LASK-Fans: „Auf vielen Ebenen einfach ernüchternd“

Der LASK sicherte sich mit dem 0:0-Unentschieden gegen den SCR Altach zwar einen Fixplatz im oberen Playoff, wartet aber nach der Punkteteilung weiterhin auf den ersten Sieg im Kalenderjahr 2024. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

legendaer1970: „Also ich habe mit dem LASK auch schon ganz viel „Dreck gefressen“ und kann daher sagen, dass es solche Phasen immer wieder mal gegeben hat. Der Unterschied zur momentanen Situation ist, dass der von wem auch immer vorgegebene Anspruch und die Wirklichkeit extrem auseinanderklaffen. Unter dem Motto „Löse das Problem und nicht die Schuldfrage“ sollte jetzt konzentriert und ehrlich gearbeitet werden. Vielleicht brauchts ja jetzt einen erfahrenen „Berater“ der solche mentalen Tiefs einer Mannschaft schon kennt und vielleicht auch gelöst hat. Wenn ich mir den Betreuerstab mit gefühlten 30 Jahren Durchschnittsalter so anschaue, kann so eine Person nur von außerhalb kommen. Wenn man schnell reagiert hat man bis nach der Länderspielpause Zeit an diesem mentalen Reset zu arbeiten. Dann beginnt der Kampf um Platz 3 bei null!“

Koenig: „Es ist auf so vielen Ebenen einfach ernüchternd. Zusammengefasst ist die Entwicklung alarmierend. Die Spieler reden vom Meistertitel und auf der anderen Seite erzielen wir in drei Spiele kein einziges Tor. Es sind sogar Spiele ohne eine echte Torchance dabei. Man spricht von einem „intensiven Spiel“, davon ist man aber aktuelle meilenweit entfernt. Defensiv presst man nicht an, offensiv spielt man sehr langsam und behäbig. Beides kann ein Ausdruck von fehlendem Selbstvertrauen sein, die Spieler haben dies auch angesprochen. Laut Sageder hat Vujo diese Woche bereits „eindringliche Worte“ an die Spieler gerichtet. Nach dem heutigen Interview ist davon auszugehen, dass Sageder nachzieht – er war zurecht richtig angefressen. Man hat es nach dem Wattens-Spiel schon einmal geschafft das Ruder herumzureißen. Ich bin mal gespannt, nach dem heutigen Spiel fehlt mir aktuell die Phantasie, wie es dieses Mal gelingen sollte.“

René: „Sageder ist einfach von der ersten Pressekonferenz im letzten Jahr, bis heute nicht überzeugend. Irgendwie hat er mich kein einziges Mal gehabt…Es wird niemals funktionieren, wenn ein Trainer sich blind unterordnet. Ich denke kaum, dass ein Glasner, Ismael oder Kühbauer das getan haben. Alle drei waren erfolgreich.“

Strafraumkobra: „Für mich ein Zeichen, dass es in dieser Konstellation nicht mehr passt. Sie wollten die Mannschaft diese Woche aufrütteln/anspornen und dann kommt aber so eine inakzeptable Leistung raus. Was soll sich da in kurzer Zeit ändern?“

ibinsneta: „Die Entwicklung der letzten Wochen ist alarmierend. Erst das Cupspiel gegen den Konzern mit einer über weite Strecken guten bis sehr guten Leistung. dann die Partie gegen Klagenfurt: eine schlechte Halbzeit, eine ziemlich gute. Da habe ich mir noch keine Sorgen gemacht und war mir sicher, dass das obere Playoff spätestens zwei Runden später fix sein sollte und wir nur schwer aus den Top 3 zu verdrängen wären. Ein Strohfeuer zu Beginn gegen Hartberg und danach nichts mehr. Nur für sich genommen kann so eine Partie wie gegen den WAC einmal passieren: Dummer Elfer, 60 Minuten einer weniger, verliert man halt mal. Aber zusammen mit dem Spiel davor und vor allem dem heutigen lässt mich das schon ziemlich ratlos zurück. Ist intern irgendwas vorgefallen, sind wir taktisch wirklich so planlos oder liegt es an etwas ganz anderem? Jetzt kommt vor der Punkteteilung und Länderspielpause noch ein Spiel, in dem ich eh nicht unbedingt viele Punkte erwarten würde, sehr wohl aber eine passable Leistung. Ich maße mir da kein Urteil an, aber wenn man intern der Meinung ist, dass es am Trainer(-team) liegt, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Entscheidung.“

aaaeskaaa: „Dass die Mannschaft sich für Sageder gestern den Arsch aufgerissen hätte, kann man mal fix ausschließen.“

JochenGierlinger: „Bin gespannt ob Sageder gegen Salzburg noch auf der Bank sitzt. Im Grunde vom Fußball her der gleiche Kas wie unter Kühbauer – ein Graus. Nur ohne Nakamura. Seine Aufstellungen erinnern oft ein bisschen an den Fifa-Managermodus. Wo man seine Lieblinge dann Off-Position spielen lässt, nur um alle aufstellen zu können. Keine Ahnung warum man bei einer bereits verunsicherten Mannschaft dann gleich mehrere Spieler auf Positionen stellt die sie erst selten gespielt haben. Dass ein Flecker kein Rechtsverteidiger ist, hat bis auf Sageder mittlerweile auch schon jeder gecheckt. Ich hoffe man hat nach Hiden, Thalhammer, Wieland und Sageder jetzt kapiert, dass ein Trainer ohne Erfahrung als Headcoach im Profi-Klubfußball nicht zum Erfolg führt.“

