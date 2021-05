LASK-Fans: „Mit ein wenig Glück zur Sensation“

Der LASK trifft heute auf den frischgebackenen Meister aus Salzburg und hofft, dass die Mannschaft von Jesse Marsch einerseits von der Meisterfeier etwas geschlaucht...

Der LASK trifft heute auf den frischgebackenen Meister aus Salzburg und hofft, dass die Mannschaft von Jesse Marsch einerseits von der Meisterfeier etwas geschlaucht ist, andererseits auch auf Rotation zurückgreifen wird. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von dem Spiel gegen die Salzburger erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

lasso: „Aufgrund des überzeugenden Sieges in Kärnten hat der LASK das Heft des Handelns wieder in den eigenen Händen. Die Rechnung ist einfach gestrickt, zwei Siege und die Saison wird zumindest auf den höchst attraktiven 3. Tabellenrang abgeschlossen. Jetzt ist es zwar etwas mutig zwei volle Erfolge gegen Kontrahenten auszurufen, gegen die alle 7 Saison Duelle verloren wurden, aber beim letzten Spiel war wieder etwas spürbar das meinen Optimismus etwas Nahrung gibt. Im Profisport ist die mentale Komponente nicht wegzudiskutieren und so es die Laune will war das letzte Spiel der notwendige Befreiungsschlag .“

LASK1965: „Marsch hat ja bereits angekündigt die Saison mit der Einser-Panier fertig spielen zu wollen. Und auch in den letzten Jahren war es nicht so, dass sich RB hängen hat lassen, wenn man den Meistertitel fixiert hatte. Nüchtern betrachtet kann man nicht von einem Sieg ausgehen und man wird gegen RB immer Außenseiter sein, egal was zuvor war. Für die Spannung im Kampf um Platz 2 und 3 wäre ein Sieg von uns und ein X bei Sturm vs. Rapid eigentlich schon ganz lässig. Dann hättest in der letzten Runde den absoluten Showdown. Der absolute Supergau wäre Niederlage von uns plus ein Sieg von Sturm. Dann geht’s für uns in der letzten Runde nämlich nur mehr darum den Wienern in die Suppe zu spucken.“

Traunseelaskler: „Ich würde einfach gleich beginnen wie gegen den WAC – die Spieler haben nun endlich Selbstvertrauen getankt. Nur Trauner würde ich klarerweise wieder statt Holland in die Innenverteidigung stellen, auch wenn James das sehr gut gemacht hat und sich eigentlich auch einen Startelfeinsatz verdient hätte – nur auf Trauner kann man halt auch nicht verzichten und ansonsten ist ja niemand negativ aufgefallen. Natürlich wäre auch ein angesprochenes 3-5-2 möglich, wobei ich denke, dass gegen Salzburg nicht unbedingt das System entscheidend ist (dieses sollte im Normalfall ohnehin flexibel sein). Es wird wohl wieder ein absolutes Kampfspiel mit wenigen spielerischen Elementen werden. Glück wird man ohnehin benötigen, dann bin ich guter Dinge, dass wir die Sensation schaffen können!“

casual1908: „Mit Holland, Michorl und Grgic die Zentrale stärken, an vorderster Front agiert Goiginger mit Eggestein und defensiv wie gehabt. Einmal mehr ist es für mich persönlich eine Option, dass Ranftl die rechte Innenverteidiger-Position bekleidet und Reiter als Rechtsverteidiger die Linie auf und ab rast. Filipovic hatte mit dem frühen Dosenpressing am 1. Mai seine Müh und Not, was bestimmt auch seiner ungewohnten Position geschuldet war. So blöd es klingt, aber am Sonntag ist verlieren verboten, falls im Endspurt das Unmögliche möglich gemacht werden soll.“

Bohemian Flexer: „Ein X muss das Ziel sein, Vorteil könnte der „kleinere“ Platz sein sodass RB sein Spiel nicht wie gewünscht aufziehen und die Schnelligkeit nicht ausspielen kann. Ein X wäre ein voller Erfolg und von Platz 2-4 ist dann am letzten Spieltag alles drin.“

LASK08: „Dieser Gegner gehört von der ersten Sekunde an bis zum Schlusspfiff bearbeitet. Spieler wie Daka, Ulmer, Mwepu, Junuzovic, die sehr gerne selbst mit offener Sohle spielen, sollen von Grgic und Co mit gleichem MIttel in die Schranken gewiesen werden. Wenn wir körperlich gut drauf sind und hinten gut stehen, dann kann man auch gegen Salzburg etwas mitnehmen. Bezüglich Aufstellung kommt Trauner rein, Holland nach vorne, aber Grgic würde ich mit der Leistung drinnen lassen.“

GH78: „Muss es wieder ein 3-4-3 sein oder darf es auch ein 4-3-3 oder ein 3-5-2 werden? Hauptsache Grgic spielt! Es gibt eigentlich nichts zu verlieren. Und trotzdem darf man in unserer Situation nach all den verlorenen Punkten (so wie unsere Konkurrenten Sturm und WAC) auch einmal in so einem Bonusspiel anschreiben. Zuhause geht’s gegen RBS immer ein wenig besser, denen ich übrigens den Rausch ihres Lebens beim Feiern ihres überraschenden Meistertitels wünsche.“

LittleDreamer: „Bei uns ist da ein enormer Aufwärtstrend erkennbar. Goigi blüht schön langsam wieder vollkommen auf, Eggestein hat sein Visier justiert und trifft wieder, sogar Reiter ist jetzt torgefährlich, selbst ohne Wiesinger verwandeln wir Elfer, komplett irre eigentlich. Auf der anderen Seite hast die seelenlose Kommerztruppe, für die gibt es jetzt nachdem die Meisterschaft eh fixiert ist nix mehr um das es sich zu spielen lohnt. Da der Terminplan eh sehr dicht ist wird da keiner mehr Bock haben sich wirklich den Arsch aufzureißen, die Hälfte ist mit dem Kopf dann eh schon bei einem neuen Verein.“

Traunseelaskler: „Will man Platz 3 noch erreichen, ist verlieren jedenfalls verboten, dann dürfte Sturm weder gegen Rapid, noch gegen den WAC gewinnen. Mit einem Unentschieden hätten wir den dritten Platz (mit einem Sieg im letzten Spiel) übrigens weiterhin selbst in der Hand, solange Rapid gegen Sturm nicht mit einem Remis endet.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel zwischen dem LASK und RB Salzburg.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!