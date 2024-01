Kühn dribbelte am häufigsten, Horvath am effektivsten

Nach 17 Spieltagen befindet sich die österreichische Bundesliga in der Winterpause und wir nehmen dies wieder einmal zum Anlass, um euch einige interessante Statistiken...

Nach 17 Spieltagen befindet sich die österreichische Bundesliga in der Winterpause und wir nehmen dies wieder einmal zum Anlass, um euch einige interessante Statistiken zu präsentieren. Nachdem wir uns zuletzt einige Schuss- und Passstatistiken ansahen, wollen wir uns nun den Dribblings widmen. Welche Spieler gingen am häufigsten in Eins-gegen-Eins-Duelle und wer weist die besten Quoten auf. Alle Daten und Grafiken stammen von Wyscout S.p.a..

Zunächst wollen wir uns ansehen welche Spieler am häufigsten dribbelten.

Wer unsere Artikel in den vergangenen Wochen und Monaten verfolgte, wird über diese Liste nicht besonders überrascht sein. Die beiden Rapid-Flügelspieler Nicolas Kühn und Marco Grüll tätigten die meisten Dribblings. Kühn, der in der Winterpause zu Celtic wechselte, liegt mit 98 Dribblings knapp vor Marco Grüll, der ebenfalls noch im Winter die Grün-Weißen verlassen könnte. Der Abgang der kompletten Flügelzange wäre für die Hütteldorfer alles andere als einfach zu kompensieren.

Auf Platz 3 liegt der umtriebige Salzburger Außenverteidiger Amar Dedić, der 82 Mal mit dem Ball am Fuß in Eins-gegen-Eins-Duelle ging. Auf Platz 12 liegt LASK-Spieler Sascha Horvath, den wir später noch in einer weiteren Wertung ganz vorne sehen werden.

Bei den meisten Dribblings pro 90 Minuten führt Kühn mit 6.89 noch etwas deutlicher vor Grüll, der auf 6.24 Dribblings pro 90 Minuten kommt. Der Altacher Gustavo Santos, der nur auf 675 Spielminuten kam, dribbelte sich auf Platz 3. Manuel Polster ist hier der beste Austria-Spieler mit 5.05 Dribblings pro 90 Minuten.

Die beste Erfolgsquote bei Dribblings:

Hier weisen gleich mehrere Spieler richtig starke Werte auf, allen voran LASK-Mittelfeldspieler Sascha Horvath. Oftmals finden sich in dieser Statistik die Außenverteidiger auf den vordersten Plätzen wieder, da sie einerseits bei Dribblings in der eigenen Hälfte in der Regel etwas mehr Platz haben, andererseits aber knapp vor dem eigenen Tor auch nicht allzu viel Risiko nehmen sollten und daher oftmals nur Dribblings machen, wenn die Erfolgschancen gutstehen. Es finden sich aber mit Sascha Horvath und Luka Sučić zwei zentrale Mittelfeldspieler ganz vorne. Nicolas Kühn liegt mit immer noch sehr guten 57.14% auf Platz 17.