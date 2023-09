Faktencheck zur 9. Bundesliga-Runde 2023/24

Die neunte Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige interessante Begegnungen mit sich. Am Samstag empfängt u.a. der WAC den...

Die neunte Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige interessante Begegnungen mit sich. Am Samstag empfängt u.a. der WAC den LASK zu einem Duell um die drei Punkte. Am Sonntag geht es dann mit den restlichen Begegnungen weiter, der Fokus klarerweise auf dem Spitzenspiel der Runde zwischen dem FK Austria Wien und dem SK Rapid liegen wird.

SC Austria Lustenau – FC Red Bull Salzburg

Samstag 17:00, Reichshofstadion, Schiedsrichter: Markus Hameter

Der SC Austria Lustenau gelingt es einfach nicht den Weg aus dem Teufelskreis zu finden und lechzt nach einem Befreiungsschlag. Als einzig siegloses Team der Liga weißt man aktuell nur magere zwei Zähler auf und hängt damit den Erwartungen deutlich hinterher. Im letzten Ligaspiel gegen Klagenfurt musste man sich trotz guter Chancen erneut geschlagen geben und kassierte damit die fünfte Niederlage in Serie. Damit wird die Luft für Trainer Mader auch dünner und es müssen zwingend Siege her. Zumindest gab es unter der Woche ein seltenes Erfolgserlebnis, konnte man doch Zweitligist Vienna mit einem 3:2 besiegen und ins Achtelfinale des Cups einziehen.

Das situationstechnisch exakte Gegenteil ist dagegen der amtierende Meister Red Bull Salzburg, der nach wie vor von der Tabellenspitze lacht. Allerdings musste man am vergangenen Wochenende einen herben Dämpfer verarbeiten, als man im Heimspiel gegen Aufsteiger BW Linz die erste Heimniederlage nach drei Jahren kassierte und damit eine imposante Serie riss. Das dürfte die Bullen erinnert haben, dass man keinen Gegner auf die leichte Schulter nehmen sollte und wurde das übertriebene rotieren von Trainer Struber prompt bestraft. Unter der Woche kehrte man dann wieder auf die Erfolgsspur zurück und bezwang im Cup Austria Salzburg mit einem klaren 4:0.

Fakten

– Der FC Red Bull Salzburg gewann die letzten sechs Pflichtspiele gegen den SC Austria Lustenau und kassierte dabei kein Gegentor. Vergangene Saison erzielte Salzburg in der Bundesliga 10 Tore gegen Lustenau – mehr als jedes andere Team.

– Der SC Austria Lustenau erzielte in der Bundesliga in den letzten acht Duellen gegen Salzburg nur ein Tor und blieb siebenmal torlos, in den ersten sechs BL-Duellen erzielten die Vorarlberger noch sieben Tore und blieben nur einmal torlos.

– Der FC Red Bull Salzburg gewann in der Bundesliga zuletzt zwei Auswärtsspiele gegen den SC Austria Lustenau in Folge, darunter das einzige Duell in Lustenau seit Lustenaus Wiederaufstieg mit 6:0 – Lustenaus höchste BL-Heimniederlage. In den ersten fünf BL-Heimspielen gegen Salzburg blieb der SC Austria Lustenau ungeschlagen (3S 2U).

– Der FC Red Bull Salzburg blieb in den letzten 19 Auswärtsspielen in der Bundesliga ungeschlagen (16S 3U) – die letzte Niederlage in der Fremde setzte es für Salzburg in der zweiten Runde der Vorsaison gegen den SK Sturm Graz (1:2). So viele ungeschlagene BL-Auswärtsspiele in Folge gelangen zuvor nur dem FC Wacker Innsbruck (23 von Oktober 1988 bis Februar 1990).

– Der FC Red Bull Salzburg traf in der Bundesliga in den letzten 25 Auswärtsspielen immer und erzielte dabei 63 Tore (Schnitt: 2,5). Eine derartige Serie gelang in der Bundesliga zuvor nur dem LASK von Herbst 2018 bis Herbst 2020 (27 Auswätsspiele), Salzburgs letztes torlose Auswärtsspiel datiert am 2. März 2022 beim LASK (0:0).

