LASK-Fans: „Haben es jetzt in der eigenen Hand“

Der LASK trifft in der letzten Meisterschaftspartie der Saison 2019/20 auf den frischgebackenen Meister Red Bull Salzburg. Die Ausgangslage vor diesem Duell ist richtig spannend, denn um aus eigener Kraft den dritten Platz zu holen, müssen die Linzer als Sieger diese Partie verlassen, da man ansonsten auf Schützenhilfe aus Hütteldorf angewiesen ist. Wir haben uns im Austrian Soccer Board umgesehen was die LASK-Fans vor diesem Spiel sagen.

JochenGierlinger: „Denke die Jungs werden sich sicher voll reinhängen und das Spiel gewinnen. Für Salzburg geht es um nix und für uns darum die Bundesliga-Saison nach dieser saudummen Punkteteilung und der noch dümmeren Corona-Strafe zu retten. Nächste Saison wieder in der EL-Gruppe zu sein wäre schon fein und sicher auch ein Anreiz für den einen oder anderen vielleicht doch noch beim LASK zu bleiben oder sogar seinen Vertrag zu verlängern.“

Aussenpracker: „Nach Basel, Brügge, Alkmaar und Manchester dachte ich nicht, dass das Spiel des Jahres gegen Salzburg sein wird, ohne dass es dabei um die Meisterschaft geht. Ist aber halt jetzt so… die Spieler müssen die letzten Wochen ausblenden und sich gedanklich in den Herbst versetzen. Man kann Salzburg schlagen und man wird es auch müssen, denn der WAC holt fix einen Dreier.“

MaDDog90: „Danke an Hartberg! Damit alles in eigener Hand. Bitte noch einmal liefern am Sonntag.“

GH78: „Der kleine Platz in Pasching ist mittlerweile für uns in allen Heimspielen ein Nachteil – außer gegen Salzburg. Das wird ein heißes Match. Beide wollen gewinnen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass unsere Spieler so wie wir vor dem WAC-Hartberg-Match schon „abgedreht“ haben. Kann man nach den Enttäuschungen der letzten Wochen nochmals den Schalter umlegen und eine Top-Leistung raushauen?“

Anna Lüse: „Auch wenn´s um keinen Titel mehr geht wünsche ich mir, dass sich die Jungs noch ein letztes Mal richtig reinknien. Was rauskommt, können wir sehen. Wenn wir außer bei den Standards wenig Ideen nach vorne haben wirds wieder schwer werden. Aber das dritte Mal in Folge international zu spielen, mit dem Wissen wo wir herkommen, schmeckt sehr geil.“

Much1: „So gibts also noch ein Endspiel. Hoffe, dass wir das irgendwie ernudeln und Salzburg nicht mehr Vollgas geht. Sonst sehe ich leider keine Chance. Spielerisch sind wir derzeit zu limitiert und körperlich kommen einige schon am Zahnfleisch daher. Vielleicht kommts uns ja entgegen, einmal nicht das Spiel machen zu müssen und selber wieder kontern zu können. Defensiv müssen wir aber wieder viel sauberer werden, als gegen Rapid. Da hats jedes Mal gebrannt, wenn sie in die Nähe des Strafraumes kamen. Die haarsträubenden Fehlpässe im Spielaufbau bitte auch wieder sein lassen.“

Eldoret: „Salzburg hat letzte Runde acht Spieler geschont. Und wenn man dann sieht wie die Sturm überrollt haben, kann einem Angst und Bange werden.“

GH78: „Die Türe war weit offen und man ist nicht durchgegangen. Vor dem Hartberg-WAC-Spiel war sie quasi schon zu. Jetzt ist sie wieder einen Spalt offen. Ein Bonus-Spiel. Lassen wir uns überraschen.“

Traunseelaskler: „Vor dem Spiel zwischen Hartberg und dem WAC habe ich die Chancen bei 5% gesehen, jetzt sehe ich sie bei 10% – immerhin haben wir es selbst in der Hand, wobei wir mit Sicherheit eine große Portion Spielglück brauchen werden, um dieses Spiel zu gewinnen. Optimistisch bin ich nicht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt.“

Dr med Den Rasen: „Wirklich das erste Mal, dass ich von einem Spiel in dieser Saison nichts erwarte. Ich lass‘ mich aber gern überraschen und von mir aus kann Rapid diesmal sehr gerne gewinnen.“

burnhard: „Soda, wir haben´s wieder in der eigenen Hand, man muss „nur“ noch Salzburg schlagen. Wie wichtig wäre da ein volles Haus im Rücken, dass die Jungs nach vorne peitscht. Bei der Auslosung zur Meistergruppe haben wir auf dieses Finale hingefiebert. Jetzt gehts zwar nicht mehr um den Titel, aber trotzdem noch um sehr viel.“

