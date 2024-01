Lukas Gugganig verlängert beim SCR Altach

Tolle Nachrichten zum Start in die Woche: Lukas Gugganig hat seinen Vertrag beim SCR Altach vorzeitig um zwei weitere Jahre bis Sommer 2026 verlängert....

Der 28-jährige Innenverteidiger, der sich im zurückliegenden Kalenderjahr zum absoluten Leistungsträger beim SCRA entwickelt hat, wechselte im Sommer 2022 vom VfL Osnabrück ins Rheindorf. Insgesamt kommt er seither auf 43 Pflichtspiele, in denen ihm drei Treffer und ein Assist gelangen. Vor der Winterpause traf der Kärntner auch im Ländle-Derby gegen Austria Lustenau zum wichtigen 1:0.

Gugganig fühlt sich im Ländle mittlerweile pudelwohl und bekennt sich mit der Vertragsunterschrift langfristig zum SCRA.

Statements:

Roland Kirchler, Sportdirektor: „Lukas Gugganig ist ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft und es war uns ein Anliegen, bei ihm frühzeitig für Planungssicherheit zu sorgen. Um unsere kontinuierliche Weiterentwicklung voranzutreiben, ist es essenziell den Kern der Mannschaft zusammenzuhalten, zu dem Lukas ohne Frage zählt. Umso mehr freut es uns, dass der Weg in Altach weitergeht und wir langfristig mit Lukas planen können.“

Lukas Gugganig: „Ich spüre momentan im Verein überall, dass einiges in Bewegung ist. Wir haben sportlich im Vergleich zu den Vorsaisonen sicherlich an Qualität dazugewonnen, dazu entwickelt sich auch die Stimmung bei den Heimspielen im Schnabelholz wirklich toll. Da ich das Leben hier im Ländle sehr schätze, war für mich klar, dass ich meinen Vertrag verlängern und auch die kommenden Jahre in Altach verbringen möchte.“