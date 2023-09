LASK-Trainer Sageder: „Haben die Qualität 3 Punkte mitzunehmen“

Der LASK gastiert beim WAC. Die Schwarz-Weißen reisen zum Auftakt der neunten Runde in der ADMIRAL Bundesliga nach Kärnten. Am Samstag, den 30. September,...

Der LASK gastiert beim WAC. Die Schwarz-Weißen reisen zum Auftakt der neunten Runde in der ADMIRAL Bundesliga nach Kärnten. Am Samstag, den 30. September, spielen die Stahlstädter in der Lavanttal-Arena beim RZ Pellets WAC (17 Uhr, live auf Sky Sport Austria).

Sowohl den Athletikern als auch den Kärntnern gelang unter der Woche der Sprung in das Achtelfinale des UNIQA ÖFB-Cups. Während der LASK in Tirol gegen den SC Imst einen 3:0 Sieg einfuhr, gelang dem WAC ein 2:1 Sieg gegen die SV Ried.

In der ADMIRAL Bundesliga kommt es am Wochenende zum 21. Duell der beiden Mannschaften. Die Bilanz bisher: 12 Siege für den LASK, drei Remis und fünf Niederlagen mit einem Torverhältnis von 42:16 zugunsten der Schwarz-Weißen.

Die vergangenen Spiele zeigten, dass die Linzer vor allem in der Ferne zumeist die Oberhand behielten. So konnte man aus zehn Auswärtsspielen sechs Mal voll punkten.

Defensivstärke als Basis

Die Stahlstädter holten 14 Punkte aus den vergangenen sechs Spielen in der Liga. Dabei musste man nur zwei Gegentreffer hinnehmen.

Maßgeblichen Anteil an den erfolgreichen letzten Wochen hatte die Defensivreihe der Schwarz-Weißen, welche für die nötige Stabilität sorgte.

Marin Ljubicic blickt sicherlich gerne auf das letzte Duell in der Lavanttal-Arena zurück. Beim letzten Spiel in Kärnten konnte der Kroate vierfach einnetzen.

Auf Seiten der Wölfe spielte sich bisher Mohamed Bamba in den Vordergrund. Er kommt in der laufenden Saison bereits auf vier Treffer.

Cheftrainer Thomas Sageder zum Spiel:

„Mit dem WAC erwartet uns eine spielstarke Mannschaft, die oft versucht schnell in das letzte Drittel zu kommen.

Wenn es uns gelingt, das zu unterbinden, haben wir die Qualität auch gegen den WAC drei Punkte mitzunehmen.“

Team-News:

Es fehlen: Anselm, Taoui, Wiesinger

(Pressemeldung LASK)