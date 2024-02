Hannes Wolf bis 2027 in New York, neuer Klub für Ex-Rapidler Badji

Die Winter-Transferzeit 2024 ist im Gange und wir liefern euch regelmäßig Updates für die interessantesten Transfers aus dem In- und Ausland – jeweils in...

Die Winter-Transferzeit 2024 ist im Gange und wir liefern euch regelmäßig Updates für die interessantesten Transfers aus dem In- und Ausland – jeweils in Form eines handlichen Viererpakets. Diese Übertritte wurden in den letzten Stunden und Tagen offiziell gemacht!

Aliou Badji

ST, 26, SEN | Girondins Bordeaux – > Gaziantep FK

Bereits zum zweiten Mal in seiner sehr wechselhaften Karriere wechselt der Ex-Rapidler Aliou Badji in die Türkei. Nachdem er zuletzt 2 ½ Jahre in Frankreich verbrachte, wechselt der mittlerweile 26-Jährige zum Gaziantep FK, wo mit Onurhan Babuscu auch ein ÖFB-Legionär unter Vertrag steht. Badji spielte zuletzt 1 ½ Jahre in Bordeaux, das ihn um drei Millionen Euro aus Amiens holte. Nachdem er in seiner Premierensaison noch recht solide traf, durchlebte er im Herbst ein Formtief und kam in 15 Pflichtspielen für den Zweitligisten nur auf einen einzigen Assist, aber keinen Treffer. Sein Vertrag beim einstigen Top-Klub läuft noch bis Sommer 2026, aber im Frühjahr soll er in Gaziantep wieder in die Spur finden. Bereits im Frühling 2021 hatte Badji in der Türkei für Ankaragücü gespielt, wo er drei Treffer in 13 Partien beisteuerte.

Hannes Wolf

LA, 24, AUT | Borussia Mönchengladbach – > New York City FC

Was schon länger im Raum stand ist jetzt in trockenen Tüchern: Der einstige U21-Nationalspieler Hannes Wolf verlässt Borussia Mönchengladbach und wechselt zum New York City FC, das sich die Dienste des Österreichers ablösefrei sichern konnte und ihn bis Jahresende 2027 band. Der gebürtige Grazer galt einst als eines der größten Talente Österreichs, aber schwere Verletzungen, wie etwa ein Beinbruch im Jahr 2019, eine Schulterverletzung 2022 und ein Meniskusriss im vergangenen Jahr, warfen den mittlerweile 24-Jähnrigen immer wieder zurück. Beim New York City FC wird Wolf Teil einer talentierten No-Name-Truppe, die zur Hälfte aus Legionären besteht. In den letzten Jahren war Wolf, der für Gladbach in 69 Spielen fünf Tore und drei Assists beisteuerte, unter anderem ein Thema bei Dinamo Zagreb und Besiktas Istanbul. Seine einzige Leihe ging allerdings zu Swansea City in die zweite englische Liga.

Hugo Lloris

TW, 37, FRA | Tottenham Hotspur – > Los Angeles FC

Der langjährige Tottenham-Keeper und französische Teamtorhüter Hugo Lloris wechselt in die USA und unterschreibt für ein Jahr beim Los Angeles FC. Der mittlerweile 37-jährige Lloris war im Sommer 2012 von Lyon zu den Spurs gewechselt und hatte für seinen langjährigen Klub 444 Spiele absolviert. Für die französische Nationalmannschaft stand Lloris 145-mal im Kasten, debütierte vor über 15 Jahren. Das große Highlight war natürlich der Gewinn der Weltmeisterschaft 2018 – auf Klubebene war ein Cupsieg mit Lyon im Jahr 2012 aber Lloris’ einziger nennenswerter Erfolg.

Lumor Agbenyenu

LV, 27, GHA | AE Kifisias – > SV Ried

Die SV Ried verstärkt ihre Defensive mit dem ghanaischen Linksverteidiger Lumor Agbenyenu. Der 27-Jährige durchlebte bisher eine sehr abwechslungsreiche Karriere und stand beispielsweise bei Sporting Lissabon, Göztepe, Mallorca, Aris Saloniki und Málaga unter Vertrag. Für Ghanas Nationalmannschaft stand Agbenyenu 16-mal auf dem Platz – zuletzt im Jahr 2019. In den letzten 1 ½ Jahren war er allerdings fast neun Monate vereinslos und zuletzt verdingte sich der Linksfuß ein halbes Jahr beim griechischen Erstligisten Kifisias, wo er Stammspieler war. Nun unterschrieb der zuletzt glücklose Ghanaer mit zweifelsohne großem Potential bis Sommer 2025 im Innviertel und ist dort auch deshalb als linker Flügelverteidiger eingeplant, weil sich Kapitän Philipp Pomer im Oktober einen Kreuzbandanriss zuzog.