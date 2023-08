Gerhard Struber: „Austria hat ihre Stärke gegen Legia unter Beweis gestellt“

Der FC Red Bull Salzburg trifft am Sonntag ab 17:00 Uhr auf die Wiener Austria Auch in der dritten Runde der ADMIRAL Bundesliga hat...

Auch in der dritten Runde der ADMIRAL Bundesliga hat der FC Red Bull Salzburg ein Heimspiel. Der Salzburger Serienmeister empfängt am Sonntag, den 13. August 2023 ab 17:00 Uhr die Wiener Austria. Dieses Spiel in der Red Bull Arena wird von Schiedsrichter Christian-Petru Ciochirca geleitet.

Der FC Red Bull Salzburg ist seit 16 Bundesliga-Spielen gegen Austria Wien ungeschlagen (13 Siege, 3 Remis) – erstmals so lange – und verlor nur eines der letzten 31 Meisterschaftsduelle (22 Siege, 8 Remis), damals mit 0:4.

Die Roten Bullen sind seit 43 Heimspielen in der ADMIRAL Bundesliga ungeschlagen (34 Siege, 9 Remis). Eine derartige Heimserie gelang zuvor nur dem FC Red Bull Salzburg selbst (53 Heimspiele von 2016 bis 2019).

Der Serienmeister erzielte drei Kopfballtore an den ersten beiden Spieltagen dieser Bundesliga-Saison (Ratkov, Pavlovic und Konate) – so viele wie in der vergangenen Saison nach acht Spieltagen.

Der FK Austria Wien blieb in beiden Duellen der letztjährigen Meistergruppe gegen den FC Red Bull Salzburg ungeschlagen (2 Unentschieden). Zwei ungeschlagene Bundesliga-Duelle in Folge gelangen der Austria zuletzt im Herbst 2017, drei am Stück zuletzt von Mai bis November 2015 (3 Unentschieden).

Die Wiener kassierten dank dem 2:0-Auswärtssieg in Lustenau erstmals seit 2016 keine Niederlage im ersten BL-Auswärtsspiel einer Saison (2:1 beim SKN St. Pölten), dazwischen gab es sechs Niederlagen am Stück im ersten Auswärtsspiel

Personelles

Nicht einsatzbereit für dieses Match sind Nicolas Capaldo (Knöchel), Mamady Diambou (Arm), Daouda Guindo (Knie), Sekou Koita (Oberschenkel), Justin Omoregie (Rücken), Petar Ratkov (Oberschenkel), Luka Sucic (Knie), Andreas Ulmer (Knöchel) und Moussa Yeo (Rücken).

Lukas Wallner hat sich beim Test gegen Inter einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen und fällt etliche Woche aus. Und Bryan Okoh ist aufgrund einer schweren Muskelverletzung im Oberschenkel, die er ebenfalls gegen die Mailänder erlitten hat, für etliche Monate out.

Statements

Gerhard Struber über …

… das Spiel am Sonntag:

„Die Austria hat es in letzter Zeit richtig gut gemacht, sie sind ein schwieriger Gegner. Man hat zuletzt sehen können, dass sie auch auf internationaler Ebene gute Leistungen bringen können. Sie definieren sich sehr stark über den Ballbesitz, haben gegen Legia Warschau aber unter Beweis gestellt, dass sie auch sehr aggressiv spielen. Von dem her wird es am Sonntag eine sehr herausfordernde Aufgabe für uns. Nichtsdestotrotz wollen wir das Spiel gewinnen. Wir wissen, was es dafür braucht und was wir in die Waagschale werfen müssen.“

Maurits Kjaergaard über …

… seine bisherige Saison:

„Bisher bin ich sehr zufrieden, so wie es gelaufen ist. Es fühlt sich für mich persönlich gut an. Und auch die Mannschaft hat es sehr gut gemacht, wir haben in den ersten drei Matches stark gespielt.

Auf lange Sicht möchte ich mich gern laufend verbessern und jedes Spiel auf einem höheren Niveau spielen. Dann wäre es auch noch schön, wenn ich viele Assists und Tore mache, damit wir am Ende der Saison wieder die Liga und auch den Cup holen.“

… das Match gegen Austria Wien:

„Austria Wien ist eine sehr gute Mannschaft, sowohl offensiv als auch defensiv. Ich weiß aber auch, wenn wir unseren Fußball auf den Platz bringen, dann gewinnen wir.“

(RB Salzburg Pressemeldung)