MLS-Interesse an WAC-Topstürmer

Laut israelischen Quellen ist der MLS-Verein Philadelphia Union an WAC-Stürmer Tai Baribo interessiert. Wird der Wolfsberger AC seinen Mittelstürmer an den MLS Klub verlieren.

Tai Baribo wechselte im Sommer 2021 von Maccabi Petah Tikva zum WAC in die österreichische Bundesliga und stellte von Anfang an seine Qualitäten im Sturmzentrum unter Beweis. Der elffache israelische Nationalspieler, der sich erst durch seine Leistungen in der österreichischen Liga die erste Einberufung verdiente, steuerte in 61 Partien 27 Tore und fünf Assists bei. In der vergangenen Saison kam der Angreifer auf 16 Tore, sodass nur Haris Tabakovic und Guido Burgstaller mehr Treffer erzielten.

Tai Baribos Vertrag läuft nur noch eine Saison bei den Kärntnern. Will der WAC noch eine ordentliche Ablösesumme für den treffsicheren Stürmer lukrieren, wird wohl diesen Sommer ein Verkauf notwendig sein. Mit dem Rapid-Leihspieler Bernhard Zimmermann und Thomas Sabitzer kamen zudem zwei Neuzugänge, die im Sturmzentrum agieren können.

Philadelphia Union verkaufte Anfang Jänner Paxten Aaronson an Eintracht Frankfurt und kassierte rund vier Millionen Euro für den Bruder des ehemaligen Salzburg-Legionärs Brenden Aaronson. Selbst hielt man sich am Transfermarkt zurück und man gab erst einmal mehr als zwei Millionen Euro für einen Spieler aus, als man Mittelstürmer Mikael Uhre von Bröndby verpflichtete. Der Däne entwickelte sich gut und mit Julián Carranza hat man einen zweiten starken Stürmer in den Reihen.

Boom!🗞🔥 Tai Baribo🇮🇱 is on the verge of joining the Philadelphia Union🇺🇸 Baribo will sign a 3-year contract and is going to be the leading striker of #DOOP @PhilaUnion @MLS pic.twitter.com/KJF7T7Qzhk — 🇮🇱SorareIsrael – YehonatanGarji🇮🇱 (@GarjiSorare) July 25, 2023

Ist dieser Transfer daher realistisch? Wir denken, dass einer der beiden oben genannten Stürmer ein Kaufangebot haben muss, sollte der Klub tatsächlich an einer Verpflichtung des Israelis interessiert sein. Philadelphia Union gibt in der Regel nicht leichtfertig viel Geld für Spieler aus – schon gar nicht, wenn es auf dieser Position keinen Mangel an guten Spielern gibt. Sollte aber einer der beiden Stürmer den Verein verlassen, würde Baribo schon gut in das Beuteschema des MLS-Klubs passen.