppe war für den FK Austria Wien bislang enttäuschend und man musste sich mit zwei Unentschieden begnügen. Während man in Altach in letzte Sekunde den Ausgleich kassierte, kam man gegen BW Linz nicht über ein 0:0 Unentschieden hinaus. Allerdings musste man das Spiel gegen die Oberösterreicher quasi die gesamte Spielzeit in Unterzahl verbringen, wodurch man mit dem Remis leben konnte. Doch nun steht den Violetten der Inbegriff des Pflichtsieges bevor, wenn es nämlich gegen den Tabellenletzten Lustenau geht. Doch bereits im letzten Heimspiel tat man sich gegen die tiefstehenden Vorarlberger schwer und auch diesmal ist kein Offensivspektakel zu erwarten.

Einen herben Rückschlag musste der SC Austria Lustenau am vergangenen Wochenende erleiden, der die Chancen auf einen Klassenerhalt signifikant schmälerte. Im Heimspiel gegen den Konkurrenten WSG Tirol erlitt man eine 1:2 Niederlage, womit man nicht nur die große Chance verpasste, den Sprung aufs rettende Ufer zu vollziehen, sondern nun auch den Abstand auf fünf Zähler anwachsen ließ. Diese fehlenden Punkte wird man in den kommenden Wochen aufholen und Überraschungen liefern müssen, sonst wird es für die Lustenauer schwer, den Abstieg zu verhindern.

Fakten

– Der FK Austria Wien gewann in der Bundesliga die letzten drei Duelle gegen den SC Austria Lustenau zu null – eine derartige Siegesserie gab es in diesem Duell nur 1999/00 mit drei FAK-Siegen und so viele Duelle ohne Gegentor eines Teams gab es in diesem Aufeinandertreffen nie zuvor.

– Der FK Austria Wien ist in der Bundesliga in Heimspielen gegen den SC Austria Lustenau ungeschlagen (6S 3U). Austria Wien traf in jedem der neun BL-Heimspiele und erzielte 18 Tore (Schnitt: 2), Lustenau blieb viermal torlos und erzielte nur beim 2:2 in der 7. Runde der vergangenen Saison mehr als ein Tor.

– Der FK Austria Wien verlor in der Bundesliga nur eines seiner letzten neun Spiele (4S 4U) – mit 0:3 gegen den SK Rapid in der 20. Runde. Seit Anfang Oktober kassierte die Wiener Austria nur zwei Niederlagen in den 16 BL-Spielen (beide auswärts) – nur der FC Red Bull Salzburg in diesem Zeitraum weniger (1).

– Der FK Austria Wien ist in der Bundesliga seit 11 Heimspielen ungeschlagen (5S 6U) – erstmals seit Oktober 2021 (12 Heimspiele). Nur eine Niederlage in den ersten 12 BL-Heimspielen gab es zuletzt 2009/10.

– Der SC Austria Lustenau punktete in der Bundesliga in drei der vier Auswärtsspiele 2024 (1S 2U) – so oft wie in den ersten acht Auswärtsspielen dieser BL-Saison (3U). In diesen vier Auswärtsspielen spielte Lustenau zweimal zu null – öfter als in den ersten acht Auwärtsspielen dieser BL-Saison (einmal).

Letztes Duell:

Austria 1:0 Lustenau

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 16 (7 Siege Austria, 6 Remis, 3 Siege Lustenau)

Verletzt/Angeschlagen: El Sheiwi, Raguz, Wustinger, Potzmann, Asllani, Plavotic / Surdanovic, Devisate

Gesperrt: Wels / Niemand

Gefährdet: Fischer, Krätzig / Niemand

Nächstes Spiel: WAC-Austria / Lustenau-Altach

SK Austria Klagenfurt – TSV Hartberg

Sonntag 14:30, 28 Black Arena, Schiedsrichter: Florian Jäger

In dieser Begegnung kommt es zum Duell der beiden Sorgenkinder, die bislang keinen Fuß in die Meistergruppe setzen konnten. Der SK Austria Klagenfurt startete mit zwei Niederlagen gegen Sturm und den LASK und erzielte in beiden Duellen auch keinen eigenen Treffer. Zumindest gegen den LASK konnte man sich nach der schwachen Vorstellung gegen Sturm etwas steigern, verlor dennoch letztlich mit 0:1. Dieses Spiel wird daher einen großen Stellenwert einnehmen, wird wohl hier der Kampf um den fünften Platz ausgefochten, auf den beide Teams Anspruch erheben.

