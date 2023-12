Insel-Interesse an Wlodarczyk: Steht Sturm nächster Top-Deal ins Haus?

Laut dem schottischen Fußballmedium footballscotland.co.uk hat Celtic Glasgow ein Auge auf Sturm-Angreifer Szymon Wlodarczyk geworfen. Die Schotten wollen wissen, dass Sturm eine ähnliche Ablösesumme,...

Laut dem schottischen Fußballmedium footballscotland.co.uk hat Celtic Glasgow ein Auge auf Sturm-Angreifer Szymon Wlodarczyk geworfen. Die Schotten wollen wissen, dass Sturm eine ähnliche Ablösesumme, wie beim heutigen Man-United-Stürmer Rasmus Höjlund für den 20-Jährigen ausruft.

Wlodarczyk startete fulminant in sein Sturm-Engagement, fiel im Laufe des Herbsts aber in ein Formloch und war nicht ideal eingebunden. Insgesamt brachte er es in 28 Pflichtspielen auf neun Treffer und zwei Assists. Hierbei war vor allem etwas enttäuschend, dass der 192cm große Pole in der Europa League nur einmal netzte.

Celtic führt die schottische Premiership derzeit an, kann aber mit seinen Stürmern derzeit nicht zufrieden sein. Der torgefährlichste Stürmer in der Liga ist der Japaner Kyogo Furuhashi mit nur sechs Saisontoren. Hyeon-gyu Oh aus Südkorea traf fünfmal. Gleichzeitig steht Furuhashi aber auf dem Zettel größerer Klubs und wird als Spieler der Saison 2022/23 in Schottland durchaus hoch bewertet.

Auch der Däne Mathias Kvistgaarden von Bröndby ist ein Thema bei den Grün-Weißen – dieser wäre allerdings mit 174cm Körpergröße nicht derselbe Spielertyp wie Wlodarczyk. So oder so haben die Schotten, die gerade als Letzter aus einer Champions-League-Gruppe mit Atlético Madrid, Lazio und Feyenoord ausschieden, auch auf lange Sicht Nachbesserungswünsche. Die „Brecherstürmer“ fehlen derzeit im Kader von Brendan Rodgers.

Ein wenig Budget sollte Celtic nach dem Sommerverkauf von Jota um fast 30 Millionen Euro nach Saudi-Arabien noch haben. Auch die Königsklasse spülte weiteres Geld in die Kassen des schottischen Top-Teams. In Schottland will man allerdings wissen, dass Sturm seinem polnischen Angreifer ein teures Preisschild umgehängt hat. 15 Millionen Pfund, also 17,3 Millionen Euro soll die Bewertung von Wlodarczyk sein. Damit befände er sich bereits in „Höjlund-Regionen“.

Stress hat Sturm bei der Veräußerung seines Mittelstürmers nicht: Wlodarczyk hat nicht nur großes Entwicklungspotential, „musste“ nicht sofort funktionieren und hält zudem einen Vertrag bis 2027. Dass bereits im Herbst einige andere Klubs, wie etwa der FC Bologna um den Polen anklopften, schmälerte seinen Wert natürlich auch nicht…