Markus Schopp: „Wollen auch gegen Sturm unser Spiel spielen“

Der nächste Pflichtspielblock steht vor der Tür! Auf unseren TSV Egger Glas Hartberg warten viele Topspiele. Los geht es morgen Samstag mit einem richtigen Kracher. Zum Abschluss der Hinrunde im Grunddurchgang treffen unsere Blau-Weißen im Steirer-Derby auf den SK Sturm Graz. Die Ilzer-Elf geht als Tabellenführer in das steirische Gipfeltreffen. Der Herausforderer aus der Oststeiermark liegt auf Platz vier. Das Spiel in Graz-Liebenau (Ankick in der Merkur Arena ist um 17:00 Uhr) wird vom Salzburger Schiedsrichter Christopher Jäger geleitet.

Vielen Hartberg-Fans werden unsere Mannschaft in der Landeshauptstadt unterstützen. Wir erwarten über 500 TSV-Fans im Gästesektor.

Stimmen aus der Kabine:

Cheftrainer Markus Schopp: „Ich verspüre große Vorfreude, weil es eine richtig tolle Ausgangssituation ist. Wir spielen gegen den Tabellenführer, dort herrscht unglaubliche Euphorie und die Leute wollen den SK Sturm gewinnen sehen. Da kommt der TSV Hartberg als zweite steirische Mannschaft, die zurecht auf dem vierten Tabellenplatz steht. Wir wollen auch dort unser Spiel spielen und mit der Situation umgehen lernen, in so einem Umfeld auch performen zu müssen. Ich freue mich extrem, weil es ein richtig tolles und interessantes Spiel werden kann, wo ich meiner Mannschaft sehr viel zutraue. Dementsprechend nehme ich schon auch eine große Erwartungshaltung mit in dieses Spiel.“

Kapitän Jürgen Heil: „Wir als TSV Hartberg freuen uns natürlich schon richtig auf das Spiel am Samstag. Es ist immer was Besonderes gegen Sturm zu spielen. Wir haben die Länderspielpause sehr gut genützt, um unsere Akkus aufzuladen. Wir sind absolut bereit für das heiße Duell morgen. Wir freuen uns, vor toller Kulisse, vielleicht ausverkauftem Haus, unser bestes Spiel auf den Platz zu bringen. Wenn wir das schaffen, dann werden wir auch Punkte aus Graz mitnehmen.“

Pressemeldung TSV Hartberg