Letztes Duell: Salzburg 4:0 Lustenau

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 14 (4 Siege Lustenau 2 Remis, 8 Siege Salzburg)

Verletzt: Fridrikas / Omoregie, Yeo, Wallner, Diambou, Fernando, Okoh

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Lustenau-Rapid / Klagenfurt-Salzburg

FC Blau-Weiß Linz – SK Austria Klagenfurt

Samstag 17:00, Hofmann Personal Stadion, Schiedsrichter: Alan Kijas

Der FC Blau-Weiß Linz ist endgültig in die höchste Spielklasse angekommen und sorgte am vergangenen Wochenende das erste denkwürdige Highlight in dieser Spielzeit. Im Gastspiel beim Liga-Krösus Red Bull Salzburg legte man eine tolle Vorstellung hin und siegte nicht unverdient dank dem Goldtor von Ronivaldo mit 1:0. Ausschlaggebend dafür war die kompakte Defensive, die den Bullen den Zahn zog und nur wenige Torchancen zuließ. Hier zeigt sich die positive Entwicklung des Aufsteigers und dass man mittlerweile ein unangenehmer Gegner ist. Die Aufgabe im Cup gegen Draßburg meisterte man ebenso mit Bravour und zog dank eines 2:0 Siegs in die nächste Runde ein.

Nachdem man zuletzt die erste Saisonniederlage gegen den LASK kassierte, rehabilitierte sich der SK Austria Klagenfurt recht schnell und kehrte den Spieltag darauf wieder auf die Siegerstraße zurück. Im Heimspiel gegen Lustenau setzte man sich knapp mit einem 1:0 durch und zementierte damit den eigenen Platz in der Meistergruppe weiter ein. Auch im Cup gegen Marchfeld Donauauen ging man als Sieger vom Platz, auch wenn man beim 3:2 größere Mühen hatte, als man wohl erwartet hätte. Nun geht es für die Kärntner zum Aufsteiger aus Linz und hofft man natürlich, mit einem Punktegewinn heimzukehren.

Fakten

– Der FC Blau Weiß Linz und der SK Austria Klagenfurt duellierten sich sechsmal in der 2. Liga. Dabei gewann Blau Weiß das erste Duell (3:1-Heimsieg) und Klagenfurt die letzten fünf dieser Spiele.

– Der FC Blau Weiß Linz ist in der Bundesliga seit drei Spielen ungeschlagen (2S 1U) und holte in diesen drei Spielen sieben Punkte, nachdem der Aufsteiger in den ersten fünf Runden nur einen Zähler sammeln konnte.

– Der SK Austria Klagenfurt holte aus den ersten acht Spielen dieser Saison der Bundesliga 13 Punkte – erstmals so viele zum Vergleichszeitpunkt (zuvor nie mehr als 9).

– Der SK Austria Klagenfurt erzielte in den ersten acht Spielen dieser Saison der Bundesliga 13 Tore – erstmals so viele zum Vergleichszeitpunkt einer BL-Saison. Die Kärntner blieben nur beim 0:0 gegen den SK Sturm Graz in der 3. Runde torlos – kein Team blieb seltener torlos.

– Der SK Austria Klagenfurt hat in dieser Saison der Bundesliga mit 7,2 Toren den zweitniedrigsten Expected-Goals-Wert (WSG Tirol 6,9), erzielte aber um 5,8 Tore mehr – nur der SK Sturm Graz war effizienter (+5.9). Der FC Blau Weiß Linz übertraf seinen xG-Wert um 3,1 Tore (11 Tore) – der drittbeste Wert.

