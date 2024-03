LASK-Fans vor Salzburg-Spiel: „Mannschaft in die Pflicht nehmen…“

Der LASK trifft vor der letzten Runde des Grunddurchgangs heute auf Red Bull Salzburg. Nach einem verpatzten Start ins neue Kalenderjahr wartet nun ein...

Der LASK trifft vor der letzten Runde des Grunddurchgangs heute auf Red Bull Salzburg. Nach einem verpatzten Start ins neue Kalenderjahr wartet nun ein schwerer Gegner auf die Linzer. Glauben die Fans an einen Befreiungsschlag, der ausgerechnet gegen den Tabellenführer und Serienmeister gelingt? Wir haben uns für euch im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, umgehört.

LASK1965: „Durfte man sich zu Beginn der Frühjahrssaison noch erwarten, dass dieses Spiel das absolute Spitzenspiel der Liga sein wird, in dem es darum geht wie wenige Punkte Rückstand nach der Punkteteilung stehen bleiben, so bringt die aktuelle Situation andere Vorzeichen mit sich. Ja, es ist das Duell 1. gegen 3., dennoch geht es im Heimspiel am kommenden Samstag darum ein Abrutschen auf Platz 5 zu vermeiden. Aktuell traue ich mir nicht zu sagen, wer den LASK am Samstag coachen sollte, hinter Sageder steht ein großes Fragezeichen. Und wenn man hört, dass Vujanovic bereits Worte an die Mannschaft gerichtet hat, diese aber Null bewirkt haben, verstärkt sich dieses Gefühl. Zulj kehrt zurück, das könnte schon dafür sorgen, dass unser Spiel wieder ansehnlicher wird. Dennoch ist die Vorfreude, auch auf Grund der rosa Dressen in Altach, ziemlich eingeschränkt vorhanden. Neben Zulj wird auch Stojkovic nach seiner Gelb-Sperre wieder im Kader stehen.“

lasso: „Sageder ist definitiv angezählt aber ich nehme hier auch klar die Mannschaft in die Pflicht. Es wurden vergangene Runde Fehler begangen, die absurd gegen das 1×1 des Fußball verstoßen haben. Gegen nominell stärkere Gegner sind wir in der Regel nicht ganz so hilflos. Punkte halte ich nicht für gänzlich ausgeschlossen. Und wenn es eine Niederlage wird, dann soll es so sein, aber so einen Offensiv-Kick wie gegen Altach ertrage ich einfach nicht mehr.“

Der Athletiker: „Man wird brav mitspielen und verlieren. Wie neun von zehn Spiele gegen Salzburg immer ablaufen.“

KING-LASK: „Bin auf die Aufstellung gespannt, Zulj wird natürlich in die Mannschaft retour kommen. Mal schauen, ob wir dann wieder automatisch besseren Fußball spielen. Wenn sich die Jungs am Samstag nicht 90 Minuten den Arsch aufreißen kann ich für nichts garantieren…“

Much1: „Glaube eher, dass wir ganz gut mitspielen, am Ende knapp verlieren werden und uns denken „na geht doch“:.. gegen die Großen brunzen wir ja nie so herum wie gegen die Kleinen.“

Pedasdorfa: „Hat man überhaupt schon eine Erklärung gefunden für den Auftritt in Altach? Wenn die Ursache dafür noch weiter wirkt, dann gibts ein 0:6. So kläglich wie Altach wird Salzburg nicht mit den Chancen umgehen.“

Petroleum: „Gegen RB Salzburg blamieren wir uns nicht. Sieg und danach reden wir wieder vom Meistertitel.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der LASK-Fans vor dem Spiel gegen RB Salzburg.