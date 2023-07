LASK-Fans: „Mit diesem Kader darf es keine Ausreden geben“

Der LASK eröffnet die neue Bundesliga-Saison heute Abend mit einem Heimspiel gegen den SK Rapid. Die Linzer waren auf dem Transfermarkt sehr aktiv und...

Der LASK eröffnet die neue Bundesliga-Saison heute Abend mit einem Heimspiel gegen den SK Rapid. Die Linzer waren auf dem Transfermarkt sehr aktiv und verpflichteten nicht nur eine Menge neuer Spieler, sondern auch einen neuen Cheftrainer. Thomas Sageder löste Didi Kühbauer ab und soll die ambitionierten Ziele der Vereinsführung umsetzen. Was erwarten sich die LASK-Fans vom Spiel ihrer Mannschaft? Wir haben für euch die Meinungen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, für euch zusammengefasst!

Der Athletiker: „Wenn der Trainerwechsel nicht gewesen wäre, hätte ich dem Match wahrscheinlich recht entspannt entgegengesehen. Durch die Umstellung in der Hinsicht ist jetzt umso schwieriger einzuschätzen, wie man sich im Ligaalltag präsentiert. Nachdem man in der zweiten Runde gleich auf Sturm trifft, wäre ein Heimsieg zum Start umso wichtiger. Aufstellung wird wahrscheinlich ähnlich zum Cupspiel sein, wobei ich Horvath und Nakamura gerne in der Startelf sehen würde.“

Much1: „Kann aktuell noch gar nicht einschätzen, wo wir stehen. Bei Rapid hingegen herrscht um den Verein wiedermal schlechte Stimmung und man ist in Fankreisen sehr besorgt, da der Kader nicht wirklich verstärkt und offensiv sogar noch dünner wurde. Man setzt im Sturm alles auf die Karte Burgstaller, was meiner Meinung nach ein großes Risiko ist. Wenn wir es also einigermaßen schaffen unsere Leistung auf den Platz zu bringen, sollte einem Heimsieg nichts im Wege stehen. Die neue Spielausrichtung scheint aber vor allem der Defensive noch nicht so zu behagen, wodurch es in einigen Testspielen aussah wie in Wieland/Thalhammer-Zeiten, wo wir durch schlechte Balance im Spiel mit einfachsten Pässen schnell überspielt wurden. Hoffe das haben wir bis dahin wieder im Griff, sonst könnte es das klassische LASK-Rapid spiel der Jahre 2018-2021 werden.“

Eldoret: „Kann mir von Sageder auch noch kein Bild machen, daher gehe ich dem Spiel mit gemischten Gefühlen entgegen. Ich persönlich würde gern Mustapha statt Kone in der Startelf sehen. Und auch Goiginger statt Flecker. Horvath wird sicher beginnen. Stellt sich nur die Frage ob statt Michorl oder Jovicic. Bei Nakamura habe ich keine Ahnung wie es weitergeht. Wenn er noch da ist, gehört er natürlich in die Startelf… andererseits kann es auch sein, dass der Verein kein Verletzungsrisiko eingehen will und er nur zum Einsatz kommt wenn’s unbedingt erforderlich ist. Rapid ist für mich auch schwer einzuschätzen. Am Transfermarkt waren sie nicht recht auffällig und die Vorbereitungsspiele war auch eher mittelmäßig. Die werden aber nächste Woche bestimmt auch ein anderes Gesicht zeigen.“

LASK1965: „Keine Ahnung wie Rapid drauf ist, keine Ahnung wie wir drauf sind. Am Ende hoffe ich auf einen Auftaktsieg, egal wie. Mit anschließender Ekstase in den Katakomben. Die Saison muss beginnen wie die letzte geendet hat.“

blwhask: „Ich versteh die mediale Debatte um Rapids-Kader gar nicht. Die haben bis auf die Kuriosität, dass sie Zimmermann zum WAC abgegeben haben, meines Erachtens nichts falsch gemacht. Neben Burgstaller warten da vorne noch Strunz und Mayulu auf ihre Chance. Davon abgesehen haben sie mit Grüll und Kühn weitere heiße Kandidaten, die jederzeit ein Spiel entscheidend in eine Richtung lenken können. Es wird für uns mehr als schwer werden, aus dem einfachen Grund, weil unsere Mannschaft heuer sehr viele Neuzugänge verdauen muss. Für Sageder jedoch die wohl größte Chance seines Lebens.“

lasso: „Wer Rapid in irgendeiner Form unterschätzt hat dieses Spiel und die heimische Liga sowieso nie verstanden. Den aktiven Transfersommer lasse ich aber als Begründung einer möglichen Enttäuschung nicht gelten. Gehe stark davon aus, dass ein, oder maximal 2 Neuzugänge in der Startelf stehen werden. Nachdem viele Transfers schon relativ zeitnah vollzogen wurden sollte man den einen oder anderen schon gewinnbringend integriert haben. Egal wie man zu diesem Trainerwechsel steht aber wenn du einen Trainer entlässt, der die sportlichen Ziele absolut erfüllt hat, stellst du dich als Verein unter ganz normalen Druck relativ zeitnah zu performen. Sageder sehe ich wie jeden LASK -Trainer in der Vergangenheit. Bis Sageder mir das Gegenteil beweist gehe ich davon aus, dass er genau der Richtige zum perfekten Zeitpunkt ist. Aber ich will nicht hören, dass die neuen Mechanismen einige Monate Zeit brauchen um zu greifen. Diese Zeit haben wir einfach nicht.“

KING-LASK: „Erwarte mir einen 2:1-Sieg, nicht mehr und nicht weniger. Mit unserem Kader stehen wir aktuell einfach über ihnen, daher kann es da keine Ausreden geben.“

LASK08: „…Ich will Leidenschaft, die beim Gegner Leiden schafft. Ein diszipliniertes und engagiertes Auftreten – kein blindes nach vor-Rennen wie unter Thalhammer oder Wieland, wo ein einfacher hoher Ball nach vorne die gesamte Abwehr aushebelte und wir brotlosen Kick produzierten. Kampf um jeden Ball, dem Gegner das Spiel aufzwingen und hinten keine Spielereien, dann muss sich auch Rapid Wien strecken, um überhaupt was mitzunehmen bei uns. Wenn das Drehkreuz sich dreht, der erste Bierbecher in der Hand gehalten wird, die Fahnen wehen, die Trommeln geschlagen werden, dann weiß ich, wo ich zu Hause bin. Die erste volle Saison im neuen Zuhause – ich bin bereit.“