Letztes Duell: BW Linz 0:1 Klagenfurt

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 12(3 Siege BW Linz, 1 Remis, 8 Siege Klagenfurt)

Verletzt: Tursch / Knaller, May, Binder, Soto, Robatsch

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Austria-BW Linz / Klagenfurt-Salzburg

Wolfsberger AC – LASK

Samstag 17:00, Lavanttal Arena, Schiedsrichter: Harald Lechner

Ein nervenaufreibendes Spiel erlebte der Wolfsberger AC am vergangenen Spieltag, als man sich einen intensiven Schlagabtausch mit der WSG lieferte und es ordentlich zur Sache ging. Dabei verspielte man zunächst eine 2:0 Führung, ehe man in der Nachspielzeit dank eines Elfmeters doch noch einen Sieg einfahren konnte. Auch im Cup nahmen die Mannen von Trainer Schmid die Hürde beim Absteiger SV Ried und setzten sich mit einem 2:1 Auswärtserfolg gegen die Innviertler durch. Nun hoffen die Kärntner diese Woche mit einem weiteren Punktegewinn gegen den LASK zu veredeln und damit den positiven Trend zu prologieren.

Der LASK dagegen tat sich am vergangenen Spieltag deutlich schwerer und gelang es erneut nicht, gegen den Angstgegner Hartberg einen Sieg einzufahren. Dabei war man speziell im ersten Durchgang klar unterlegen und hatte alle Mühe mit den spielerisch starken Steirern, vergab allerdings auch einen Elfmeter im Laufe des Spiels, weshalb es beim torlosen Remis blieb. Im Cup meisterte man die Pflichtaufgabe gegen Imst und setzte sich mit einem glatten 3:0 durch. Nun haben die Linzer die Möglichkeit, mit einem Sieg die eigene Position in der Meistergruppe zu stärken und sich weiter nach oben zu orientieren.

Fakten

– Der LASK verlor in der Bundesliga nur vier der letzten 16 Duelle gegen den WAC (9S 2U), bei all diesen Niederlagen blieb der LASK torlos. Wenn die Linzer Athletiker in den letzten 16 BL-Duellen gegen den WAC trafen, dann gingen sie nicht als Verlierer vom Platz.

– Der LASK ist in der Bundesliga seit sieben Spielen gegen Kärntner Teams ungeschlagen (6S 1U) – die letzte Niederlage gegen eine Mannschaft aus Kärnten setzte es für die Linzer Athletiker im März 2022 gegen den WAC (0:1).

– Der WAC holte 10 Punkte aus den ersten acht Spielen – mehr waren es zum Vergleichszeitpunkt einer Saison der Bundesliga zuletzt 2019/20 (18 – 2020/21 auch 10). Für den WAC war das 3:2 bei der WSG Tirol nach einer Serie von sechs sieglosen BL-Spielen der erste Sieg seit dem 2:1 gegen Aufsteiger FC Blau Weiß Linz in der ersten Runde.

– Der LASK ist in der Bundesliga seit sechs BL-Spielen ungeschlagen (4S 2U). Die Linzer Athletiker kassierten in den ersten acht Spielen dieser BL-Saison fünf Gegentore – weniger waren es nur zum Vergleichszeitpunkt in der Saison 1983/84 (3).

– Der WAC erzielte 58% seiner Tore in dieser Saison der Bundesliga nach Standardsituationen (7 von 12) – Höchstwert. Beim 3:2 gegen die WSG Tirol fielen zwei Tore nach Standards (Freistoß und Elfmeter). Gegen den LASK trafen die Kärntner in den vergangenen zwei BL-Saisonen nie nach Standards.

