LASK-Fans: „Im Linzer Derby ist ein Sieg Pflicht“

Am Samstag wartet ein Spiel in der österreichischen Bundesliga, auf das die Fußballfans in Österreich lange warten mussten. Der LASK empfängt nämlich den FC Blau-Weiß Linz und wir wollen uns ansehen was die beiden Fanlager vor dem Linzer Derby sagen. Wir fangen mit den LASK-Anhängern an!

Strafraumkobra: „So, eigentlich kann man es kurz und knapp zusammenfassen: Ein Sieg ist Pflicht. Jeder in Schwarz-Weiß muss kämpfen, beißen und siegen. Alles andere steht nicht zur Debatte.“

Sturmhaubenfetischist: „Sportlich erwarte ich mir leider eine relativ ausgeglichene Situation, da wir zwar den qualitativ viel besseren Kader haben, dafür nicht eingespielt und nervös sind, dazu kommt immenser Druck auf Sageder, Derbys haben ohnehin eigene Gesetze. Sportlich mische ich mich normalerweise nicht ein, aber alles andere als drei Punkte sind inakzeptabel.“

LASK1965: „Schön anzusehen wird es nicht und am Ende ist es mir auch komplett egal wie wir gewinnen, Hauptsache wir ernudeln da die drei Punkte. Ausverkauftes Haus (vorausgesetzt man bekommt die Ticketing Probleme in Griff), brodelnde Stimmung und ein Samstagabend Termin. Herz, was willst du mehr? Blau Weiß spielerisch sicher nicht in der Lage da irgendwie einen Stich zu machen, aber die werden aufgezuckert hoch 10000 sein. Darauf gilt es sich jetzt in dieser Woche vorzubereiten. Verlieren können nur wir und nach einem Punkt aus zwei Spielen liegt der Druck auch klar bei uns. Mental ein schwieriges Spiel, aber am Ende muss sich da ohne Wenn und Aber die höhere Qualität durchsetzen.“

Der Athletiker: „Jetzt wäre es Zeit, dass Sageder den umgekehrten Kühbauer macht und gegen die Kleinen die Punkte holt. Falls nicht kann er wieder gehen.“

Urfahraner: „Wahrscheinlich die schwierigste Saisonpartie bisher. Mit unsren Auftritten wird es gegen vermeintlich schwächere Gegner vermutlich noch schlimmer.“

Strafraumkobra: „Mit der Spielfreude aus dem vorigen oberen Playoff wäre es eine klare Angelegenheit. Die aktuellen Entwicklungen machen die Lage allerdings wenig vorhersehbar und ein engeres Duell ist zu erwarten.“

laskler89: „Ein Derby ist eben ein Derby, aber kommen wir nur annähernd in Form, werden die Donauparkler kein Leiberl haben. warum? Letzte Runde hatten sie nach 60 Minuten auch keine Luft mehr. Mir ist es im Grunde aber auch egal, denn der LASK definiert sich im Vergleich zum „Stahlstadtklub“ nicht über den anderen verein. Man könnte in Linz am Samstag für klare Verhältnisse sorgen und ich hoffe, dass das unseren werten Herren nach zwei Selbstfallern auch klar ist.“

aaaeskaaa: „Im Derby sollte Sageder zu Beginn auf Mentalität setzten. Spieler, die ab der ersten Minute mit Herz kämpfen und siegen wollen, zum Beispiel Mustapha. Wenn wir dann ab der 60igsten noch Tempo von der Bank nachlegen sollten drei Punkte eigentlich fix unser sein.“

lasso: „Ich bin von der aktuellen Leistungsfähigkeit der Mannschaft klarerweise auch nur sehr mäßig begeistert und nach jetzigem Stand sind wir von den Top 3 der Liga meilenweit entfernt. Aber bei aller Liebe, jetzt kommt der Aufsteiger auf die Gugl….Derby hin oder her gehe von einem leistungsgerechten 3:0 aus. Ein Scheitern ist nicht verhandelbar.“

Much1: „Ich hoffe unseren Spielern ist die Bedeutung dieses Spiels klar, denn für Blau-Weiß ist es wohl das Spiel des Jahres. Wenn wir da nicht zu 100% bei der Sache sind wirds wieder zäh.“

