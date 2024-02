Leihe von Ebrima Darboe vorzeitig beendet

AS Roma

Der LASK löst den Leihvertrag mit Mittelfeldspieler Ebrima Darboe vorzeitig auf. Der 22-Jährige aus Gambia, dessen Kontrakt bei den Athletikern noch bis Sommer 2024 gelaufen wäre, kehrt mit sofortiger Wirkung zu seinem Stammverein AS Roma zurück. Von dort wird er an Sampdoria Genua in die zweite italienische Liga weiterverliehen.

Darboe war im vergangenen Sommer leihweise nach Linz gewechselt und bestritt in der Herbstsaison insgesamt neun Pflichtspiele für die Schwarz-Weißen. Zuletzt war der 13-fache Teamspieler beim Afrika Cup für Gambia im Einsatz. Der LASK wünscht Ebrima Darboe viel Erfolg auf seinem weiteren Karriereweg.