Flop-Legionäre (11): FK Austria Wien, Teil 3 von 4

In dieser Serie beleuchten wir die größten „Missverständnisse“, in Form von Fehlkäufen von ausgewählten, österreichischen Bundesligaklubs in den letzten zehn Jahren. Welche Legionäre erfüllten...

In dieser Serie beleuchten wir die größten „Missverständnisse“, in Form von Fehlkäufen von ausgewählten, österreichischen Bundesligaklubs in den letzten zehn Jahren. Welche Legionäre erfüllten die in sie gesetzten Erwartungen nicht? Wer waren die teuren Flops?

Im dritten von vier Teilen über die Flops der Wiener Austria nähern wir uns bereits der Gegenwart an und nehmen vier Spieler unter die Lupe, die erst in den letzten Jahren für die Veilchen spielten – und floppten.

Alon Turgeman

Im Grunde waren die Anlagen des israelischen Angreifers Alon Turgeman vielversprechend: Der damals 27-Jährige kam ablösefrei von Hapoel Haifa und traf bereits in seinen ersten beiden Spielen für die Wiener. Doch bereits nach der ersten Länderspielpause wendete sich das Blatt und Turgeman kam zumeist nur noch von der Bank, verlor seinen Stammplatz und verlor dadurch auch an Sicherheit. Die mangelnde Antizipation des Stürmers und die geringe Defensivarbeit passten nicht ins Spiel der Austria und so hatte er deutlich zu viele Leerläufe. Nach eineinhalb Jahren wechselte Turgeman leihweise zu Wisla Krakau, wo er zwar in sechs Tore in neun Spielen erzielte, aber ähnliche taktische Probleme offenbarte. Im Jänner 2021 war das Thema Turgeman in Wien-Favoriten dann endgültig abgeschlossen und nach elf Toren in 31 Spielen wechselte er wieder zurück zu Hapoel Haifa. In der laufenden Saison hält der klassische Zielspieler übrigens bei vier Toren aus vier Spielen…

Cristian Cuevas

Der chilenische Linksverteidiger Cristian Cuevas sollte in der Saison 2018/19 das Flügelspiel der Austria mit Dynamik beleben. Doch der einstige Nachwuchsspieler des Chelsea FC konnte in seinen 19 Einsätzen in Violett kaum überzeugen und wurde nach Saisonende wieder an seinen alten Verein Huachipato abgegeben. Dort spielt der 26-Jährige auch heute noch, ist unumstrittener Stammspieler und spielt unter anderem in der Copa Sudamericana, also einer Art „südamerikanische Europa League“ mit.

Ewandro

Vom brasilianischen Angreifer Ewandro, für den Udinese Calcio im Sommer 2016 drei Millionen Euro Ablöse auf den Tisch legte, erwartete man sich bei der Austria durchaus viel. Doch als der Brasilianer im Sommer 2018 leihweise von Udine nach Wien übersiedelte, war sein körperlicher Zustand – freundlich formuliert – verbesserungswürdig. Daher reichte es am Ende bei der Austria nur zu elf Pflichtspielen in der Kampfmannschaft, in denen er zwei Tore erzielte. Zudem scorte er dreimal in drei Spielen für die Young Violets. Nach dem sehr baldigen Aus bei der Austria nach nur acht Monaten, verlieh Udinese den mittlerweile 25-Jährigen weiter, allerdings nun nur noch in seine brasilianische Heimat. Ewandro kickte zunächst leihweise bei Fluminense, dann bei Sport Recife und bei EC Vitória, ehe er zur Saison 2021 fix zum Zweitligisten Club de Regatas Brasil wechselte. Dort bestritt er bisher 18 Pflichtspiele und erzielte nur ein Tor. Im Nachhinein könnte man konstatieren, dass das einstige Top-Nachwuchstalent nie den Sprung in den Erwachsenenfußball schaffte. Der Begriff „ewiges Talent“ passt wohl perfekt auf den unstetigen Angreifer aus Recife.

Sterling Yateke

Im Jänner 2019 wechselte der Zentralafrikaner Sterling Yateke vom finnischen Klub TPS Turku zur Wiener Austria. Damals unterzeichnete der 188cm große Stürmer einen Vertrag bis 2022. Für die Kampfmannschaft der Veilchen bestritt Yateke allerdings nur sechs Spiele und erzielte einen Treffer. Sieben weitere Tore gelangen Yateke in 22 Spielen für die Young Violets. Zuletzt war der Offensivmann 1 ½ Jahre an den HNK Rijeka verliehen, wo er es auf nur drei Tore in 35 Einsätzen brachte. Aktuell ist Yateke wieder in Wien, fällt allerdings mit einem Innenbandriss im Sprunggelenk für längere Zeit aus. Der 22-Jährige kam als hoffnungsvolles Talent, das eigentlich nur überraschen konnte, geht aber wohl im Laufe der Saison als Kaderleiche, die es nie dauerhaft in die Nähe der Kampfmannschaft schaffte.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!