Fans zum Admira-Abstieg: „Surreal und ungerecht“

Nach einer 1:3-Niederlage beim LASK am letzten Spieltag steigt die Admira aus der Bundesliga ab. Es ist das erste Mal, dass die Südstädter in...

Nach einer 1:3-Niederlage beim LASK am letzten Spieltag steigt die Admira aus der Bundesliga ab. Es ist das erste Mal, dass die Südstädter in der Saison 2021/22 auf dem letzten Tabellenplatz stehen – aber leider am entscheidenden Spieltag. Wir haben die ersten Reaktionen der Admira-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

Alfisti: „Sorry aber Herzog muss gehen. Ein Neuanfang mit ihm wird nicht funktionieren.“

wackerplatz: „Ich heul jetzt einmal eine Nacht und morgen beginnt ein neues Leben.“

Admira1973: „Das war’s! Hätte so eine entspannte Saison werden können. Bitter! Bin gespannt, mit welcher Mannschaft wir in Liga 2 spielen werden. Aber einmal Admira Fan, immer Admira Fan! Hoffe, Mission Aufstieg funktioniert in 1-3 Jahren!“

Kritiker81: „Hoffentlich brechen wir nicht völlig auseinander…für Flyeralarm muss das ja auch ein Wahnsinn sein! Alle steigen ab… Die Fusion mit Traiskirchen im Bereich der Juniors ist für mich jetzt auch Geschichte. Der Aufstieg ist ja jetzt mal unmöglich, bis wir wieder oben sind – sollten wir das jemals wieder schaffen!?“

Admiraner75: „Wir sind schon ganz alleine Schuld. Wir hatten dutzende Gelegenheiten es selbst zu verhindern, waren aber vor dem Tor zu stümperhaft.“

Admirabert: „Ich selbst fasse es noch nicht, obwohl es irgendwie absehbar war – für Wattens ist es um nix mehr gegangen, der LASK liegt uns nicht und wir mit einem 0:3 im direkten Duell gegen Altach angeknackst. Punkte nach der Teilung zählen eben doppelt, hat uns die letzten Jahre geholfen, diesmal sind wir im Finish eingeknickt. Und Andi Herzog ist kein Klausi Schmidt. Werden spannende Wochen werden, wer von den Spielern bleibt, wie die Verahndlungen mit den Sponsoren laufen, wer Trainer wird oder bleibt. Besonders von den Sponsoren wird abhängen, wie’s weiter geht. Beide Flyeralarm-Teams sind abgestiegen, da wird man sich wohl seine Gedanken machen. Schade und echt schmerzhaft, doch absehbar und selbst verschuldet. WIr haben guten Fußball gespielt aber keine Tore gemacht, wir hatten Stürmer, aber keine Goalgetter. Und wir sind haben in den entscheidenen Phasen der Meisteschaft dann die Nerven weggeschmissen und konnten kein starkes Finish liefern. Wir hatten die Matchbälle und haben sie vergeben.“

Makew: „Es war leider eh genau so zu erwarten, ich hatte nach dem Altach Spiel auch keine Hoffnung mehr, dass sich das noch ausgeht, weh tut es trotzdem.“

halbe südfront: „Nach der spielerisch und auch punktemäßig (abgesehen von 2018/19) besten Saison seit der dummen Reform abzusteigen ist irgendwie komplett surreal. Es ist auch absolut unverdient, mir völlig egal was andere sagen. Die Mannschaft war stärker als in den letzten Jahren. Der Fußball war deutlich schöner anzusehen und man hat trotz der offensiven Unzulänglichkeiten auch mehr Punkte als in den Jahren davor erspielt, somit hat auch das Trainerteam durchaus brauchbare Arbeit abgeliefert. Dass die Reife gefehlt hat, das lässt sich nicht bestreiten. Wenn man zur Halbzeit der Abstiegsrunde Tabellenführer ist und 5 Runden später, nach der letzten Runde, erstmals in der ganzen Saison (trotz mehr erspielter Punkte als der direkte Gegner) an der letzten Stelle steht, dann hat man da was falsch gemacht, dann hat man da gehörig versagt. Diese Ausgangsposition vor der Rückrunde muss man einfach nutzen.“

Admirabert: „Der Angriff war’s, der den Ligaverbleib versemmelt und verstolpert hat. Spielerisch war das durchaus ok. Zwei mickrige Punkte, die wir mehr als einmal im unteren Playoff hätten machen sollen, ja müssen und die in den Spielverläufen auch drin waren. Mustapha hat sie einfach nicht reingebracht. Und ein anderer auch nicht. Dazu noch das irre Halbierungssystem, in dem wir die letzten Wochen durchgereicht wurden – bis am Ende ans Ende. Dass es in der Schlussrunde noch vier Absteiger hätte geben können, zeigt wie knapp das auch heuer alles war. Jetzt heißt es für Liga 2 planen und rechnen, wird gewöhnungsbedürftig, nach diesen Jahren oben. Aber sind nun mal ein Aufzugsverein seit 30 Jahren – und dieser Aufzug ist heute leider mal wieder im Keller stehen geblieben.“

