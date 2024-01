ÖFB-Nationalspieler vor Leihe zu RB Salzburg

Der österreichische Innenverteidiger Flavius Daniliuc ist erst 22 Jahre alt, kann aber schon einige Auslandsstationen in seinem Lebenslauf vorweisen. Nun könnte der Abwehrspieler in sein Heimatland zurückwechseln. Der österreichische Serienmeister RB Salzburg will den physisch starken Innenverteidiger vom Serie-A-Klub US Salernitana ausleihen.

Flavius Daniliuc wechselte bereits mit zehn Jahren aus dem Rapid-Nachwuchs zu Real Madrid. Die Königlichen verliehen das Nachwuchstalent schon kurze Zeit später an den FC Liefering, ehe er von der Real-Jugend in die Nachwuchsakademie des FC Bayern München wechselte. Er durchlief beim deutschen Serienmeister sämtliche Jahrgänge ab der U16-Mannschaft und wechselte im Jahr 2020 ablösefrei zum OGC Nizza.

Für die Franzosen absolvierte er seine ersten Profi-Einsätze und kam unter anderem auf 49 Spiele in der Ligue 1. Im Sommer 2022 wechselte er gegen eine Ablöse von 5.8 Millionen Euro zum Serie-A-Klub US Salernitana und kam seitdem in 40 Spielen in Italiens höchster Spielklasse zum Zug.

Laut dem italienischen Transfer-Experten Fabrizio Romano soll der Spieler nun leihweise zu Red Bull Salzburg wechseln:

⚪️🔴🇦🇹 EXCL: RB Salzburg are closing in on deal to sign Flavius Daniliuc on loan from Salernitana.

Austrian centre back was priority target for RB Salzburg, deal now almost done. pic.twitter.com/gCGzUrKyNH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 29, 2024