LASK-Fans: „Verlieren verboten gegen den WAC“

Der LASK trifft nach dem unglücklichen 3:3-Unentschieden heute auf die WSG Tirol und sollte im Kampf um die Top 3 voll punkten. Wir wollen uns ansehen was sich die LASK-Fans von ihrer Mannschaft erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Santuzzo: „Gewinnen egal wie muss das Motto sein. Bin gespannt wie Thalhammer aufstellen wird, im Speziellen wer Trauner ersetzen wird. Für mich wäre hier Holland der klassische Kandidat, weil er ja auch schon gezeigt hat, dass er es spielen kann. Und im defensiven Mittelfeld würde ich sowieso wieder Grgic beginnen lassen.“

lasso: „Wenn man die ganzen Umstände wie Spielglück, Schiedsrichterleistungen und fehlende Form aus der Gleichung herausstreicht, stehen aktuell ernüchternde sechs Punkte aus dem oberen Playoff auf der Habenseite . Eine Ausbeute, die den Optimismus auf die restlichen drei Spieltage durchaus etwas trübt. Es würde der Mannschaft nicht gerecht werden wenn ihr der Wille abgesprochen wird. Auch gegen die WSG Tirol wurde nach dem Ausgleich und Ausschluss des Kapitäns alles in Waagschale geworfen, aber aktuell ist es einfach auch eine Frage der Qualität. Jetzt will es die Auslosung, dass am Mittwoch der Lieblingsgegner gegenübersteht. Vier Duellen stehen genauso viele Siege gegenüber. Auf den ersten Blick natürlich eine Statistik, die zumindest etwas Mut aufbaut, aber in der aktuellen Situation braucht es doch noch etwas mehr als Duelle in der Vergangenheit als Hoffnung heranzuziehen. Ein erster Schritt in die richtige Richtung wäre das Abstellen von defensiven Selbstfallern. In Zeiten in denen sich das Toreschießen sowieso schon schwierig gestaltet würde eine defensive Stabilität schon sehr hilfreich sein. Das mit Trauner das zentrale Element gesperrt fehlt wird die Aufgabe wohl nicht erleichtern. Der ebenfalls gesperrte Chefcoach wird aufgrund der personellen Situation mehr als einen weißen Hasen aus dem Hut zaubern müssen um die Aufgabe in Kärnten zu meistern.“

Much1: „Ein Sieg ist quasi Pflicht, verlieren auf jeden Fall verboten. Das ohne den Leader, Kapitän und Abwehrchef. Wird extrem schwierig. Sehr positiv von gestern: wir haben 3 Tore erzielt und hätten noch mehr machen können. Hoffe, dass die Offensivakteure dadurch wieder Selbstvertrauen getankt haben, denn zu Null wird´s wohl nicht spielen bei der Rumpf-Abwehr, die noch übrigbleibt.“

Der Athletiker: „Leistungstechnisch ist man unabhängig von der mageren Ausbeute definitiv wieder am aufsteigenden Ast. Ich hoffe man kann sich jetzt einmal belohnen.“

King-Lask: „Bin gespannt ob wir uns endlich mal wieder mit einem Sieg belohnen können. Vielleicht ist ja bei Eggestein/Goiginger etwas der Knoten mit dem Toreschießen geplatzt. Durch den zusätzlichen Ausfall von Trauner bin ich leider nicht unbedingt optimistischer.“