tommu: „Ob’s der Modus war oder nicht. Haben ja alle Vereine beschlossen. Ob’s unsere Unzulänglichkeit im Sturm war oder nicht. Würde eh schon alles geschrieben. Ich bin eigentlich nur geschockt und traurig. Auch eure positiven Ansätze wer nächstes Jahr spielt und wer nicht sind toll. Aber sind wir uns ehrlich. Es wird ganz schwer werden wieder aufzusteigen. Leichter wäre es gewesen oben zu bleiben. In Liga zwei gibt es weniger Geld. Aber die Wege zu den Spielen sind auch weit. Und wenn schon in der ersten Liga “ kein guter Spieler für uns spielen wollte“ oder wir zu wenig bezahlt haben, wird es in Liga zwei nicht besser werden. Unsere Juniors verschwinden und unser Nachwuchs wird in der Akademie gemacht. Ob die reif sind für Liga zwei? Ich sehe eine lange Durststrecke bis zum Wiederaufstieg. Weil ein Absteiger selten gleich wieder aufgestiegen ist. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.“

limerskin: „Eine Nacht drüber geschlafen – ganz realisiert hab ich’s immer noch nicht. Wir haben in den letzten Jahren doch die eine oder andere Schweinssaison gehabt, die heurige gehört da nicht dazu. Aber wahre Liebe kennt keine Liga, wir kommen wieder.“

schallvogl: „Es gibt fünf Vereine die über den Rest zu stellen sind. Da kommen wir nicht hin. Dann sechs Vereine (inkl. uns bzw. jetzt halt Lustenau) die gegen den Abstieg spielen, was nichts mit schlechter Arbeit zu tun hat. Und dazwischen der WAC, die zwar gute Arbeit leisten aber auch Riesenglück hatten, dass sie zum richtigen Zeitpunkt Dritter geworden sind, als das eine automatische Gruppenphase bedeutet hat. Davon zehren sie heute noch, aber irgendwann werden sie zu den sechs anderen stoßen. Das ist halt auch eine Folge der Ligareform. Davor könntest du dich wie Mattersburg als Verein im Mittelfeld etablieren, wo du nichts mit dem Europacup aber auch recht bald nichts mit dem Abstieg zu tun hast. Das ist vorbei. Wenn du im unteren Playoff landest, landet dort auch immer einer der Großen, der nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird und für die fünf anderen Pechvögel ist es dann ein Stechen und Hauen bis zum Schluss.“

Alfisti: „Wenn Flyeralarm wirklich schnell wieder rauf möchte dann werden sie wohl auch ordentlich investieren müssen. Nur mit dem Nachwuchs und Spielern aus unteren Klassen wird’s nichts werden. Und ich glaub auch, dass Andi Herzog nicht der Richtige Trainer dafür ist.“

Kritiker81: „Auch einen Tag danach ist das ganze so surreal… Unterm Strich war der Kader zu schwach und die Transferpolitik leider, wie zu erwarten, nicht von Erfolg gekrönt: Die Transfers von Elmkies und Patrick hätte man sich sparen können da diese völlige Flops waren. Vodhanel konnte nie zeigen warum er so gehyped wurde, Surdanovic war bemüht aber ineffizient, Schmiedl und Brugger waren Kaderergänzungen und Zwierschitz, Ebner und Luan ligatauglich, wobei man schon sagen muss, dass gerade Zwierschitz bei den Gegentoren in den letzten drei Spielen immer dabei war! Warum Herzog Nikolov und Major nie spielen ließ, wird er ewig für sich behalten, der Lange vorne in der Spitze war gestern positiv auffällig. Bei Mustapha fehlen mir einfach die Worte. Jetzt hängt viel von einigen Personen ab, man kann nur hoffen, dass unser Präsident – der jetzt mehr Zeit haben wird da er sein Amt nicht mehr ausüben kann – wieder seine Form der Vergangenheit wiederfindet und Flyeralarm und andere Sponsoren bei der Stange halten kann. Das Potential eines völligen Untergangs ist leider da und kann schneller gehen als einem lieb ist!“

Admiraner04: „Unterm Strich hat Herzog zu wenig daraus gemacht. Verstehe auch nicht, warum nie negative Stimmen gegen Herzog kamen. Noch nie hat ein Admira Trainer so ruhig im Abstiegskampf arbeiten können. Aber nun MUSS Herzog weg, einen Abstieg darf er nicht überleben.“

Levrone: „Gestern unter Schock und heute begonnen, das Ganze zu realisieren, dass wir jetzt wirklich abgestiegen sind. Auch wenn es nicht der erste Abstieg ist den ich miterlebe, es ist für mich eine kleine Welt zusammengebrochen! Es tut einfach weh! Wenn du im Winter schon siehst, du hast keinen Spieler der Tore schießen kann und du es auch nicht auf die Reihe bekommst einen anständigen Stürmer zu verpflichten – der wenigstens ein paar von den viele Chancen verwertet hätte. Jetzt bekommt Flyeralarm auch die Rechnung präsentiert. Es ist einfach oft zu wenig, nur so viel herzugeben, damit man uns künstlich am Leben erhält, um Bundesliga zu spielen. Letzte Saison hatten wir schon viel Glück. Irgendwann ist dieses Glück dann halt auch aufgebraucht. Man kann dem Trainer und Sportdirektor keinen Vorwurf machen, mit diesen beschränkten Mitteln wirst halt schwer jemanden finden, der uns sofort weiter hilft.“

Mehr Fanmeinungen zur Admira findet ihr im Admira-Forum des Austrian Soccer Board.