Lukacevic flankt am häufigsten, Sulzbacher am genauesten

Nach 17 Spieltagen befindet sich die österreichische Bundesliga in der Winterpause und wir nehmen dies wieder einmal zum Anlass, um euch einige interessante Statistiken zu präsentieren. Nachdem wir uns gestern einige Schussstatistiken ansahen, wollen wir heute auf die Spieler mit meisten und genauesten Flanken blicken.

Zunächst wollen wir uns ansehen welche Spieler am häufigsten Flanken schlugen.

Dass unter den ersten drei Spielern in dieser Wertung gleich zwei Altacher zu finden sind, verwundert nicht besonders. Immerhin wartet als Abnehmer für die Flanken im Sturmzentrum der kopfballstarke Atdhe Nuhiu, der von hohen Hereingaben in den Strafraum lebt.

Leonardo Lukacevic flankte in dieser Saison bereits 89 Mal und damit mehr als doppelt so oft als die Nummer 8 in dieser Liste! Auf Platz 2 liegt Austrias Laufmaschine Reinhold Ranftl, was nach dem Abgang von Haris Tabakovic doch überraschend kommt, da die Wiener ihr Angriffsspiel umstellen mussten. So überraschend ist es dann aber doch nicht, wenn man bedenkt, dass Ranftl in jedem Jahr in dieser Statistik ganz vorne zu finden ist. In seiner letzten Saison als LASK-Spieler 2020/21, brachte es Ranftl auf unglaubliche 188 Flanken und schlug damit um 77 Flanken mehr als die Nummer 2 der Liste, Rapid-Außenverteidiger Ullmann. Vergangene Saison lag Ranftl mit 122 Flanken ebenfalls auf Platz 1. Auf den weiteren Plätzen folgen Gebauer, Pirkl, Auer und Schnegg. Mit Terzic schaffte es nur ein Salzburger in die Top 15. Zwischen Platz 16 und 20 liegen mit Usor, George Bello und Stojkovic gleich drei LASK-Spieler.

Sehen wir uns nun an wer die präzisesten Flanken schlug:

Hier liegt WSG-Tirol-Spieler Lukas Sulzbacher klar auf Platz 1. Der ehemalige Rapid-Nachwuchsspieler kommt auf einen starken Wert von 53.3% angekommenen Flanken und führt damit vor Bello und den beiden Altachern Gebauer und Lukacevic, die nicht nur oft, sondern auch präzise Hereingaben für ihre Mannschaftskollegen beisteuerten.

Vergangene Saison kam mit Philipp Pomer der beste Spieler in dieser Wertung auf 43.08%, gefolgt von den beiden Rapid-Akteuren Schick (42.86%) und Grüll (40.91%).