Der TSV Hartberg ist bislang überraschend enttäuschend in der Meistergruppe unterwegs und mit zwei Niederlagen und einem Torverhältnis von 1:8 kann man sicherlich nicht zufrieden sein. Vor allem die Heimniederlage gegen Rapid war ein Offenbarungseid und zeigte man sich nicht kompakt genug, weshalb man dem Gegner viele Möglichkeiten in der Offensive bot. Zu allem Überdruss kassierte Offensivspieler Avdijaj auch noch eine Rote Karte, womit er neben Pfeifer und Sangare gesperrt für dieses wichtige Spiel ausfallen wird. Keine einfache Ausgangslage für die Steirer und andere werden in die Bresche springen müssen, um das zu kompensieren. Besorgniserregend ist die Tatsache, dass man gegen die Klagenfurter seit deren Aufstieg keinen Sieg einfahren konnte.

Fakten

– Der SK Austria Klagenfurt gab im Grunddurchgang-Heimspiel (1:1) nach fünf Siegen erstmals in einem Duell in der Bundesliga gegen den TSV Hartberg Punkte ab – damit sind die Kärntner gegen kein BL-Team ohne Punkteverlust.

– Der SK Austria Klagenfurt startete in der Bundesliga wie 2022 und 2023 auch diesmal mit einer Heimniederlage in die Meistergruppe, das zweite Heimspiel wurde ebenfalls bislang immer verloren. In jedem der 11 Heimspiele der Meistergruppe kassierten die Kärntner mindestens ein Gegentor (28, im Schnitt 2.5 pro Spiel).

– Der TSV Hartberg gewann in einer Meistergruppe der Bundesliga vier Spiele – jedes davon auswärts. Vier der sechs Meistergruppen-Auswärtsspiele konnten die Oststeirer gewinnen – nur gegen Salzburg wurde zweimal verloren. Hartberg gewann 67% der MG-Auswärtsspiele – nur der FC Red Bull Salzburg anteilig mehr (73%).

– Der TSV Hartberg erzielte drei Tore aus Sequenzen im offenen Spiel mit mind. 10 Pässen (wie der FC Red Bull Salzburg) – Höchstwert in dieser Saison der Bundesliga. Der SK Austria Klagenfurt traf nach solchen Sequenzen zweimal.

– Der SK Austria Klagenfurt (11 von 18) und der TSV Hartberg (13 von 21) erzielten jeweils 62% ihrer Tore in dieser Saison der Bundesliga nach der Halbzeitpause – nur der SC Austria Lustenau anteilig mehr (93%). Vier der fünf Saisontore in diesem Duell fielen nach der Pause – nur Andy Irving traf beim 3:0 im ersten Duell in der ersten Hälfte (44. Minute).

Letztes Duell:

Klagenfurt 1:1 Hartberg

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 6 (5 Siege Klagenfurt, 1 Remis)

Verletzt/Angeschlagen: Maglica, Straudi, Wimmer, Schwarz, Jaritz / Ehman, Wilfinger

Gesperrt: Mahrer / Avdijaj, Peifer, Sangare

Gefährdet: Irving, Gezos / Entrup, Avdijaj

Nächstes Spiel: Klagenfurt-Hartberg / Salzburg-Rapid

SK Sturm Graz – LASK

Sonntag 14:30, Merkur Arena, Schiedsrichter: Harald Lechner

Für den SK Sturm lagen Freud und Leid nur wenige Tage auseinander und könnten zwei wichtige Entscheidungen gefallen sein. Im Doppel gegen Salzburg verlor man zunächst das Spiel in der Meisterschaft mit 0:1 und hat nun einen Rückstand von fünf Punkten, womit der Titel hier wohl in Ferne gerückt ist. Die Revanche der Steirer gelang jedoch wenige Tage darauf, wo man trotz wichtiger Ausfälle mit 4:3 die Bullen im Cup besiegte und damit den Konkurrenten nicht nur aus den Bewerb kickte, sondern auch ins Finale einzog. Die Hoffnung wird nun darauf liegen, dass man diese Euphorie auch in die Meisterschaft mitnehmen kann und einen Sieg gegen den LASK nachlegen kann, um auch hier den Druck auf die Salzburger zu erhöhen.