Letztes Duell: LASK 4:1 WAC

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 20 (5 Siege WAC, 3 Remis, 12 Siege LASK)

Verletzt/Angeschlagen: Novak / Wiesinger, Taoui, Anselm, Pintor

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Veratschnig / Horvath, Jovicic

Nächstes Spiel: LASK-Altach / WAC-Sturm

TSV Hartberg – SCR Altach

Sonntag 14:30, Profertil Arena, Schiedsrichter: Stefan Ebner

Als Team der Stunde könnte man aktuell sicherlich den TSV Hartberg bezeichnen, der mit starken Ergebnissen gerade auf sich aufmerksam macht. Nachdem man zunächst die Austria mit 2:1 bezwingen konnte, folgte im schwierigen Gastspiel beim LASK ein weiterer guter Auftritt und kehrte man beim 0:0 mit einem Punktgewinn zurück in die Heimat. Dafür musste man allerdings unter der Woche im Cup gegen die Admira nachsitzen und tat sich gegen den Zweitligisten schwer, wodurch man erst nach Verlängerung die Südstädter mit einem knappen 1:0 bezwang. Nun hat man Altach zu Gast, wo man mit einem weiteren Sieg die eigene Serie ausbauen möchte.

Der SCR Altach konnte zuletzt ebenfalls ein Erfolgserlebnis feiern, auch wenn dieses äußerst schmeichelhaft war. Im Heimspiel gegen die Wiener Austria behielt man mit einem 2:1 Erfolg die Oberhand, wobei die Leistung ausbaufähig war und man insgesamt mit einigen Problemen im Spiel zu kämpfen hatte. Im Cup konnte man den guten Flow dann auch mitnehmen und siegte gegen Saalfelden mit einem unspektakulären 2:0. Nun geht es für die Vorarlberger gegen den Tabellennachbarn Hartberg, wo man mit einem Sieg vorbeiziehen und die Position in der Meistergruppe stärken könnte.

Fakten

– Der TSV Hartberg feierte acht Siege gegen den SCR Altach in der Bundesliga – nur gegen den FC Admira feierten die Oststeirer mehr Siege (9).

– Der TSV Hartberg holte 12 Punkte aus den ersten acht Spielen dieser Saison der Bundesliga – erstmals in der Klubhistorie. Weiters verlor Hartberg auch nur zwei der ersten acht BL-Spielen – ebenfalls erstmals.

– Der SCR Altach hält nach den ersten acht Spielen dieser Saison der Bundesliga bei 11 Punkten und damit bei mehr als doppelt so vielen wie zum Vergleichszeitpunkt der Vorsaison (5). Altach holte nur einmal mehr Punkte aus den ersten acht BL-Spielen – 2016/17 waren es 15 Punkte.

– Der SCR Altach erzielte vier Tore in der Anfangsviertelstunde – so viele wie kein anderes Team in dieser Saison der Bundesliga. Beim 2:2-Remis in Hartberg am 15. April 2023 traf Lukas Gugganig in Minute 10 zum 1:0 für Altach.

– Der TSV Hartberg erzielte fünf Tore nach Vertikalangriffen (Spielzüge, die noch in der eigenen Hälfte starten und bei der mind. 50% in Richtung gegnerische Tor gespielt werden) und damit so viele wie restlichen 11 Teams dieser Saison der Bundesliga zusammen (5). Weiters ist Hartberg eines von fünf Teams, das in dieser BL-Saison noch kein Gegentor nach Vertikalangriffen erhalten hat.

Letztes Duell: Altach 0:1 Hartberg

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 18 (8 Siege Hartberg, 5 Remis, 5 Siege Altach)

Verletzt/Angeschlagen: Ehmann, Entrup / Gustavo Santos, Bukta

Gesperrt: Niemand / Nuhiu

Gefährdet: Diaktie / Bähre, Jäger

Nächstes Spiel: Hartberg-WSG / LASK-Altach

SK Sturm Graz – WSG Tirol

Sonntag 14:30, Merkur-Arena, Schiedsrichter: Sebastian Gishamer

Nicht Fisch, nicht Fleisch waren die letzten beiden Liga-Spiele des SK Sturm Graz, der zwar gegen Salzburg und Rapid ungeschlagen blieb, allerdings am vergangenen Wochenende beim 1:1 gegen die Wiener den Sprung auf die Tabellenspitze verpasste. Das Leistungsniveau der Steirer ist allerdings nach wie vor auf einem hohen Niveau und man demonstrierte, dass man nur schwer zu knacken ist. Nun geht es im Heimspiel gegen die WSG darum, einen Pflichtsieg einzufahren und Selbstvertrauen vor dem Spiel in der Europa League zu tanken.

