LASK-Fans: „Uns erwartet ein sauschweres Spiel in Graz“

Der LASK trifft nach einem eher schwachen Auftritt gegen den SK Rapid, bei dem die Oberösterreicher aber dank eines Last-Minute-Tors einen Punkt mitnahmen, nun auf den SK Sturm, der die erste Runde äußerst souverän gegen die Wiener Austria bestritt. Wir wollen uns ansehen was sich die LASK-Fans von dieser Partie erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

KING-LASK: „Sollten unsere Jungs nicht eine klare Steigerung im Vergleich zum Rapid-Spiel zeigen sehe ich keine Chance Punkte aus Graz mitzunehmen. Hoffe Zulj und die Mannschaft lassen auf die Worte Taten folgen und jeder haut sich mit 120% in die Partie. Zahlreiches Erscheinen unserer Fans in Graz erwünscht, Reisemöglichkeiten sind bekannt also auf nach Graz!“

Traunseelaskler: „Ich würde soweit gehen und Sturm in dieser Saison als Favoriten auf den Meistertitel sehen – aus diversen Gründen. Selbst, wenn wir uns stark verbessert zeigen sollten im Vergleich zur Rapid-Partie gehe ich davon aus, dass wir chancenlos sind. Sollte es uns nicht gelingen, unsere Defensive zu stabilisieren (bzw. mit einer Leistung wie in Halbzeit 1 der ersten Runde) könnte es schiach werden.“

casual1908: „Wir verlangen von den Spielern Mut und präsentieren selbst nur Schrumpfhoden – auf zum Auswärtssieg!“

Much1: „Denke, dass wir ein ganz anderes Gesicht zeigen werden wie am Freitag. Rapid war eigentlich der erste echte Gegner in diesem Sommer. Die gesamte Vorbereitungszeit spielten wir gegen schwächere, teilweise unterklassige Mannschaften, was sicher dazu führte, dass für unsere Spieler der gewohnte druck aus dem Wettbewerb fehlte und wir dadurch so derart schläfrig agierten im ersten Durchgang. Meiner Meinung nach wars eh von Anfang an eine schlechte Planung, nur gegen schwächere Mannschaften zu spielen. Jetzt sollten wieder alle wissen was in einem Bundesligaspiel los ist, und was passiert, wenn man halbherzig agiert.“

LASK08: „Stojkovic ist leider für mich die größte Baustelle in der Abwehr – was er stellenweise für einen Stiefel spielt, ist echt traurig.“

UdoH: „Ich erwarte mir ebenfalls ein sauschweres Spiel in Graz, hoffe aber, dass wir uns krass steigern und den Grazern drei Tage vor ihrem CL-Quali-Spiel die Stirn bieten können. Was unsere Aufstellung betrifft, denke ich, dass die Viererkette unverändert bleibt. In der Zentrale ist für mich Michorl das größte Fragezeichen. Beim Gegentor wäre es seine Aufgabe gewesen den Rückraum abzudecken und Seidl nicht zum Abschluss kommen zu lassen. Auch sonst oft einen Schritt zu langsam. Kann mir gut vorstellen, dass hier Ljubic oder Horvath beginnt. In den Angriffsreihen ist vieles möglich (auch wegen eventuellen Transfers), denke aber, dass es Geschmackssache ist wer beginnt und wer von der Bank kommt. Wichtig wird sein, dass die Linien besser aufeinander abgestimmt sind und leere Pressingkilometer vermieden werden. Wenn dann auch im Spielaufbau die Laufwege besser abgestimmt sind, sehe ich eine realistische Chance, denn Ilzers Spielsystem sollte uns prinzipiell entgegenkommen. Meine Glaskugel sagt, dass wir uns auf ein intensives und attraktives Spiel freuen können, welches am Ende 2:2 endet.“

lasso: „In erste Linie will ich zumindest in Ansätzen einen Plan sehen wie das Team in Zukunft auftreten will . Die bisherigen ersichtlichen Änderungen waren sehr überschaubar. Dass Zulj die Ecken tritt und somit im Zentrum fehlt und dass sich Ziereis und Luckeneder beim Abstoß weniger Meter neben Lawal positionieren, ist mir nach fünf Wochen Vorbereitung persönlich etwas zu wenig. Gibt es Anzeichen wo die Mannschaft hin will kann ich Niederlagen und schwächere Leistungen besser verkraften.“

Dr med Den Rasen: „Unsere Leistung gegen Rapid und Leistung von Sturm gegen Austria ist eine klare Niederlage für uns. Wenns so einfach wäre… die Partie muss auch erst mal gespielt werden. Dennoch, jeden Punkt den wir aus Graz mitnehmen wäre nach dem was wir in Runde 1 gesehen haben eine halbe Sensation.“

