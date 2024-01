LASK feiert klaren Testspielsieg gegen polnischen Tabellendritten

Im dritten und letzten Testspiel im Rahmen des Trainingslagers in Belek fuhr der LASK den zweiten Sieg ein. Die Athletiker bezwangen den polnischen Tabellendritten...

Im dritten und letzten Testspiel im Rahmen des Trainingslagers in Belek fuhr der LASK den zweiten Sieg ein. Die Athletiker bezwangen den polnischen Tabellendritten Lech Posen durch Treffer von Moses Usor (17., 44.) und Lenny Pintor (77.) mit 3:0. Wetterbedingt endete die Partie bereits nach 90 statt wie ursprünglich geplant nach 120 Minuten.

Die Linzer starteten erstmals mit Sascha Horvath und Valon Berisha in der Mittelfeldzentrale und übernahmen von Beginn an das Kommando über das Spielgeschehen. Im Angriffspressing präsentierte sich der LASK enorm giftig, erzwang mehrfach frühe Ballgewinne. In den eigenen Ballbesitzphasen wiederum kombinierten die Schwarz-Weißen oftmals gefällig und versuchten, immer wieder schnell vertikal zu spielen.

Die Überlegenheit äußerte sich auch rasch in den ersten Torszenen. Nach schneller Kombination über Berisha und Robert Zulj fiel der Versuch von Marin Ljubicic etwas zu leicht aus (9.). Fünf Minuten später platzierte Moses Usor einen Kopfball neben dem gegnerischen Gehäuse, während der Nigerianer nach 17 Minuten präziser abschloss: Zwei Zuspiele durch das Zentrum hebelten die polnische Defensive aus, Usor blieb vor Keeper Bartosz Mrozek eiskalt und netzte zum 1:0 ein. Nach weiteren Möglichkeiten durch Florian Flecker und Sascha Horvath oblag es erneut Usor, auf 2:0 zu erhöhen. Abermals ging dem Treffer eine sehenswerte Kombination durchs Zentrum voraus, die ideale Vorlage von Zulj verwertete der 21-Jährige per gefühlvollem Heber (44.).

Pintor legte weiteren Treffer nach

Nach den ersten 60 Minuten wechselte Cheftrainer Thomas Sageder an acht Positionen, zuvor hatte er bereits in Minute 45 Ivan Ljubic plangemäß für Berisha ins Spiel gebracht. Ob der mittlerweile heftigen Regenfälle und immer schwieriger werdenden Bedingungen mutierte das Match mehr und mehr zur Wasserschlacht. Einen im Rasen stehen gebliebenen Ball machte sich Lenny Pintor zunutze, um zum 3:0 einzuschieben.

Weil das Wetter auch in den darauffolgenden Minuten keine Besserung gelobte, entschloss man sich zu einem vorzeitigen Ende nach 90 Minuten. Ursprünglich waren 2 x 60 Minuten vorgesehen gewesen. Für den LASK war es dennoch ein erfolgreicher Abschluss des Trainingslagers in Belek, von dem die Athletiker am Freitag die Heimreise antreten.

Cheftrainer Thomas Sageder zum Spiel:

„Es war ein erfolgreicher Abschluss eines intensiven Trainingslagers, in dem die Mannschaft sehr gut gearbeitet hat und wir einige Schritte nach vorne machen konnten. Wir haben heute lange Zeit eine richtig gute Leistung gezeigt und viele Dinge so umgesetzt, wie wir uns das vorgestellt hatten.“

Tore: Usor (17., 44.), Pintor (77.)

Aufstellung Halbzeit 1: Lawal – Ziereis, Andrade, Talovierov – Flecker, Berisha (45. Ljubic), Horvath, Bello – Ljubicic, Zulj (K), Usor

Aufstellung Halbzeit 2: Jungwirth (82. Steinbauer) – Ziereis (K/76. Peric), Talovierov (82. Eisschill), Luckeneder – Flecker, Jovicic, Ljubic, Ba – Goiginger, Kone, Pintor

Pressemeldung, LASK