Die WSG Tirol auf der anderen Seite musste zuletzt eine bittere Niederlage verkraften. Im Heimspiel gegen den WAC lag man zwischenzeitlich schon mit 0:2 zurück, ehe man sich erfolgreich zurückkämpfte und sogar am Sieg schnupperte. Ein vermeidbarer Elfmeter in der Nachspielzeit besiegelte letztlich die Niederlage und sorgte für hängende Köpfe. Wenige Tage später folgte der nächste Dämpfer, als man gegen Zweiligist Leoben zwischenzeitlich schon mit 0:3 (!) zurücklag und letztlich durch das 1:3 aus dem Cup flog. Kein gutes Omen für die Tiroler und nun geht es zum schwierigen Gastspiel bei Sturm, wo die Trauben hochhängen werden.

Fakten

– Der SK Sturm Graz verlor in der Bundesliga gegen die WSG Tirol keines der 10 Spiele (8S 2U). Sturm bestritt sonst nur gegen den SC Austria Lustenau so viele BL-Spiele ohne eine einzige Niederlage (14S 1U).

– Die WSG Tirol holte in der Bundesliga gegen den SK Sturm Graz in 10 Spielen nur zwei Punkte – so wenige wie gegen kein anderes BL-Team, gegen das die Tiroler mind. zwei BL-Spiele bestritten. Die Tiroler sind in der Bundesliga bei mindestens zwei Duellen nur gegen den SK Sturm sieglos.

– Der SK Sturm Graz blieb zum insgesamt zweiten Mal nach 1997/98 in den ersten acht Spielen einer Saison der Bundesliga ungeschlagen (5S 3U), damals sogar in den ersten 12 Spielen (9S 3U). Die Steirer sind das einzige ungeschlagene BL-Team in dieser Saison.

– Die WSG Tirol holte in dieser Saison der Bundesliga vier Punkte aus den ersten vier Auswärtsspielen – nur 2020/21 mehr (6). Die Tiroler sind seit zwei BL-Auswärtsspielen ungeschlagen (1S 1U), drei ungeschlagene BL-Auswärtsspiele in Folge gelangen der WSG in diesem Kalenderjahr noch nie.

– Sturm-Spieler Jon Gorenc Stanković und WSG-Akteur Matthäus Taferner würden bei einem Einsatz am neunten Spieltag ihr jeweils 100. Spiel in der Bundesliga absolvieren. Gorenc Stanković absolvierte jedes seiner bisherigen 99 BL-Spiele für den SK Sturm Graz, Taferner lief bisher sechsmal für die WSG Tirol, siebenmal für den FC Wacker Innsbruck und 86-mal für den WAC auf. Taferner gewann in der Bundesliga viermal gegen den SK Sturm – gegen kein Team häufiger.

Letztes Duell: WSG 0:2 Sturm

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 16 (12 Siege Sturm, 2 Remis, 2 Siege WSG)

Verletzt/Angeschlagen: Niemand / Oswald, Kronberger, Blume, Müller

Gesperrt: Kiteishvili / Niemand

Gefährdet: Niemand / Gugganig

Nächstes Spiel: WAC-Sturm / Hartberg-WSG

FK Austria Wien – SK Rapid Wien

Sonntag 17:00, Generali Arena, Schiedsrichter: Alexander Harkam, Live im ORF1

Der FK Austria Wien kommt aus der veritablen Krise einfach nicht heraus und wartet in der Liga nun schon seit Anfang August auf einen Sieg. Zuletzt gelang sogar das Kunststück, dass man trotz dreimaliger (früher) Führung in den letzten Runden nur einen mickrigen Zähler einfuhr und damit nach wie vor im Tabellenkeller festhängt. Offensichtlich ist dabei die weitverbreitete Verunsicherung in der Mannschaft und das gerade scheinbar alles gegen einen läuft, wie zuletzt im Gastspiel bei Altach, wo man vom Schiedsrichter benachteiligt wurde. Zumindest gab es unter der Woche im Cup ein Erfolgserlebnis und man setzte sich mit einem 4:0 gegen Regionalligisten St. Anna durch. Nun wartet allerdings ein schwieriges Spiel gegen den Erzrivalen Rapid, wo man allerdings mit einem Sieg einen Befreiungsschlag landen und vor den eigenen Fans einiges an Wiedergutmachung leisten könnte.

