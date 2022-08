Rapid befördert seinen Athletiktrainer

2009 kam Alexander Steinbichler zum SK Rapid und zunächst war der studierte Sportwissenschafter vier Jahre als Athletiktrainer in der...

[ Pressemeldung SK Rapid ]

2009 kam Alexander Steinbichler zum SK Rapid und zunächst war der studierte Sportwissenschafter vier Jahre als Athletiktrainer in der grün-weißen Akademie und der zweiten Mannschaft tätig. Im April holte ihn der damalige Cheftrainer Zoran Barišić in gleicher Funktion zur Profimannschaft, diese Aufgabe führte Steinbichler mit einer kurzen Pause (vom Juli 2017 bis November 2018 war er wieder bei Rapid II tätig) bis zuletzt aus.

Nun wurde der 45-jährige Oberösterreicher mit der Leitung für Sportwissenschaft und Rehabilitation für alle Mannschaften beauftragt. Steinbichler ist somit im Verein die zentrale Anlaufstelle für alle sportwissenschaftlichen Themen, er ist in diesem Bereich u.a. für die Qualitätssicherung, strategische Planung, Organisation, Koordination und Konzeption verantwortlich und übernimmt auch alle Agenden im Bereich der Leistungsdiagnostik und Datenanalyse.

Bei der Profimannschaft übernimmt der 29-jährige Tony Prünster die Hauptverantwortung als Athletik-Trainer, mit dem um ein Jahr jüngeren Julian Helml, der bislang in der grün-weißen Akademie arbeitete, steht diesem ein weiterer Athletik- und Rehabilitations-Coach zur Seite.

Alexander Steinbichler meint zu seiner neuen Aufgabe: „Ich freue mich sehr, dass ich das Vertrauen bekommen habe, diese sehr verantwortungsvolle Position ausführen zu dürfen. Wir bilden hier im gesamten Verein bereits ein sehr gutes Team, ich bin aber überzeugt, dass wir uns in allen Bereichen der Sportwissenschaft und Rehabilitation weiter verbessern können und werden. Ein großer Vorteil ist hier bereits und in Zukunft unser neues Körner Trainingszentrum powered by VARTA, das uns wesentlich bessere Möglichkeiten bietet als wir sie in der Vergangenheit hatten. Etwas vermissen werde ich natürlich die tägliche Arbeit mit der Profimannschaft, aber diese ist mit Tony Prünster und Julian Helml in besten Händen. Ich möchte der sportlichen Leitung um Zoki Barisic für die Chance und das Vertrauen danken und ebenso dem Trainerteam um Ferdinand Feldhofer für die tolle Zusammenarbeit, die wir nun auf etwas anderer Ebene sicher ebenso professionell und partnerschaftlich fortsetzen werden.“

Geschäftsführer Sport Zoran Barišić sagt: „Es ist wichtig, dass wir nun einen Gesamtverantwortlichen für Sportwissenschaft und Rehabilitation gefunden haben, der unseren Verein von der Akademie bis zu den Profis bestens kennt. Ich habe Alexander Steinbichler bereits vor neun Jahren zur Kampfmannschaft geholt und weiß daher bestens über seine Professionalität und Fähigkeiten Bescheid. Ich bin sicher, dass diese Personalentscheidung positive Effekte für die Zukunft haben wird und wünsche Alex viel Erfolg für seine neue und sehr verantwortungsvolle Aufgabe.“