Dem LASK auf der anderen Seite gelang der lang ersehnte Befreiungsschlag und Ende März feierte man endlich den ersten Sieg im Kalenderjahr 2024. Dabei war das 1:0 gegen Klagenfurt alles andere als spektakulär und in der Offensive erneut eher Magerkost, allerdings gelang der Goldtreffer zumindest nach einer Standardsituation, womit man das Offensivproblem quasi umschiffte. Daher darf man nun gespannt sein, wie sich das auf das Gemüt der Linzer auswirken wird und ob man nun befreiter aufspielen wird. Die Hoffnungen ruhen auch auf die Rückkehr von Kapitän Zulj, dessen Abwesenheit nicht zu verkraften ist für die Oberösterreicher.

Fakten

– Der SK Sturm Graz und der LASK duellierten sich in der Bundesliga bisher achtmal in der Meistergruppe. Das letzte dieser Duelle entschied im Juni 2023 der SK Sturm für sich (2:0 H). Insgesamt hat allerdings der LASK die bessere Bilanz in diesen Duellen (4S 1U 3N).

– Der LASK gewann in der Bundesliga 15 Auswärtsspiele gegen den SK Sturm Graz – mehr als gegen jeden anderen Klub. Allerdings gewann der SK Sturm die letzten beiden BL-Heimspiele gegen die Linzer Athletiker und kassierte dabei kein Gegentor. Drei BL-Heimsiege in Folge ohne Gegentor gegen den LASK gelangen dem SK Sturm in der BL-Historie noch nie.

– Der SK Sturm Graz verlor in der 24. Runde gegen den FC Red Bull Salzburg (0:1 H). Zwei Niederlagen in Folge kassierte der SK Sturm dieser Saison der Bundesliga nur in Runde 12 und 13, wobei das zweite Spiel gegen den LASK stattfand (1:3 A).

– Der SK Sturm Graz verlor das Heimspiel in der 24. Runde. Zwei Heimniederlagen in Folge kassierte der SK Sturm Graz unter Christian Ilzer in der Bundesliga nie und zuletzt im Juni/Juli 2020, als alle fünf Heimspiele der Meistergruppe verloren wurden.

– Der LASK ist in der Bundesliga seit fünf Auswärtsspielen ungeschlagen (1S 4U). Allerdings endeten vier dieser fünf Auswärtsspiele 0:0. Der SK Sturm Graz spielte nur in einem der 24 Spiele dieser BL-Saison 0:0 – im Heimspiel der dritten Runde gegen den SK Austria Klagenfurt.

Letztes Duell:

LASK 3:1 Sturm

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 142 (56 Siege Sturm, 32 Remis, 54 Siege LASK)

Verletzt/Angeschlagen: Borkovic, Sarkaria, Scherpen / Mustapha, Renner, Ljubic, Wiesinger, Zulj

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Wüthrich / Niemand

Nächstes Spiel: Hartberg-Sturm / LASK-Salzburg



FC Red Bull Salzburg – SK Rapid Wien

Sonntag 17:00, Red Bull Arena, Schiedsrichter: Alan Kijas

Himmel und Hölle lagen für den FC Red Bull Salzburg in den letzten Tagen nah beieinander und wie gewonnen, so zerronnen ist man geneigt zu sagen. Nachdem man zunächst einen extrem wichtigen Auswärtssieg beim SK Sturm feierte und einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft ging, folgte im Heimspiel gegen die Grazer eine 3:4 Schlappe, womit man aus dem Cup-Bewerb flog und zum zweiten Mal hintereinander an Sturm scheiterte. Nun muss man versuchen, sich schnellstmöglich wieder zu sammeln und den Fokus auf die Meisterschaft zu richten, um zumindest die Titelverteidigung zu vollbringen und nicht hier auch noch vom Thron gestoßen zu werden. Dabei geht es gegen den Lieblingsgegner Rapid, gegen den man aktuell einen historischen Erfolgslauf hat und seit 21 Pflichtspielen nicht verloren hat.