Beim SK Rapid ist die Situation zwar etwas besser und man ist vorne dabei, allerdings herrscht auch hier eine gewisse Frustration aufgrund zu wenig eingefahrener Punkte. Gut war dies im letzten Heimspiel gegen den SK Sturm zu sehen, wo man genügend Möglichkeiten hatte, um die Grazer zu schlagen und drei Punkte einzufahren, dies jedoch verabsäumte. Hier machte sich speziell der Ausfall von Torjäger Burgstaller bemerkbar, der in solchen Spielen oftmals den Unterschied ausmachen konnte und für den wohl auch das Derby noch zu früh kommt. Mühen musste man sich unter der Woche dann auch noch im Cup, wo man erst nach Verlängerung und kurz vor Mitternacht gegen Regionalligisten Union Gurten den Aufstieg in die nächste Runde fixieren konnte. Keine optimale Vorbereitung also, um am Sonntag die negative Derbyserie endlich zu durchbrechen und nach drei Jahren wiedermal den violetten Erzrivalen zu gewinnen.

Fakten

– Der FK Austria Wien ist in der Bundesliga seit 11 Spielen gegen den SK Rapid ungeschlagen (3S 8U) – wie zuvor nur von 2001 bis 2005 (damals sogar 16 Spiele). Die Austria gewann 2022/23 drei der vier Saisonduelle. Drei Siege innerhalb einer BL-Saison gelangen dem FAK gegen Rapid zuletzt 2012/13 unter Peter Stöger (3S 1U).

– Der FK Austria Wien gewann 2022/23 beide Heimspiele gegen den SK Rapid innerhalb einer Saison der Bundesliga – erstmals seit der Saison 2000/01 gab die Wiener Austria bei zwei Heimspielen gegen Rapid keine Punkte ab. Drei BL-Heimsiege in Folge gelangen dem FAK gegen die Hütteldorfer zuletzt von 2000 bis 2001 (sogar 4).

– Der FK Austria Wien ging in der Bundesliga in den letzten drei Spielen jeweils mit 1:0 in Führung, gewann davon aber kein einziges (1U 2N). Der FK Austria Wien verlor zwei BL-Spiele in Folge nach 1:0-Führung – so viele wie in der gesamten vergangenen BL-Saison. Der FK Austria Wien erzielte sechs Tore in den ersten acht BL-Spielen – nur 2006/07 weniger (3).

– Der SK Rapid erspielte sich die höchste Chancenqualität in dieser Saison der Bundesliga (xG = 18.3). Allerdings erzielten die Hütteldorfer um 3,3 Tore weniger als zu erwarten war – nur der FK Austria Wien agierte in dieser BL-Saison ineffizienter (6 Tore bei xG = 11,3).

– Der SK Rapid kam in dieser Saison der Bundesliga auf 17 Vertikalangriffe (Spielzüge, die noch in der eigenen Hälfte starten und bei der mind. 50% in Richtung gegn. Tor gespielt werden) – nur der FC Red Bull Salzburg auf mehr (18). Der FK Austria Wien kam nur auf sechs dieser Angriffe (wie der SCR Altach) – kein Team weniger.

Letztes Duell: Austria 3:1 Rapid

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 307 (104 Siege Austria, 79 Remis, 124 Siege Sturm)

Verletzt/Angeschlagen: Wustinger, Raguz, El Sheiwi, Plavotic, Holland/ Burgstaller, Cvetkovic, Kerschbaum

Gesperrt: Galvao / Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Austria-BW Linz / Lustenau-Rapid