Rapid-Fans: „Das Ergebnis ist enttäuschend, aber…“

Der SK Rapid verlor gestern das Spitzenspiel der Bundesliga gegen RB Salzburg mit 2:4. Die Hütteldorfer hielten lange Zeit das Spiel offen, doch ein Hattrick des eingewechselten Sesko entschied die Partie für die Gäste. Was sagen die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Lichtgestalt: „80 Minuten eine starke Partie, man sieht die Handschrift von Barisic. Schlüsselszene: wenn wir das 2:1 machen, das wir bei der Doppelchance machen müssen, gewinnen wir die Partie hochverdient, wir hatten das Spiel im Griff.“

mrneub: „Gutes Spiel bis die Startelf müde wurde. Von der Bank kommt derzeit gar keine bis kaum Qualität nach, die gleich der Startelf ist.“

orßit: „Bitter! 80 Minuten ganz stark und am Ende gehst 2:4 unter.“

flanders: „Schlüsselszene war das vergebene 2:1. Dann war das Spiel vorbei. Mund abputzen, die nächsten beiden Spiele heißt es zu gewinnen.“

Zuckerhut: „Am Ende typisches „Gut gespielt und wieder gegen Salzburg verloren“- Spiel. 2:1 muss man dann einfach auch mal machen. Für Sturm und RBS scheint noch die nötige Qualität zu fehlen. So viele Tore darf man hinten raus nicht bekommen.“

Doena: „Allgemein kann man mit der Leistung zwischen dem 1:0 und 2:1 eigentlich zufrieden sein, aber irgendwann muss man halt auch gegen Red Bull einmal den nächsten Schritt machen, die recht braven und guten Leistungen bringen und bei null Punkten auch nicht vorwärts.“

schleicha: „Leistung war eigentlich sehr gut. Niederlage etwas zu hoch. Wir sind auf dem richtigen Weg mit Barisic. So gut waren wir schon länger nicht mehr gegen Red Bull. Meine Hoffnung gilt eigentlich dem Cup heuer. Da sind es zwei Spiele die uns nicht nur einen Titel bringen können sondern auch den EC-Platz. Das wäre genial.“

Ernesto: „Die Anfangsphase war nicht gut, danach kam Rapid immer besser ins Spiel. Vor allem in der ersten Halbzeit waren wir eigentlich sehr. sehr gut. In der zweiten Halbzeit sind wir etwas zurückgefallen, aber Salzburg wurde auch nicht wirklich gefährlich. Die Schlüsselszene war sicher in der 78 Minute als Burgstaller einen richtig guten Kopfball aufs Tor bringt den der Salzburger Goalie leider parieren kann genauso wie den Nachschuss von Grüll. Fast im Gegenzug kann Salzburg das Spiel entscheiden mit dem 2:1 – danach haben wir ihnen viel zu viele Räume geboten und so kam es wie es meistens kommt. Salzburg zieht auf 4:1 davon. Erwähnenswert ist der Hattrick von Sesko. Burgstaller sorgt noch für Ergebniskorrektur in der Schlussminute. Die Mannschaft hat sich aber sehr sehr gut geschlagen. wir haben sehr gut gespielt und auch körperlich war der Unterschied schon mal deutlich größer als heute. Das Ergebnis mag enttäuschend sein, aber die Art und Weise wie wir gespielt haben, gibt absolut Hoffnung. Ich sehe uns aktuell hinter Salzburg als zweitbeste Mannschaft. Sturm hat zuletzt nicht geglänzt und auch der LASK konnte nicht überzeugen. Wir sind auf einem guten Weg und den sollten wir anerkennen.“

The Wizzard: „Das war ein richtig guter Auftritt, das hätte auch zu unseren Gunsten ausgehen können.“

RomanHammer: „Bis zur 81. Minute eine echt geile Partie, bei der wir uns sogar mehr als nur einen Punkt verdient hätten. Leider hatten wir dann zehn Minuten zum Vergessen. Aber generell war das die beste Partie gegen RedBull seit Djuricin. Endlich wieder mutig aufgetreten und zusätzlich noch eine geile Stimmung.“

Zidane85: „Fazit: Kopf hoch für nächste Woche. Die Richtung stimmt. Könnte man von der Bank ähnliche Qualität bringen, würde es anders aussehen. Ich sag nur 7 Millionen für einen jungen Israeli.“

LiamG: „Leistung hat gepasst. Wenn das 2:1 reingeht gewinnen wir die Partie Die letzten 10 Minuten waren halt wirklich zum vergessen…“

SCR-1899: „Man sieht es ist ordentlich was weiter gegangen unter Barisic und es wird noch besser werden. Ich bin stolz wie sich die Mannschaft präsentiert hat und bis zum 1:2 Salzburg mehr als gefordert hat.“