Der SK Rapid auf der anderen Seite geht mit einem wesentlich besseren Gefühl in dieses Spiel hinein, kommt man doch von einem ungefährdeten 3:0-Auswärtserfolg beim Zweitligisten Leoben, womit man den erneuten Einzug in das Cupfinale wiederholte und auf einen Titelgewinn spekulieren darf. Darüber hinaus zeigt die Formkurve der Wiener auch schon seit längerem nach oben und seit sieben Spielen ist man bereits ungeschlagen geblieben. Trainer Klauß hat überhaupt erst eine Niederlage einstecken müssen, diese jedoch ausgerechnet gegen den kommenden Gegner Salzburg. Daher darf man gespannt sein, ob die Hütteldorfer auch in dieser Hinsicht gereift sind und der historischen Negativserie endlich ein Ende bereiten können.

Fakten

– Der FC Red Bull Salzburg ist in der Bundesliga seit 18 Spielen gegen den SK Rapid ungeschlagen (15S 3U) – gegen kein anderes Team blieb Rapid in der Bundesliga-Historie in so vielen BL-Spielen in Folge sieglos. In der Meistergruppe ist Salzburg gegen Rapid ungeschlagen (7S 1U).

– Der FC Red Bull Salzburg traf in der Bundesliga in jedem der letzten 18 Spiele gegen den SK Rapid (42 Tore) – das gelang zuvor keinem Team gegen die Hütteldorfer. Salzburg hat aktuell sonst nur gegen den SCR Altach (19 Spiele) eine derartige Serie.

– Der FC Red Bull Salzburg ist in der Bundesliga seit 15 Heimspielen gegen den SK Rapid ungeschlagen (13S 2U) – als erstes Team seit Gründung der Bundesliga so lange. Weiters traf Salzburg in 21 BL-Heimspielen in Folge gegen Rapid – auch das ist ein Bundesliga-Rekord (Auf Platz 2 dieser Wertung rangiert VSE St. Pölten mit 11).

– Der SK Rapid ist erstmals in dieser Saison der Bundesliga seit sieben Spielen ungeschlagen (3S 4U). Sieben ungeschlagene BL-Spiele in Folge gelangen Rapid zuletzt 2020/21 (5S 2U) – mehr zuletzt 2019/20 (9). Weiters verlor Robert Klauß nur eines (0:1 gegen Salzburg in Runde 17) seiner ersten 10 BL-Spiele als Rapid-Trainer – das gelang zuletzt Heribert Weber 1998.

– Der SK Rapid blieb in der Bundesliga in den fünf Auswärtsspielen unter Robert Klauß ungeschlagen (3S 2U). Das gelang bei Rapid zuletzt Vladimir Markovic 1985/86 (sogar die ersten 14). Weiters gewann Rapid durch das 3:0 in Hartberg erstmals seit März 2022 ein Auswärtsspiel in der Meistergruppe, dazwischen setzte es acht Niederlagen bei einem Remis. Zwei Auswärtssiege in Folge in der Meistergruppe gelangen Rapid nur 2019/20 (sogar 3).

Letztes Duell:

Rapid 0:1 Salzburg

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 200 (75 Siege Salzburg, 50 Remis, 75 Siege Rapid)

Verletzt/Angeschlagen: Capaldo, Dedic, Morgalla, Baidoo, Omoregie, Nene, Sucic, Ulmer, Horn / Cvetkovic, Dursun, Strunz, Gale, Seydi

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Schlager / Lang, Auer

Nächstes Spiel: LASK-Salzburg / Rapid-Klagenfurt