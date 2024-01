Denilho Cleonise oder Mr. X: Kühn-Nachfolger ante portas

Gestern berichteten wir, dass Nicolas Kühn vor einem Wechsel zum Celtic FC steht und nur noch der Medizincheck ausständig ist. Kühns Ersatz könnte laut...

Gestern berichteten wir, dass Nicolas Kühn vor einem Wechsel zum Celtic FC steht und nur noch der Medizincheck ausständig ist. Kühns Ersatz könnte laut Medienberichten aus den Niederlanden kommen, wobei einer der beiden Kandidaten schon ausgeschlossen wurde. Wir sehen uns die aktuelle Lage rund um den Kühn-Nachfolger genauer an.

Rapid-Sportchef Markus Katzer soll bei seiner Suche nach einem Nachfolger schon sehr weit sein. Der Kühn-Ersatz soll bereits heute den Medizincheck absolvieren und morgen zu seinen neuen Mannschaftskollegen ins Trainingslager nachfliegen. In den letzten Tagen und Stunden konnte man bereits einige Namen von den potentiellen Neuzugängen hören. Das erste Gerücht in den Medien betraf den dauerverletzten Franzosen Kelian Nsona von Hertha BSC Berlin. Katzer dementierte und sagte, dass diese Personalie völlig aus der Luft gegriffen sei.

Elayis Tavsan kein Thema beim SK Rapid

Die Krone wittert nun eine Spur in den Niederlanden und nennt zwei Namen. Elayis Tavsan ist 22 Jahre alt und spielt bei NEC Nijmegen. Markus Katzer dementierte allerdings gegenüber dem KURIER, dass der zehnfache U21-Nationalspieler Kühns Nachfolger werden wird. Tavsan wäre eine spannende Option gewesen, zumal sein Vertrag kommenden Sommer ausläuft. Er soll aber bereits einen Vorvertrag bei einem italienischen Klub unterschrieben haben.

Ist Denilho Cleonise der Kühn-Nachfolger

Das zweite Gerücht betrifft Denilho Cleonise, der bei der RKC Waalwijk unter Vertrag steht. Der 22-Jährige Flügelspieler wurde unter anderem bei Ajax und bei AZ ausgewechselt, bevor er zu Genuas U19-Mannschaft wechselte. Für die Kampfmannschaft des CFC Genua bestritt er im Jahr 2019 vier Kurzeinsätze in der Serie A und stand einmal in der Startaufstellung bei Coppa Italia, als sein Team 3:2 gegen Ascoli gewann. Da der Sprung in Kampfmannschaft aber in den folgenden Jahren nicht gelang, wechselte er im Sommer 2021 zu Twente Enschede, ehe er diesen Sommer bei der RKC Waalwijk unterschrieb. In der Primavera kam er in 34 Partien auf vier Tore und vier Assists.

Denilho Cleonises Vertrag läuft bis Sommer 2025, wobei der Verein die Option auf ein weiteres Jahr hat. In der aktuellen Saison kam er auf 17 Einsätze in der Eredivisie, wo ihm ein Tor und zwei Assists gelangen. Bei der 2:3-Niederlage gegen Utrecht im Cup steuerte er einen weiteren Assist bei. Er kam 16 Mal auf dem rechten Flügel und zwei Mal auf der linken Seite zum Einsatz. Bei Twente war er ebenfalls Stammspieler und steuerte in 33 Partien ein Tor und zwei Assists bei.

Dribbelstark und Schwächen im Abschluss

Bei einem Schnellvergleich zwischen Denilho Cleonise und Nicolas Kühn erkennt man durchaus gewissen Parallelen. Auffallend ist, dass Cleonise sogar noch öfters ins Dribbling geht als Nicolas Kühn. Kühn, der der fleißigste Dribbler in der österreichischen Liga war kam im Schnitt auf 6.9 Dribblings pro 90 Minuten, Cleonise erreicht kratzt sogar an acht Dribblings pro 90 Minuten und weist mit einem Wert von 58.04 eine hervorragende Quote auf. Der potentielle Kandidat kommt auch auf ähnlich viele progressive Läufe. Im Passspiel agierte er aber vorsichtiger als Kühn und spielt öfters nach hinten.

Ausgerechnet die Chancenauswertung, also jener Punkt für den Kühn immer wieder kritisiert wurde, scheint auch bei Cleonise ein Thema zu sein. Die beiden geben ähnlich viel Schüsse pro 90 Minuten ab, doch der Niederländer schießt deutlich öfters am Tor vorbei und nur 4.2% seiner Schüsse landen im gegnerischen Tor – bei Kühn waren es immerhin rund neun Prozent.

Dies könnte daran liegen, dass er verglichen mit Kühn aus schlechteren Distanzen zum Schuss kommt, da seine Mannschaft nicht so dominant auftritt wie der SK Rapid, der sich in der Liga die qualitativ die besten Chancen herausspielte. Dies würden wir uns im Falle eines Transfers im Zuge einer Spielerinfo jedenfalls genauer ansehen. Hier könnt ihr euch vorab einige Highlights ansehen:

Mister X wird bald unterschreiben

Zum jetzigen Standpunkt steht noch nicht fest ob es Denilho Cleonise wird, oder ein Fußballer, der in der Medienlandschaft bisher noch überhaupt nicht auftauchte. Für Cleonise spricht lediglich, dass er ein ähnliches Profil wie Kühn aufweist und im Krone-Artikel genannt wurde. In rund 24 Stunden dürften wir allerdings mehr wissen, da der neue Spieler bereits heute den Medizincheck absolvieren und morgen in die Türkei zum Trainingslager nachfliegen soll – vorausgesetzt die Rapid-Ärzte geben grünes Licht.