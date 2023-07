Fiorentina-Linksverteidiger bei Red Bull Salzburg im Gespräch

RB Salzburg steht laut italienischen Medien kurz vor der Verpflichtung von Aleksa Terzic. Der serbische Linksverteidiger absolvierte in der vergangenen Saison 32 Pflichtspiele für...

Laut dem Online-Portal firenzeviola.it steht Aleksa Terzic kurz vor einem Wechsel zum österreichischen Meister. Der fünffache serbische Nationalspieler wechselte in der Saison 2019/20 von Roter Stern zu der Fiorentina und wurde zunächst an den FC Empoli verliehen.

Nach seiner Rückkehr kam er in der Saison 2021/22 kam er in der Liga 13 Mal von der Bank ins und stand nur einmal in der Startelf. Auch in der abgelaufenen Saison kam er überwiegend von der Bank in die Partien, wobei er immerhin auch acht Mal von Beginn an auflief. 14 weitere Male wurde er eingewechselt. Gegen Ende der Saison gab es jedoch auch Partien, wo er über die gesamte Spielzeit hinweg auf dem Feld stand.

Die Fiorentina verpflichtete jedoch einen Spieler, der es Terzic schwer machen wird in der kommenden Saison viel Spielzeit zu bekommen. Italiens U21-Nationalspieler Fabiano Parisi schloss sich der Fiorentina gegen eine Ablöse von zehn Millionen Euro an und wird in der kommenden Saison mit Kapitän Cristiano Biraghi um einen Stammplatz kämpfen. Terzic wird keine Zukunft mehr im Verein haben.

RB Salzburg wird den Spieler, dessen Vertrag noch ein Jahr läuft, aufgrund der oben erwähnten Umstände sicherlich günstig haben können. Es bleibt allerdings ein kleiner Restzweifel, ob der Serbe ins Beuteschema der Salzburger passt. Es handelt sich um einen Spieler, der zwar noch jung ist und Entwicklungspotential besitzt, sich aber nie wirklich bei der Fiorentina durchsetzen konnte. Ob das den hohen Ansprüchen der Salzburger, die kommendes Jahr wieder in der Champions League vertreten sein werden, genügt?