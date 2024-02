Thomas Goiginger wechselt vom LASK in die 2. deutsche Bundesliga

Nach sechseinhalb Jahren geht die Zeit von Thomas Goiginger im Trikot des LASK zu Ende. Der 30-Jährige verlässt die Athletiker Richtung Deutschland und verstärkt...

Nach sechseinhalb Jahren geht die Zeit von Thomas Goiginger im Trikot des LASK zu Ende. Der 30-Jährige verlässt die Athletiker Richtung Deutschland und verstärkt ab sofort Zweitligist VfL Osnabrück.

Der Salzburger war im Sommer 2017 unmittelbar nach dem Aufstieg des LASK in die Bundesliga zu den Schwarz-Weißen gestoßen. Sein Pflichtspiel-Debüt feierte der Flügelflitzer am 15. Juli 2017 beim 1:0-Auswärtssieg im ÖFB-Cup in Kitzbühel. In den darauffolgenden Jahren avancierte er zum Leistungsträger und lief insgesamt 242 Mal für die Athletiker auf. Dabei brachte es der Leoganger auf 58 Tore und 56 Vorlagen, auch sein einziges A-Länderspiel für Österreich im November 2019 in Lettland fiel in diesen Zeitraum.

In der laufenden Saison kam Goiginger 18 Mal zum Einsatz und steuerte vier Treffer bei. Sein letztes Tor für den LASK erzielte er am 30. September in Wolfsberg. Nun endet die Ära von Thomas Goiginger bei den Schwarz-Weißen, er setzt seine Karriere beim Tabellen-18. der 2. Bundesliga in Deutschland, dem VfL Osnabrück, fort. Der LASK bedankt sich bei Goiginger für die vielen unvergesslichen Momente in den vergangenen Saisonen und wünscht der langjährigen Nummer 27 alles Gute für die Zukunft.

Geschäftsführer Sport Radovan Vujanovic:

„Thomas Goiginger hat den Verein in den vergangenen Jahren maßgeblich geprägt und mit seinen Leistungen und seinem Einsatz einen wesentlichen Teil zu den Erfolgen des LASK beigetragen. Er ist ein absoluter Vollprofi, hat immer alles für den Verein und die Mannschaft gegeben und mit seiner positiven Art für gute Stimmung gesorgt. Thomas wird immer ein Teil der LASK-Familie bleiben und wir wünschen ihm für seine neue Aufgabe und seinen weiteren Weg alles erdenklich Gute.“

