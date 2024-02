Klagenfurt verkauft Gemicibasi und holt einstiges Top-Talent Kroatiens

Die Winter-Transferzeit 2024 ist in Österreich noch im Gange, in den Top-Ligen aber bereits beendet. Wir liefern euch regelmäßig Updates für die interessantesten Transfers...

Die Winter-Transferzeit 2024 ist in Österreich noch im Gange, in den Top-Ligen aber bereits beendet. Wir liefern euch regelmäßig Updates für die interessantesten Transfers aus dem In- und Ausland – jeweils in Form eines handlichen Viererpakets. Diese Übertritte wurden in den letzten Stunden und Tagen offiziell gemacht!

Anton Maglica

ST, 32, CRO | Zrinjski Mostar – > SK Austria Klagenfurt

Austria Klagenfurt verstärkte sich für die Frühjahrssaison mit dem routinierten kroatischen Angreifer Anton Maglica. Der 181cm große Zielspieler kommt vom bosnischen Klub Zrinjski Mostar und wechselt damit bereits in sein achtes Land als Profi. Maglica galt in jungen Jahren bei Hajduk Split als riesiges Talent, verpasste aber den Absprung in die absolute Fußballelite, obwohl er sämtliche kroatische Juniorennationalteams durchlief. Er kickte später erfolgreich auf Zypern für Apollon Limasson und in China für Guizhou. In den letzten Jahren war er zumeist nur Reservist, so beispielsweise in der Türkei bei Kayserispor, auf Zypern bei APOEL Nikosia, in Rumänien bei Cluj und zuletzt eben in Bosnien. In Klagenfurt unterschrieb er nun einen kurzfristigen Vertrag bis zum kommenden Sommer.

Turgay Gemicibasi

DM, 27, TUR/GER | SK Austria Klagenfurt – > Göztepe

Um noch eine kleine Ablöse lukrieren zu können, verkaufte Austria Klagenfurt seinen defensiven Mittelfeldspieler Turgay Gemicibasi zum türkischen Klub Göztepe, der kolportierte 150.000 Euro auf den Tisch der Kärntner legte. Gemicibasi kehrte erst im Sommer von einer Leihe mit Kasimpasa zurück nach Klagenfurt und war bei der Austria weitgehend Stammspieler. Der Deutsch-Türke, der 5 ½ Jahre seiner Karriere in Österreich verbrachte, unterschrieb bei Göztepe nun einen Vertrag bis Sommer 2025. Der Klub spielt aktuell in der zweiten türkischen Liga, ist dort aber einer der heißesten Aufstiegsaspiranten (derzeit Dritter).

Matheus Lins

IV, 22, BRA | Schwarz-Weiß Bregenz – > SC Austria Lustenau

Jedes Jahr ein neuer Vorarlberger Klub für den brasilianischen Innenverteidiger Matheus Lins: 2022 wechselte der heute 22-Jährige nach Hohenems, 2023 nach Bregenz und nach einem halben Jahr in der Landeshauptstadt geht es für den Defensivspieler weiter in die Bundesliga. Der SC Austria Lustenau stattete Lins mit einem Vertrag bis Sommer 2025 aus und fixierte damit den fünften Wintertransfer. Zuvor hatte der „Stockletzte“ der Bundesliga bereits Paterson Chato, Leo Mikic, Luca Meisl und Nico Gorzel verpflichtet. Zudem steht im Frühling mit Andreas Heraf ein neuer Coach an der Seitenlinie.

Gianluca Gaudino

ZM, 27, GER | vereinslos – > SV Stripfing

Mit Gianluca Gaudino verpflichtet der SV Stripfing ein ehemaliges Talent des FC Bayern München, dessen Karriere nicht nach Plan verlief. Der Sohn des einstigen DFB-Teamspielers Maurizio Gaudino kickte nach seiner Bayern-Zeit für Chievo Verona, die Young Boys Bern und Sandhausen, ehe er im Jänner 2022 bereits erstmals nach Österreich wechselte. In einem halben Jahr beim SC Rheindorf Altach kam Gaudino auf 14 Spiele und zwei Assists. Danach verdingte sich der Box-to-Box-Midfielder beim SV Sandhausen und in der Schweiz bei Lausanne-Sport, fand im vergangenen Sommer aber keinen Klub mehr und war seitdem vereinslos. In Stripfing unterschrieb er nun einen Vertrag bis zum kommenden Sommer und soll die zahlreichen Talente – viele von der Austria in Stripfing geparkt – führen.