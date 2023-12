LASK-Fans: „Das Spiel der letzten Chance“

Der LASK trifft heute zuhause auf den FC Toulouse und benötigt einen Sieg um international überwintern zu können. Selbst bei drei Punkten muss man...

Der LASK trifft heute zuhause auf den FC Toulouse und benötigt einen Sieg um international überwintern zu können. Selbst bei drei Punkten muss man noch hoffen, dass der Liverpool FC das Auswärtsspiel gegen die Union Saint-Gilloisse nicht verliert. Wir wollen uns ansehen was sich die LASK-Fans von dieser Partie erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Bohemian Flexer: „Heute wartet das Spiel der letzten Chance, ein Sieg muss her um international noch weiter im Geschäft zu bleiben. Gleichzeitig darf Liverpool nicht in Brüssel verlieren! Toulouse steht in der Liga mitten im Abstiegskampf, ausgerechnet sie konnten den Krösus in der Gruppe 3 volle Punkte abnehmen. Sie brauchen noch einen Punkt um ohne Hilfe anderer die Europa League zu erreichen! Die letzten Spiele waren ansonsten alle nicht gerade berauschen…. Wir müssen uns auf alle Fälle nicht verstecken. Zu Hause sind wir eine Macht und besser kannst du zu dieser Jahreszeit fast nicht dastehen. Spielerisch hoffe ich stark auf eine Rückkehr von Horvath. Ljubicic und Goiginger haben Werbung in eigener Sache gemacht und es wäre keine Überraschung sie in der Startelf am Donnerstag wiederzufinden.“

Fortissimus: „Die Vorfreude ist bei mir schon riesig. Erwarte mir sportlich und fantechnisch ein Feuerwerk. Es werden sich sicherlich nicht wenige Franzosen zu uns nach Linz verirren. Bei unserem Auswärtsspiel in Toulouse haben wir am eigenen Leibe erfahren, wie laut ein volles Stadion sein kann. An das Niveau werden wir wohl nicht ganz kommen. Trotzdem hoffe ich, dass auch wir den Toulousains ordentlich einheizen werden, sodass ihnen ihre eigene Stimme wieder entgegenkommt.“

Urfahraner: „Toulouse out of control. Debakel gegen Tabellenletzten (Anm. 0:3 vs Lyon am Wochenende). Sehe uns trotz unseres Gemurkses in den letzten Partien jetzt doch als Favoriten. Gegner hat andere Sorgen als dieses Match.“

Der Athletiker: „Alleine wegen dem Klubkoeffizienten wäre ein Sieg gegen Toulouse schon wichtig.“

GH78: „Der Sieg heute ist 630.000€ Wert, der Aufstieg in die ECL-Zwischenrunde 300.000€ – dazu noch ein höherer TV-Marktanteil und ein zusätzlicher ECL-Heimspieltag. Da bist du gleich einmal über 1,5 Millionen Euro. Und die sind definitiv erstrebenswert.“

Strafraumkobra: „Kein allzu glamouröser Gegner, aber eines der wichtigsten Spiele des Jahres. Es geht um viel Geld und einiges an Prestige. Bring it on.“

LASK08: „Wenn wir uns ehrlich sind, brauchen wir die Kohle. Dann noch einen coolen Gegner ziehen und ein internationales Heimspiel vor vollem Haus, es wäre so lässig. Ohne Wenn und Aber muss die Hütte brennen am Donnerstag, da muss vor 1,5 Monaten Winterpause noch mal alles auf den Rängen und auf dem Rasen herausgeholt werden.“

Much1: „Das Spiel am Donnerstag ist sowieso eines der großen highlight in diesem Herbst. Europacup, letztes Spiel des Jahres, es geht sportlich und finanziell um alles, der Gegner ist lässig und bringt vermutlich viele lautstarke Fans mit. Wir sind zuhause extrem stark und wenn ich ans St. Gilloise Heimspiel zurückdenke zieht es mir jetzt noch einen Grinser auf. Hoffe Mannschaft und Fans kommen wieder in so einen Flow wie vor einem Monat, dann ist auch gegen die Franzosen alles möglich. Ein Weiterkommen in die Conference League wäre sauwichtig und auch aus emotionaler Sicht einfach herrlich. Ois gebn fürn ASK!“

Traunseelaskler: „Auch wenn die Belgier gegen Liverpool gewinnen sollten würde sich ein Sieg am Donnerstag in vielerlei Hinsicht auszahlen. Insofern bin ich bereits voller Vorfreude auf einen hoffentlich weiteren magischen Europacupabend. Ich rechne jedenfalls mit ziemlich defensiv eingestellten Franzosen und folglich mit einem Geduldsspiel. Wir tun uns gegen solche Gegner bekanntlich besonders schwer, nichtsdestotrotz bin ich überzeugt, dass mit einer Leistung wie gegen St. Gilloise auf jeden Fall ein Sieg gelingen würde/wird! Für die mögliche pure Ekstase ist natürlich das Parallelspiel schon von Relevanz – es gilt aber in erster Linie, die eigenen Hausaufgaben zu erledigen, denn unabhängig vom Ergebnis in Brüssel würden sich drei Punkte in jedem Fall lohnen!“

