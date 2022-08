ECL-Vorschau: Ljubicic und Kainz hoffen auf Wiedergutmachung

Wie vor jedem EC-Spieltag wollen wir auch heute wieder auf zwei interessante Begegnungen blicken. Heute sehen wir uns zwei Favoriten an, die einen unerwarteten...

Wie vor jedem EC-Spieltag wollen wir auch heute wieder auf zwei interessante Begegnungen blicken. Heute sehen wir uns zwei Favoriten an, die einen unerwarteten Rückstand aufholen müssen.

1. FC Köln – FC Fehérvar

Donnerstag, 25.08. 2022, 19:00 Uhr

Der 1. FC Köln erwischte im Hinspiel gegen den ungarischen Außenseiter einen guten Start, war klar überlegen und ging in der 14. Minute nach einem Treffer von Dietz verdient in Führung. Den Treffer legte übrigens der Ex-Rapidler Dejan Ljubicic vor, der so wie Florian Kainz in der Startaufstellung der Hausherren stand.

Dann folgte allerdings der Knackpunkt der Partie, denn Julian Chabot sah nach 20 Minuten die rote Karte, sodass der deutsche Bundesligist 70 Minuten lang in Unterzahl agieren musste. Die Ungarn nutzten die Gunst der Stunde, drehten die Partie rasch um und gingen mit einem 2:1-Vorsprung in die Pause.

Die Kölner waren in den zweiten 45 Minuten trotz Unterzahl die überlegene Mannschaft, spielten sich allerdings zu wenige wirklich zwingende Chancen heraus. Am Ende verlor man das Spiel trotz 61% Ballbesitz und einem Eckballverhältnis von 9:2.

Fehervar schloss die Meisterschaft in der vergangenen Saison auf Platz 4 ab und wies 23 Punkte Rückstand auf Ferencvaros auf. Auch heuer wird man den Meister aus der Hauptstadt nicht gefährden können, verlor man doch vor rund zehn Tagen in der Liga gegen Ferencvaros mit 0:4. Nach drei Spieltagen steht man bei ebenso vielen Punkten.

Köln startete mit einem knappen Sieg gegen Jahn Regensburg im DFB-Cup in die neue Saison und gewann das Auftaktspiel in der Bundesliga gegen den FC Schalke 04. Danach folgten zwei respektable Unentschieden gegen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt. Die Niederlage gegen den ungarischen Vertreter ist demnach die einzige in der neuen Saison und Ljubicic, Kainz und Co. haben noch ein Rückspiel, wo sie die Geschehnisse er ersten 90 Minuten wettmachen können.

Slavia Prag – Raków Częstochowa

Donnerstag, 25.08. 2022, 19:00 Uhr

Nicht weniger überraschend war die 1:2-Auswärtsniederlage von Slavia Prag gegen Raków Częstochowa. Der polnische Vertreter landete in der vergangenen Saison etwas überraschend auf dem zweiten Tabellenplatz hinter Lech Posen und gewann zudem das zweite Mal hintereinander den Pokal.

Raków setzte sich in den ersten beiden Runden gegen den FK Astana und Spartak Trnava durch jeweils ohne Gegentore durch, sodass Slavia das Rückspiel nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte, zumal die Tschechen im Hinspiel nur einen einzigen Schuss aufs gegnerische Tor brachten. Auch das Eckballverhältnis fiel mit 10:3 für die Polen aus.

Der Hauptstadtklub, der in der vergangenen Saison Viktoria Pilsen den Vortritt lassen musste, schaltete zunächst St Joseph’s aus Gibraltar aus und warf anschließend Panathinaikos mit 3:1 aus dem Bewerb.

In der Meisterschaft startete man mit einer 0:1-Niederlage gegen Hradec Králové, gewann aber dann die darauffolgenden drei Partien. Am Wochenende ließ man beim 7:0-Sieg gegen den FK Pardubice so richtig Dampf ab und schoss sich für die Europa-League-Partie ein.

